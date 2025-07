"No se cubre a nadie" en caso Bermúdez: Claudia; pide evitar "linchamiento mediático"

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 21 de julio (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió la mañana de este lunes en que no se cubrirá a nadie que tenga vínculos con grupos criminales o que haya cometido actos de corrupción, sin embargo, destacó que debe haber pruebas para hacer señalamientos contra Adán Augusto López Hernández, quien ha sido cuestionado en días recientes sobre su relación con Hernán Bermúdez Requena, ya que fue Secretario de Seguridad cuando se desempeñó como Gobernador de Tabasco y ahora se encuentra prófugo de la justicia porque ha sido identificado como fundador de “La Barredora”.

"No vamos a cubrir a nadie, nosotros ni la Fiscalía, aunque la Fiscalía obviamente es autónoma. Lo tiene que seguir la investigación. Ahora, así como no debe cubrirse absolutamente a nadie, si es que hay indicios de algún vínculo con la delincuencia, o indicios de algún acto de corrupción o alguna ilegalidad, de la misma manera no estamos de acuerdo en el linchamiento mediático. Tiene que haber pruebas, y tiene que actuar la autoridad de la Fiscalía y los tribunales de justicia. Entonces esa va a ser nuestra posición siempre", dijo.