EU busca cerrar negociaciones arancelarias inconclusas en octubre: Scott Bessent

En una entrevista que sostuvo con Nikkei Asia, Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EU, señaló que el Gobierno estadounidense planea haber concluido a finales de octubre todas las negociaciones arancelarias que aún mantiene con países como México, Japón y China.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos (EU), Scott Bessent, anunció que el Gobierno de Donald Trump espera concluir las negociaciones comerciales con países que aún no han asegurado acuerdos arancelarios para finales de octubre.

En una entrevista con Nikkei Asia, Bessent destacó que estas negociaciones, que incluyen a socios clave como México, Japón y China, buscan mitigar el impacto de los nuevos aranceles impuestos por la Administración del Presidente estadounidense, los cuales entraron en vigor el pasado 1 de agosto.

"Creo que, en gran medida, lo habremos concluido para finales de octubre", declaró el funcionario tras hablar sobre las negociaciones que EU no ha conseguido finalizar con diversos países, a los que se han extendido prórrogas para la aplicación de medidas arancelarias, como el caso de México.

Bessent señaló que los aranceles "recíprocos" impuestos por Estados Unidos podrían reducirse si los países socios logran disminuir sus superávits comerciales con Estados Unidos, describiendo estas medidas como un incentivo para reequilibrar el comercio global.

Al respecto, hizo una analogía sobre que "las tarifas deberían ser un cubo de hielo derritiéndose, en referencia a que, si las balanzas comerciales mejoran, los aranceles pueden llegar a reducirse o incluso eliminarse por completo.

En su entrevista con Nikkei Asia, el Secretario del Tesoro estadounidense explicó que la política arancelaria impuesta por Trump en lo que va de su segunda Administración tiene como objetivo principal el aumentar la recaudación fiscal del país, así como proteger a sus industrias. No obstante, también comentó que es una estrategia del Presidente republicano para llevar a cabo negociaciones en materia de política exterior.

En ese sentido, apuntó que, "si la producción regresa a Estados Unidos, entonces importaremos menos. Así que reequilibraremos las importaciones" y, por ende, también se podrían reducir o eliminar las tarifas arancelarias que se han impuesto.

El funcionario subrayó que la Administración Trump está manejando cerca de 70 negociaciones comerciales a nivel global, con un enfoque en 18 socios comerciales clave. Sin embargo, no especificó qué países están más cerca de alcanzar acuerdos, manteniendo cierta incertidumbre sobre los resultados.

La estrategia de Estados Unidos ha generado preocupación en los mercados, con un aumento esperado en la volatilidad, lo cual se ha visto reflejado múltiples ocasiones en las bolsas de valores. Analistas sugieren que sectores como la industria y los materiales podrían enfrentar riesgos significativos, lo que ha llevado a recomendaciones de estrategias de cobertura en los mercados de opciones.

Pero la volatilidad económica no es la única preocupación de EU, ya que Bessent también expresó su inquietud por una posible pérdida de independencia monetaria.

"Me preocupa que la independencia monetaria se esté viendo perjudicada. La independencia monetaria es esencial para el buen funcionamiento de la economía y para las expectativas de inflación", dijo.

A la vez, externó su incertidumbre por el desempeño de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, al mencionar que "al inmiscuirse en tantos otros aspectos", el organismo puede poner en riesgo "la independencia monetaria".