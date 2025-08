Sí hay "golpeteo" interno en Morena, pero diferencias no son irreconciliables: Noroña

El Senador Gerardo Fernández Noroña reconoció que hay un "golpeteo" interno en Morena por ambiciones políticas, pero confió en que aún se pueden solucionar las diferencias.

Ciudad de México, 4 de agosto (SinEmbargo).– El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció también que dentro de la llamada Cuarta Transformación (4T) hay fuego amigo, pues dijo que el "golpeteo" contra el movimiento no sólo proviene de la derecha y de la oposición en general, sino también desde el interior. Sin embargo, difirió del Diputado Ricardo Monreal y consideró “desproporcionado” el planteamiento de que las diferencias internas son insalvables, por lo que hizo un llamado a la unidad y a no abonar al "golpeteo" político.

“La verdad es que hay una ofensiva no sólo de la derecha, no sólo de los medios, también hay un 'golpeteo' interno y es delicado porque la unidad es muy importante”, afirmó en conferencia de prensa al responder a los cuestionamientos sobre posibles cambios en las dirigencias de Morena en ambas cámaras de Congreso.

Fernández Noroña señaló que algunos integrantes del movimiento, por ambiciones políticas -mismas que calificó como legítimas—, han contribuido al "golpeteo" en contra de la 4T, beneficiando así a la oposición.

En su pronunciamiento, el morenista insistió en que estas tensiones internas pueden debilitar al proyecto si no se manejan con responsabilidad, especialmente en un momento en que, según dijo, la oposición carece de propuestas y dirección política.

“Me parece que por ambiciones, por legítimas que sean, no pueden prestarse al 'golpeteo' que la derecha trae contra nuestro movimiento”, sostuvo. Agregó que no se trata sólo de ataques personales, sino de una estrategia que busca minar al proyecto en su conjunto.

“No se entiende que las personas no son las atacadas, sino que es el movimiento”, puntualizó.

Al ser cuestionado acerca de si coincidía con Ricardo Monreal, quien advirtió que las divisiones internas de la 4T son insalvables con miras a las elecciones intermedias, Fernández Noroña respondió que considera “desproporcionado” ese planteamiento.

“Me parece desproporcionado. Yo creo que sí hay un problema; si la ofensiva fuera sólo de la derecha, se entendería, pero a mí me parece que sí hay un 'golpeteo' interno y no creo que sea insalvable”, aseveró.

El Senador informó que esta semana se realizará una reunión importante en Morena, a la cual no podrá asistir por cuestiones de agenda legislativa, aunque reiteró que las diferencias pueden ser superadas.

“Yo creo que sí se pueden resolver. Yo creo que se va a resolver. Yo creo que la unidad acabará imperando, pero creo que sí es necesario que se detenga el 'golpeteo' interno”, añadió.

El Presidente del Senado reiteró su llamado a la unidad e insistió en la necesidad de mantener la cohesión dentro del movimiento. No obstante, dejó claro que no existen ni existirán pactos de impunidad, y que si algún integrante es responsable de una falta en el marco de una investigación, deberá responder ante las autoridades correspondientes. Aclaró que este no es el caso de quienes actualmente son objeto de presión política, refiriéndose de manera directa al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

“No tenemos pactos de impunidad y si en un proceso de investigación alguien tiene que hacerle frente, tendrá que hacerlo, pero no es el caso en este momento de ninguno de los compañeros que están siendo fuertemente presionados en estos días, concretamente en el caso de Adán Augusto López Hernández”, afirmó.

Asimismo, Fernández Noroña descartó cualquier posibilidad de cambios en los liderazgos de los grupos parlamentarios, ya que, dijo, ello representaría una distracción que únicamente beneficia a la oposición. En ese sentido, exhortó a sus compañeros legisladores a cerrar filas y evitar escenarios de inestabilidad interna.

“La oposición no presenta nada, la oposición no tiene ninguna propuesta, nada, y si nosotros nos complicamos solos el proceso, mal haríamos”, abundó.

No obstante, admitió que dentro del movimiento es necesario abrir espacios de deliberación política, donde puedan manifestarse. “Sí hace falta un espacio de discusión política del movimiento para que las inquietudes, críticas, reflexiones y señalamientos puedan realizarse y puedan resolverse”, apuntó.

Fernández Noroña reiteró que la unidad debe prevalecer para enfrentar los desafíos actuales, evitar la fragmentación de la llamada Cuarta Transformación y resistir tanto los ataques externos como las tensiones internas que, advirtió, podrían ser aprovechadas por sus adversarios.

Respecto a la Reforma Electoral, Noroña no quiso dar un posicionamiento claro, pero indicó que la discusión sobre la desaparición de los legisladores de representación proporcional —los llamados plurinominales— debe ir más allá del rechazo social a figuras políticas específicas, como Alejandro Moreno.

“Estoy convencido de que hace falta una Reforma Electoral y me parece que, en la discusión que se va a abrir, un sector de la población no cuestiona tanto la desaparición de la representación proporcional, sino el hecho de que esa representación no se elige de manera directa por la ciudadanía. Sí se elige, pero el mecanismo no es claro, por lo que una posible salida es hacer transparente ese mecanismo de elección de pluris”, señaló.

Fernández Noroña sostuvo que, si la iniciativa que envíe la Presidenta Claudia Sheinbaum contempla la eliminación de los cargos de representación proporcional, esa será la propuesta que deberá debatirse y eventualmente aprobarse. No obstante, consideró que existen otros temas de mayor fondo dentro de la reforma que merecen atención prioritaria.

“Si la iniciativa que envía la Presidenta plantea la desaparición de la representación proporcional, esa es la iniciativa que habrá que discutir y, en su caso, aprobar. Yo creo que hay temas de mucho mayor profundidad que ese”, precisó.

Asimismo, el legislador reconoció que parte del rechazo ciudadano a la figura de los plurinominales responde a personajes como el líder priista Alejandro Moreno o el panista Marko Cortés; sin embargo, advirtió que eliminar ese tipo de representación no implica necesariamente la desaparición de tales figuras.

“Hay otra parte que ha generado el repudio a la representación proporcional y son personajes como Alejandro Moreno. Entonces, la gente piensa que si desaparecen ese tipo de figuras, esos personajes desaparecerán, pero ahí van a seguir. Creo que es una discusión con mucho más fondo”, expresó.

Al ser cuestionado reiteradamente sobre su posicionamiento, dijo que no participará activamente en esa discusión, ya que su posición es pública desde hace tiempo, y no desea ser blanco de ataques ni de señalamientos que lo coloquen como opositor a las iniciativas presidenciales. “Mi posición es pública desde hace mucho tiempo. Ya se me olvidó —bromeó—, pero no tengo ganas de ser parte del 'golpeteo' ni de la discusión de fondo”.

Reiteró que está a favor de que las minorías estén representadas, que se respete la pluralidad política y que se lleve a cabo una Reforma Electoral que fortalezca esos principios.