La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

Redacción/SinEmbargo

06/08/2025 - 9:16 pm

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

Artículos relacionados

El Gobierno capitalino instaló tres zonas toleradas para el consumo lúdico de la mariguana con reglas y horarios establecidos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. 

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció ayer la instalación de tres nuevos puntos para el consumo lúdico de mariguana, denominados 4:20, los cuales tienen como objetivo crear espacios de tolerancia para el consumo individual, de manera responsable y conforme a lo establecido en la Ley.

“El objetivo es que no se generen en estos espacios otro tipo de delitos; es decir, garantizar espacios y lugares que cumplan con reglas y que no se conviertan en un problema”, explicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Esto luego de que el pasado lunes fueran retirados dos campamentos para el consumo cannábico en atención a varias denuncias ciudadanas. Durante el retiro, las autoridades establecieron un diálogo con los grupos allí reunidos y se logró su reubicación.

¿Dónde estarán los puntos autorizados para el consumo lúdico de mariguana?

El Gobierno de la CdMx informó que los puntos donde se podrá consumir mariguana se encontrarán ubicados en:

  • Belisario Domínguez y Eje Central.
  • Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

Además, indicó que el punto que se encuentra al exterior del Senado de la República se mantendrá sólo como espacio informativo, pero no será tolerado para consumo. El horario de consumo en estas zonas será de 8:00 a 20:00 horas, para mayores de edad y sólo podrá haber un máximo de 80 personas en cada punto.

El Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, destacó que se firmó un convenio con tres grupos para garantizar que no haya venta ni intercambio de mariguana en estos espacios y que tampoco se permitirá el consumo de otras sustancias ni se moleste a los transeúntes de dichas zonas.

“Los tres puntos donde estaban había mucho flujo de gente saliendo del Metro Hidalgo, en la Estela de Luz, en la entrada de Chapultepec y en Avenida Juárez; eran tres puntos muy transitados por personas, y en los otros espacios creemos que la convivencia entre ciudadanos y los propios consumidores se puede dar de otra manera”, señaló.

César Cravioto detalló que se designará a una persona de la Secretaría de Gobierno que acompañe en cada punto, la cual estará verificando permanentemente que se cumplan los acuerdos a los que se llegó: desde el tiempo de estadía, cuántas personas pueden estar, el no consumo de otras sustancias y la limitación de la posesión de cannabis en estas zonas.

“Si no cumplen, se retiran. Ellos también tienen que ayudar a que se cumplan estos acuerdos, y si ven que hay otro tipo de actividades, que nos avisen y el Gobierno actuará en consecuencia, porque no se va a permitir que se viole la Ley”, indicó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El súper secretario reforzado

"Omar García Harfuch va ampliando sus alcances, fortaleciendo su Secretaría, coordinando al resto de las corporaciones y...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Salvamos tiempo, pero eso no basta

"El pasado jueves, después de una negociación con el Presidente Trump y su equipo, el gobierno mexicano...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

ICU: demografía y programas sociales

“Vivir más años no debe representar un problema ni una carga".
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (II)

"Después de décadas de una estrategia fallida o infructuosa, hoy en día parecen entrar ilegalmente a la...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

Los miserables
Por Alejandro Páez Varela

Los miserables

Fiscalías apagadas
Por Muna D. Buchahin

Fiscalías apagadas

Los consumidores frente al genocidio
Por Alejandro Calvillo

Los consumidores frente al genocidio

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano
Por Héctor Alejandro Quintanar

La caída de Álvaro Uribe, el Felipe Calderón colombiano

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

La muy elevada deuda que paga Sheinbaum

Palestina: el mensaje afroamericano
Por Lorenzo Meyer

Palestina: el mensaje afroamericano

+ Sección

Galileo

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Se han descubierto miles de exoplanetas en los últimos años.

¿Cómo buscamos vida fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué hemos hallado hasta ahora?

