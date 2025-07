ENTREVISTA ¬ La 4T investiga a quien cometa un delito, sea un militante o no: Alcalde

Luisa Alcalde afirmó que el partido actuará, en caso de ser necesario, en contra de cualquier personaje para garantizar que haya cero impunidad. La dirigente de Morena habló sobre los señalamientos contra Adán Augusto López Hernández, a quien reemplazó como Secretaria de Gobernación en el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- Luisa María Alcalde Luján, presidenta nacional de Morena, aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación investiga a toda persona que cometa un delito, sea militante o no. En ese sentido, señaló que en caso de que un miembro del partido, sin importar de quien se trate, incurra en malas prácticas, deberá rendir cuentas ante las autoridades correspondientes.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, en el programa de "Los Periodistas" que se transmite a través de YouTube por el canal de SinEmbargo Al Aire, la exsecretaria de Gobernación en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que Morena tiene cero tolerancia a los actos de corrupción.

"Ayer dejamos claro que cualquier persona sea militante, no sea militante, del encargo que tenga, si comete un acto de corrupción, si comete un delito tiene que investigarse".

Ante los señalamientos en contra de Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, quien enfrenta cuestionamientos por su relación con quien fuera su Secretario de Seguridad cuando gobernaba Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, acusado de ser el líder del cártel “La Barredora” en aquella entidad, Luisa Alcalde señaló que ese no fue el tema central del Consejo de Morena de este fin de semana, pero dejó claro que el partido no encubrirá a ningún personaje.

"El consejo tuvo temas importantes, pero sí hubo un posicionamiento respecto a que en Morena no hay encubrimientos, en Morena no hay complicidades, no somos iguales como han tratado de instalar la narrativa la oposición y la derecha".

Este fin de semana, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, dio un fuerte jalón de orejas a las y los integrantes del partido, pues hizo un enérgico llamado a consejeras y consejeros a cerrar filas, territorializar la defensa del movimiento, respetar las reglas internas y frenar el oportunismo de quienes se acercan a la 4T sin una convicción real.

Durante la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena, el órgano máximo de dirección del partido, Durazo Montaño advirtió sobre los riesgos internos que enfrenta el movimiento rumbo a los próximos procesos electorales y reconoció que parte de las tensiones políticas actuales provienen de dentro.

“Ahora, con un sentido autocrítico, es obligado reconocer que algunas de las tensiones que hoy están en el ambiente político derivan de iniciativas y reacciones de nuestros propios cuadros, y eso lo vivimos en todos los estados. Y eso simple y sencillamente no puede ser”, expresó en su mensaje.

El también Gobernador de Sonora alertó sobre la intención de la oposición de provocar una crisis, aunque sea artificial dentro de Morena. Asimismo, insistió en que el movimiento debe blindarse desde el territorio, y que el futuro de Morena se juega tanto en la defensa de sus principios como en el trabajo territorial.

Además, Durazo lanzó una advertencia directa sobre el oportunismo y el ingreso de perfiles sin compromiso ideológico: “La apertura de Morena no puede convertirse en puerta giratoria para el oportunismo. Ser un auténtico morenista es una forma de ejercer el voto. Es asumir un compromiso ético con el pueblo y con la justicia”.

Al respecto, Luisa Alcalde dijo a "Los Periodistas" que fue un gobierno de Morena quien inició la investigación contra Hernán Bermúdez Requena para garantizar que no haya impunidad.

"Quien abre esta investigación es un Gobierno de Morena, nada de que ahora resulta que son otros, no, es el propio gobierno de Morena que teniendo indicios de que se cometió un delito abre una investigación precisamente por lo que hemos planteado, que no haya impunidad. No tuvimos conocimiento, por lo menos en mi caso".

Luisa Alcalde indicó que Morena creará una Comisión Evaluadora de incorporaciones, la cual tendrá como objetivo revisar a los perfiles mas destacados que busquen sumarse al movimiento.

"Unos de los puntos importantes del consejo fue crear una Comisión Evaluadora de incorporaciones, esto tiene que ver de un reclamo legítimo de la militancia de decir ‘quién está evaluando, con qué criterios. No es una comisión que pretenda ser sectaria, pero sí entender que tiene que haber estos equilibrios que tienen que proteger a nuestro movimiento".

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/