La CdMx anuncia 3 puntos seguros para el consumo lúdico de mariguana: ¿Dónde estarán?

El Gobierno capitalino instaló tres zonas toleradas para el consumo lúdico de la mariguana con reglas y horarios establecidos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció ayer la instalación de tres nuevos puntos para el consumo lúdico de mariguana, denominados 4:20, los cuales tienen como objetivo crear espacios de tolerancia para el consumo individual, de manera responsable y conforme a lo establecido en la Ley.

“El objetivo es que no se generen en estos espacios otro tipo de delitos; es decir, garantizar espacios y lugares que cumplan con reglas y que no se conviertan en un problema”, explicó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Esto luego de que el pasado lunes fueran retirados dos campamentos para el consumo cannábico en atención a varias denuncias ciudadanas. Durante el retiro, las autoridades establecieron un diálogo con los grupos allí reunidos y se logró su reubicación.

¿Dónde estarán los puntos autorizados para el consumo lúdico de mariguana?

El Gobierno de la CdMx informó que los puntos donde se podrá consumir mariguana se encontrarán ubicados en:

Belisario Domínguez y Eje Central.

Circuito Interior y Paseo de la Reforma.

Además, indicó que el punto que se encuentra al exterior del Senado de la República se mantendrá sólo como espacio informativo, pero no será tolerado para consumo. El horario de consumo en estas zonas será de 8:00 a 20:00 horas, para mayores de edad y sólo podrá haber un máximo de 80 personas en cada punto.

El Secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, destacó que se firmó un convenio con tres grupos para garantizar que no haya venta ni intercambio de mariguana en estos espacios y que tampoco se permitirá el consumo de otras sustancias ni se moleste a los transeúntes de dichas zonas.

“Los tres puntos donde estaban había mucho flujo de gente saliendo del Metro Hidalgo, en la Estela de Luz, en la entrada de Chapultepec y en Avenida Juárez; eran tres puntos muy transitados por personas, y en los otros espacios creemos que la convivencia entre ciudadanos y los propios consumidores se puede dar de otra manera”, señaló.

César Cravioto detalló que se designará a una persona de la Secretaría de Gobierno que acompañe en cada punto, la cual estará verificando permanentemente que se cumplan los acuerdos a los que se llegó: desde el tiempo de estadía, cuántas personas pueden estar, el no consumo de otras sustancias y la limitación de la posesión de cannabis en estas zonas.

“Si no cumplen, se retiran. Ellos también tienen que ayudar a que se cumplan estos acuerdos, y si ven que hay otro tipo de actividades, que nos avisen y el Gobierno actuará en consecuencia, porque no se va a permitir que se viole la Ley”, indicó.