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Policías grabados en un acto sexual dentro de patrulla.
1

Dos policías de la CdMx están bajo investigación por video íntimo en una patrulla

2

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

3

La SCJN, en última sesión, ampara a Lorenzo Córdova y ordena a la SEP reeditar libros

4

"Su tiznadera me tiene sin cuidado", dice Adán Augusto a oposición por caso Requena

La Cofepris anunció que, debido a las quejas por una sospecha de "reacción adversa", ordenó retirar una pasta de dientes de Colgate fabricada en México.
5

¿Usas Colgate Total "Clean Mint"? ¡Ojo! Cofepris ordena retirar esta pasta de dientes

6

¿El que difundió video de policías de Ecatepec en acto sexual podría ser castigado?

7

VIDEO ¬ Celebración en Campeche termina en maltrato animal; autoridades ya indagan

El Gobernador de Oaxaca informó que analiza denunciar la presunta apropiación cultural de unos huaraches del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y Adidas.
8

Adidas lanza huaraches "Oaxaca Slip-On" y Gobernador acusa plagio; se evalúa denuncia

El Gobierno de Mark Carney ha puesto a México en la mira. Buscan más intercambio de mercaderías y servicios, otras líneas de flujos comerciales puerto a puerto.
9

México y Canadá construyen un puente de puerto a puerto, mientras Trump los dinamita

10

Policías de Ecatepec tienen sexo en patrulla. Hombre los filma y los corren

Las autoridades liberaron a una persona privada de su libertad y detuvieron a cinco hombres, presuntos integrantes de "Los Mayos" en Culiacán, Sinaloa.
11

Sinaloa: Cinco miembros de "Los Mayos" son detenidos; tenían secuestrado a "chapito"

Claudia Sheinbaum anunció que el 1 de septiembre rendirá el informe de sus primeros 11 meses de Gobierno y que podría ir a la toma de protesta de la nueva SCJN.
12

Claudia anuncia informe en Palacio y que no descarta ir a toma de protesta de la SCJN

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó este miércoles a tres miembros de alto rango y a un asociado del Cártel del Noreste (CDN).
13

EU sanciona a 3 miembros del Cártel del Noreste y a rapero mexicano por ser su socio

Salmo del movimiento de AMLO y el partido de Andy.
14

López Beltrán niega “vacación de lujo” y “avión del Ejército”; detalla ruta y gastos

Claudia Sheinbaum contó que Donald Trump le planteó en una llamada que el ejército de Estados Unidos (EU) entrara a México, sin embargo, ella le dijo que no.
15

Sheinbaum: Trump me planteó en llamada que su ejército entrara a México; le dije no

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?
1

La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

La aceptación de los partidos políticos entre la población está en franca caída. Estas circunstancias despiertan el interés y apoyo a la iniciativa de reforma que propone disminuirles hasta en un 50 por ciento el financiamiento.
2

#PuntosYComas ¬ Ciudadanos rechazan más y más a los partidos: ¿Merecen tanto dinero?

3

"Su tiznadera me tiene sin cuidado", dice Adán Augusto a oposición por caso Requena

4

VIDEO ¬ Celebración en Campeche termina en maltrato animal; autoridades ya indagan

5

"Es malísima": Noroña critica la carta de Andrés López Beltrán sobre su viaje a Japón

El IMSS registró 1.2 millones de nuevos trabajadores por integración de conductores de aplicaciones y plataformas.
6

México reporta récord de empleo. Es el primer país en asegurar a trabajadores de apps

7

Pavlovich y otros exopositores con cargos diplomáticos en la 4T desatan críticas

8

La SCJN, en última sesión, ampara a Lorenzo Córdova y ordena a la SEP reeditar libros

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) sancionó este miércoles a tres miembros de alto rango y a un asociado del Cártel del Noreste (CDN).
9

EU sanciona a 3 miembros del Cártel del Noreste y a rapero mexicano por ser su socio

La Cofepris anunció que, debido a las quejas por una sospecha de "reacción adversa", ordenó retirar una pasta de dientes de Colgate fabricada en México.
10

¿Usas Colgate Total "Clean Mint"? ¡Ojo! Cofepris ordena retirar esta pasta de dientes

11

#GenteAsí ¬ Adidas plagia un diseño de huaraches indígenas y lo vende en dólares

Las autoridades liberaron a una persona privada de su libertad y detuvieron a cinco hombres, presuntos integrantes de "Los Mayos" en Culiacán, Sinaloa.
12

Sinaloa: Cinco miembros de "Los Mayos" son detenidos; tenían secuestrado a "chapito"