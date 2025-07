El mensaje de Morena es que no solapamos a nadie: Taibo II. “25 sonrieron a Adán”

“Yo estaba ahí y les puedo decir que no, el respaldo no existió", afirmó el escritor y fundador de Morena Paco Ignacio Taibo II sobre el supuesto apoyo que recibió el Senador Adán Augusto López Hernández al enfrentar cuestionamientos en el Consejo Nacional sobre su relación con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y quien señalado por presuntos vínculos el crimen organizado.

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- El escritor y fundador de Morena, Paco Ignacio Taibo II, aclaró que el Senador Adán Augusto López Hernández no recibió el respaldo de todo el partido Morena, sino sólo de unos cuantos, que no pasaban de 25 conocidos, durante el Consejo Nacional de Morena, que se llevó a cabo este domingo en la capital del país, en el que fue cuestionado por su relación con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien es señalado de encabezar el cártel "La Barredora".

“Yo estaba ahí y les puedo decir que no, el respaldo no existió, había en una esquina 25 compañeros que tenían relaciones de haber sido parte de grupos políticos, etcétera, le sonrieron a Adán", explicó Taibo II, el día de ayer en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite por Canal Once, al hablar del presunto apoyo que habría tenido el también exgobernador de Tabasco, a quien algunos le gritaron "no estás solo".

El escritor también destacó que tanto la dirigencia de Morena como el Presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, advirtieron que no se solaparían ese tipo de conductas dentro del partido. "Pero lo que hubo fue una declaración muy clara y súper aplaudida, tanto del presidente del Consejo, el Gobernador de Sonora, Durazo, como la presidenta del partido (Luisa María Alcalde), diciendo: ‘aquí no soplamos a nadie’", así mismo, adelantó que se creará un filtro para evitar que perfiles contrarios a la ideología morenista ingresen al partido guinda.

"Se acordó la creación de una comisión que se va a encargar de que todos los que quieren adherirse a morena pasan filtro y si ese filtro detecta falta de solidez ideológica, principios adversos o elementos de corrupción, no van a entrar. Entonces, al revés, yo creo que que el mensaje mandado desde Morena es: no se va a negociar", explicó Paco Ignacio Taibo II, quien confirmó que sí existe una investigación por el caso Bermúdez Requena, a quien se le acusa de ser el líder del cártel "La Barredora" y de ser cercano a López Hernández cuando éste gobernaba Tabasco.

“Sí hay una investigación, sí hay una investigación, iniciada por el [actual] Gobernador de Tabasco que da el primer impulso, por el jefe de la Seguridad Nacional, (Omar García) Harfuch, que descubre la conexión huachicolera y ahora hay que ver a dónde avanza y lo importante es seguir la línea, no amparar a nadie, no hay nadie sagrado", exhortó el escritor, quien recordó las redes de corrupción que desde el régimen priista se tejieron, por lo que subrayó la importancia de terminar con ese tipo de prácticas que, dijo, desmoralizan al Gobierno de la 4T.

"Había una estructura, la corrupción se incorpora al sistema y va adquiriendo premio y jerarquía, en la medida que tienes billete, puedes hacer más política, aquí lo que hay que producir es el fenómeno inverso que es la corrupción que señala culpables, hay que cortarles la cabeza (...) no puedes permitirlo, porque sí lo permites, abres flancos, hacia dentro (...) abres flanco frente a la reacción interna o le das de comer maíz a (Héctor) Aguilar Camín y a todos sus amigos de los periódicos chafas de este país, sea lo que sea, el problema principal es tu propia moral”, sostuvo.

Hernán Bermúdez Requena, el fugitivo exjefe de Seguridad Pública de Tabasco, quien es acusado de ser el líder del cártel “La Barredora”, es militante de Morena desde 2023, año en el que el actual Senador Adán Augusto López Hernández, su impulsor, era Secretario de Gobernación y luego buscó ser candidato presidencial de ese partido político.

Bermudez Requena, expolicía en la Ciudad de México, llegó a Tabasco de la mano del actual Diputado federal de Morena y Notario Público, Jaime Lastra Bastar, junto con Manuel Gurría Ordóñez, con quien trabajaron en la entonces Procuraduría General de Justicia y en la Dirección de Seguridad Pública del estado.

Fue en noviembre de 2024 cuando el actual Gobernador Javier May sostuvo ante la prensa que Hernán Bermúdez Requena es el jefe del cártel “La Barredora”. "Todos saben, aquí era vox pópuli quién comandaba 'La Barredora'. ¿O no sabemos?", cuestionó May el pasado 13 de noviembre de 2024 en una conferencia de prensa. "Hernán Bermúdez", respondió uno de los reporteros. "Sí, ¿no?'', aceptó el Gobernador de Morena.

Documentos contenidos en los correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que fueron filtrados por el grupo de hackers Guacamaya daban cuenta de cómo Hernán Bermúdez era investigado desde 2022 por sus vínculos con un grupo criminal dedicado al tráfico de migrantes y al robo de hidrocarburos.

En años recientes, luego de ser incorporado como Secretario de Seguridad Pública con Adán Augusto y luego con Carlos Merino, Bermúdez Requena fue señalado de ser el verdadero líder de “La Barredora”, la agrupación que se disputa el control criminal de la entidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación, como denunció el actual Gobernador Javier May Rodríguez.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/