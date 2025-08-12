VIDEO ¬ Una familia es amenazada por hombres armados en la autopista Puebla-Atlixco

Los hombres armados que amenazaron a una familia en la autopista Puebla-Atlixco viajaban en dos camionetas: una RAM y una Suburban.

Puebla, 11 de agosto (AmbasManos).- Lo que parecía un simple trayecto en carretera se convirtió en una escena de terror para una familia que circulaba en la autopista Puebla-Atlixco. Hombres armados los amenazaron presuntamente por no darle el paso a una camioneta Suburban.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 10 de agosto a unos metros de la caseta de cobro. Todo quedó grabado y el video ya circula en redes sociales.

En las imágenes se observa que los sujetos viajaban en dos camionetas: una Suburban con placas de circulación HPX067C y otra RAM con placas de circulación P55BHM.

Las víctimas circulaban con normalidad por el carril de alta. Delante de ellas iba una camioneta color rojo que se frena en cuanto la camioneta RAM le hace corte de circulación.

#VIDEO 🔴 Captan a sujetos armados agrediendo a una familia sobre la autopista Atlixco-Puebla. El sujeto de playera verde tenía mucha prisa, por lo que hizo que sus guaruras cerraran la carretera para agredir al automovilista que no le daba paso.#AmbasManos @Mau_Jimenz pic.twitter.com/oiSzZKOlzt — Ambas Manos (@Ambas_Manos) August 11, 2025

Luego, sobre el carril de baja aparece la camioneta Suburban que intenta meterse entre la camioneta roja y el vehículo de las víctimas.

La camioneta RAM se detiene en pleno carril de alta de la autopista y de ella descienden dos hombres armados que enseguida se dirigen al conductor que viajaba con su familia.

Entonces, la camioneta roja, al ver lo sucedido, avanza entre las camionetas y sigue su trayecto.

Luego desciende el conductor de la Suburban y también se acerca con sus víctimas.

"Vengo con mi familia… tranquilo. Cálmate, no pasará nada”, alcanzó a decir el conductor para evitar que los hombres detonaran las armas.

Tras un intercambio de palabras y amenazas, los sujetos abordaron de nuevo las camionetas y se retiraron. No se reportaron disparos y tampoco personas lesionadas. Al parecer la amenaza ocurrió simplemente porque no podían pasar.

Cabe señalar que la autopista Puebla-Atlixco se ha vuelto escenario de diversos incidentes de seguridad, aumentando la preocupación de automovilistas y turistas que se dirigen al Pueblo Mágico de Atlixco.

Secretario de Seguridad de Puebla pide a familia amenazada en la carretera presentar denuncia

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Vicealmirante Francisco Sánchez González, habló sobre estos hechos al finalizar la mañanera del Gobernador Alejandro Armenta Mier.

La @SSPGobPue reveló que ya identificaron los vehículos utilizados por un grupo armado que amenazó a una familia en la Puebla-Atlixco. No descartó que sean escoltas de alguna persona y pidió que los agredidos presenten su denuncia. 📹 @_Ivan_Reyes https://t.co/lwNxaDaLdU pic.twitter.com/qdgItx5H0R — Ambas Manos (@Ambas_Manos) August 11, 2025

Detalló que tuvo conocimiento de los hechos desde anoche, además de que fueron plenamente identificados los hombres armados que amenazaron a la familia y las camionetas en las que viajaban.

"Lo más probable es que se trate de escoltas porque los delincuentes normalmente utilizan vehículos sin placas o con placas faltas. En este caso, ambas camionetas están identificadas y saben a quién pertenecen", dijo.

Aunque la Fiscalía General del Estado abrirá un expediente de atención temprana, pidió a la familia afectada presentar la denuncia correspondiente para darles seguimiento a la investigación.

Por último, admitió que la seguridad en esta autopista está a cargo de la Policía Estatal. No obstante, pedirá a la Guardia Nacional reforzar los patrullajes de vigilancia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.