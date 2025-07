ENTREVISTA ¬ Fernanda del Monte explora la memoria corporal con proyecto transmedial

Fernanda del Monte presenta su proyecto transmedial en el Teatro Casa de la Paz, donde habrá entrada libre. Se trata de un trabajo, donde articula Literatura, artes escénicas, pensamiento crítico y tecnología para reflexionar sobre la percepción del tiempo, la ficción y la experiencia somática en la era postdigital.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– La escritora y dramaturga Fernanda del Monte tiene trabajando más de 15 años sobre escritura experimental, sobre formas post dramáticas de escritura teatral. Dentro del campo de la escritura, juega con los formatos y con el canon literario. En 2023 inició una investigación transdisciplinar que busca dentro de formatos, mediaciones, géneros literarios, una forma de explorar la temporalidad y la ficción. Específicamente desde la experiencia del cuerpo.

Es así que nacen Picnic frente al abismo, un libro que cruza ensayo, autoficción y narrativa; Cuerpos como tiempo, obra escrita en colaboración con las dramaturgas Katy Bustillos (Bolivia) y Marcia Césped (Chile), y el Primer Congreso Internacional de Abismos: un cuaderno vacío que invita al público a escribir su propia indagación sobre el tiempo y la ficción.

En entrevista, explicó que cada obra “tiene la impronta de la relación del cuerpo con la percepción del tiempo y la relación del cuerpo con la memoria y en el caso de Cuerpos como tiempo con la relación con el padre, con la ausencia, con estos pensamientos que están de alguna manera somatizados en el cuerpo, más que en la mente”.

Cada una de estas tres piezas se irá presentando desde este jueves hasta el sábado en el Teatro Casa de la Paz, donde habrá entrada libre.

“No se trata de una Literatura que está creando tramas o que está creando pensamientos o ideas a partir de la mente racional, sino más bien lo que me interesa es ir hacia la memoria del cuerpo, ir hacia los recuerdos desde las sensaciones. De eso se trata Picnic frente al abismo, de hacer un recuento sobre el tiempo, los espacios, los recuerdos desde la sensación, desde lo sensorial, desde la experiencia”, comentó al respecto.

Fernanda del Monte expuso que se trata de una narrativa desde la experiencia. “La mente construye una narrativa del futuro, del presente, de la cotidianidad desde un lugar y cuando vas a explorar el cuerpo, de repente aparece otra forma de narrarnos la vida y eso es un poco lo que me interesa compartir”.

De esta manera, el primer libro Picnic frente al abismo es una escritura que cruza narrativa y ensayo. Mientras que en Cuerpos como tiempo se dedicó junto a Katy Bustillos y Marcia Césped a la escritura post dramática y menos a la dramaturgia clásica. “Se le podría llamar un texto dramatúrgico experimental porque no hay la construcción de un escenario ni de personajes fijos, más bien son voces que dialogan con ellas mismas y entre ellas”.

“Decidí publicarlo junto porque me parecía que formaban parte de una misma investigación. Y en una tercera instancia me interesaba colectivizar esa escritura aún más. Entonces, el tercer libro es un libro vacío. El Congreso Internacional de Abismo es un cuadernillo vacío con la intención de que las personas escriban, dibujen o hagan lo que quieran en ese cuadernillo que se apropien de Picnic frente al abismo, así como se apropiaron Katy y Marcia de esa investigación para crear su propia relación con el tiempo y la ficción".

Explicó que cuando acaben ese cuadernillo, la intención es que lo puedan escanear y mandar a un correo que es [email protected], con la intención de generar muchos congresos internacionales de abismos y un repositorio en Instagram.

“La idea es generar un archivo que genere memoria, que sume abismos, que sume escrituras. Muchas veces las personas tienen miedo de escribir, de expresarse o de la página en blanco y me he fijado que si tú lees un libro que te puede inspirar es más fácil ir hacia la escritura. Entonces, la intención es colectivizar la escritura, profundizar en el presente, en las grietas, en los miedos que tiene la gente hoy frente a ese abismo interno, externo, el llamado fin de los tiempos que en el libro propongo que no es un fin, sino una transformación”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas/ Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.