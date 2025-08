García Luna y Cárdenas Palomino montaron el caso contra Vallarta. Hoy están presos

Este viernes, Israel Vallarta quedó libre, y quienes lo capturaron y torturaron, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino están presos. Uno de ellos, incluso ya sentenciado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

Ciudad de México, 1 de agosto (SinEmbargo).- La imagen de Israel Vallarta saliendo del Altiplano en la mañana lluviosa de este viernes, con los ojos enrojecidos por el llanto y limpiándose las lágrimas ha dado la vuelta al país, formando un momento clave en la historia de uno de los casos más representativos de la fabricación de culpables en México y de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por corporaciones policiacas durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Vallarta pasó casi 20 años en prisión, desde que fue detenido el 9 de diciembre de 2005 como parte de un montaje orquestado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los llamados "superpolicías" de los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes terminaron por convertirse en sus torturadores. Hoy los dos están presos.

Detrás de su historia y de las casi dos décadas de encierro hay nombres que se repiten: Isabel Miranda de Wallace; Felipe Calderón; Carlos Loret de Mola, el periodista que transmitió en vivo el montaje de la detención; pero sobre todo están sus captores y verdugos: Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

Con el paso del tiempo, la propia historia le ha dado la razón a Vallarta al invertir los papeles: Hoy él queda libre, y quienes lo capturaron y torturaron están presos, García Luna en Estados Unidos y Cárdenas Palomino en México enfrentando causas penales por nexos con el crimen organizado y otro por vulneración de derechos humanos.

Israel Vallarta fue detenido el 9 de diciembre de 2005, acusado de encabezar una supuesta banda de secuestradores llamada “Los Zodiaco”. Fue golpeado, asfixiado y torturado durante horas antes de ser presentado ante los medios.

Con el tiempo se supo y se demostró que su detención fue parte de un montaje orquestado por altos mandos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada entonces por Genaro García Luna y su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino.

Ambos están presos: uno en Estados Unidos, el otro en México, acusados de delincuencia organizada y de múltiples violaciones a derechos humanos. Incluso la propia vida y "el karma", como lo llama Vallarta, le dio la oportunidad de ver en la misma cárcel a su torturador: Luis Cárdenas Palomino.

“La justicia kármica o la justicia divina, como se pueda interpretar, está dando resultado finalmente”, dijo Vallarta en septiembre de 2022, en una entrevista que concedió a Los Periodistas, Alejandro Páez y Álvaro Delgado, luego de que Netflix publicó el documental sobre su caso. Fue la primera entrevista que ofreció desde prisión. Hasta ese momento, poco se había dicho de Israel Vallarta y aún menos se había escuchado de él, hasta que habló con Los Periodistas, en SinEmbargo Al Aire, y reveló que en el mismo penal se encontraba su torturador.

En el caso de Genaro García Luna, está detenido y procesado en Estados Unidos por delitos de delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico. Fue condenado a 39 años de prisión.

Luis Cárdenas Palomino también se encuentra recluido, acusado por el caso “Rápido y Furioso”. Apenas en junio, un tribunal de apelación con sede en Hermosillo revocó la libertad que le había otorgado una jueza, luego de considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció pruebas suficientes para juzgarlo por el tráfico de armas que ocurrió entre 2009 y 2011.

Hasta hace unos días, se pensaba que Cárdenas Palomino seguía preso en el penal del Altiplano, donde el propio Vallarta lo había visto. Sin embargo, este 1 de agosto, Israel Vallarta informó que ya no está ahí. “El día miércoles por la mañana salió de aquí. No sabemos dónde está. Al parecer nos dicen que fue al penal de Santa Marta. Otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe”.

Sobre el tema, Vallarta también señaló que, aunque lo vio de lejos, nunca lo amenazó: “Nunca lo amenacé porque mi justicia no era ni golpearlo, ni matarlo, ni hacerle daño a su familia. Es una justicia como la que… como la que es correcta”.

El caso de Vallarta no puede entenderse sin mencionar otros nombres que también gravitaron en torno al montaje y su participación en esta historia.



Luis Cárdenas Palomino al momento de la detención de Vallarta era mando principal en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y mano derecha de Genaro García Luna.

Dirigió el operativo de detención y fue señalado directamente por tortura física y psicológica contra Israel Vallarta y sus familiares. Diversos testimonios y una investigación judicial acreditaron el uso de descargas eléctricas, golpes, asfixia y amenazas para arrancar confesiones a los detenidos.

En 2021, fue detenido por delitos de tortura ligados a este y otros casos de alto perfil, como su involucramiento con el caso “Rápido y Furioso”; actualmente espera sentencia.

Genaro García Luna. Se le atribuye la orquestación y autorización del montaje mediático con el objetivo de mostrar resultados en la lucha contra el secuestro y el crimen organizado.

Actualmente, García Luna se encuentra detenido y procesado en Estados Unidos por delitos de delincuencia organizada y vínculos con el narcotráfico, fue condenado a 39 años de prisión.

Carlos Loret de Mola. Como conductor de noticieros en Televisa, transmitió en vivo el operativo de detención de Vallarta y Cassez, con detalles previamente conocidos del interior del rancho.

Meses después se comprobó que todo fue una recreación orquestada entre autoridades y medios. El operativo real, de hecho, se había realizado el día anterior, lo que constituyó un montaje mediático que afectó la percepción pública y el proceso judicial.

Vallarta ha señalado la responsabilidad de Loret de Mola en validar y amplificar el montaje. Además, el periodista utilizó amparos para evitar comparecer ante la justicia durante cuatro años, retrasando así el proceso penal de Vallarta.

Felipe Calderón. Presidente de México durante buena parte del proceso judicial.

Él intercedió directamente para la creación de una comisión binacional cuando el caso derivó en conflicto diplomático con Francia, luego de la denuncia sobre montaje y violaciones al debido proceso

En su sexenio, fortaleció políticamente a García Luna y a Cárdenas Palomino, quienes llevaron a cabo el operativo y el montaje.

Isabel Miranda de Wallace. Fundadora de “Alto al Secuestro”, se convirtió en una de las voces más influyentes en la narrativa de “mano dura” contra el secuestro y en defensora de la versión oficial en casos emblemáticos, como el de Vallarta y el de su propio hijo.

Recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos en 2010 de manos de Calderón. Diversas investigaciones y denuncias han señalado su influencia para mantener a presuntos responsables en prisión con base en testimonios dudosos y presuntas fabricaciones de pruebas.

Su activismo legitimizó públicamente el proceder de las autoridades en estos casos, y se le ha vinculado a la promoción de políticas que perpetuaron encarcelamientos y tortura por “razón de Estado”.

