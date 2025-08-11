¿Cómo mantener tu casa segura si sales de vacaciones? La SGIRPC da recomendaciones

¿Planeas salir de vacaciones próximamente y quieres mantener tu casa segura? Estas recomendaciones de la SGIRPC pueden serte de gran ayuda.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Las vacaciones de verano aún no acaban para muchas personas, algunas de las cuales probablemente tengan planeado salir de su casa o departamento para realizar un viaje próximamente.

Si estás dentro de ese grupo y te preocupa cómo mantener tu hogar seguro mientras estás fuera, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México difundió algunas recomendaciones que pueden ser de gran ayuda.

Dichas recomendaciones tienen como objetivo ayudar a que aquellas ciudadanas y ciudadanos que tengan contemplado estar lejos de sus viviendas por varios días mientras disfrutan de sus vacaciones, puedan hacerlo sin temor de que puedan ser víctimas de un robo a casa habitación o que pueda haber algún accidente.

Si sales de casa esta temporada vacacional recuerda:

✅Cerrar llaves de agua y gas

✅Desconectar aparatos electrónicos

✅Asegurar puertas y ventanas para evitar robo a casa habitación

✅Ubicar servicios de emergencia cercanos a tu destino#LaPrevenciónEsNuestraFuerza

— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2025

¿Qué aconseja la SGRIPC?

Por medio de una publicación que compartió en sus redes sociales, la Secretaría capitalina compartió múltiples puntos para que las y los vacacionistas tengan en consideración antes de salir de casa.

Las recomendaciones son las siguientes:

Cerrar llaves de agua y gas para evitar fugas que puedan provocar inundaciones o explosiones.

Desconectar aparatos electrónicos que no se usarán mientras el inmueble no esté habitado.

Asegurar puertas y ventanas para evitar robo a casa habitación.

Pedir a un familiar o persona de confianza vigilar la casa mientras se esté fuera.

Elaborar un directorio telefónico en caso de emergencia.

Ubicar hospitales y servicios de emergencia cercanos a donde se planee vacacionar.

¿Qué otras medidas pueden tomarse?

Además de lo señalado por la SGIRPC, también pueden tomarse en consideración otras medidas de seguridad como las que ha difundido la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx), entre las cuales se incluyen:

Evitar publicar en redes sociales que se saldrá de vacaciones o no se estará en casa.

Mantener bien iluminadas las entradas y zonas oscuras de la casa.

Instalar cámaras de seguridad o alarmas.

Simular presencia mediante la programación de luces automáticas o pedir a alguien de confianza que recoja el correo.

Reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o al cuadrante de zona.

Si las medidas anteriores no llegasen a funcionar y tu casa fuera asaltada mientras estás de viaje, la SSC-CdMx exhortó a denunciar el hecho al número telefónico 55 5208 9898 o mediante la aplicación Mi Policía, misma que está disponible para dispositivos móviles.