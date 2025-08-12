VIDEO ¬ Una familia es amenazada por hombres armados en la autopista Puebla-Atlixco

Ambas Manos

11/08/2025 - 10:06 pm

Una familia que circulaba en la autopista Puebla-Atlixco vivió una escena de terror cuando hombres armados los amenazaron por no cederles el paso.

Artículos relacionados

Los hombres armados que amenazaron a una familia en la autopista Puebla-Atlixco viajaban en dos camionetas: una RAM y una Suburban.

Puebla, 11 de agosto (AmbasManos).- Lo que parecía un simple trayecto en carretera se convirtió en una escena de terror para una familia que circulaba en la autopista Puebla-Atlixco. Hombres armados los amenazaron presuntamente por no darle el paso a una camioneta Suburban.

Los hechos ocurrieron la tarde del domingo 10 de agosto a unos metros de la caseta de cobro. Todo quedó grabado y el video ya circula en redes sociales.

En las imágenes se observa que los sujetos viajaban en dos camionetas: una Suburban con placas de circulación HPX067C y otra RAM con placas de circulación P55BHM.

Las víctimas circulaban con normalidad por el carril de alta. Delante de ellas iba una camioneta color rojo que se frena en cuanto la camioneta RAM le hace corte de circulación.

Luego, sobre el carril de baja aparece la camioneta Suburban que intenta meterse entre la camioneta roja y el vehículo de las víctimas.

La camioneta RAM se detiene en pleno carril de alta de la autopista y de ella descienden dos hombres armados que enseguida se dirigen al conductor que viajaba con su familia.

Entonces, la camioneta roja, al ver lo sucedido, avanza entre las camionetas y sigue su trayecto.

Luego desciende el conductor de la Suburban y también se acerca con sus víctimas.

Una familia que circulaba en la autopista Puebla-Atlixco vivió una escena de terror cuando hombres armados los amenazaron por no cederles el paso.
Hombres armados amenazaron a una familia que viajaba por la carretera Puebla-Atlixco. Foto: Captura de pantalla de video

"Vengo con mi familia… tranquilo. Cálmate, no pasará nada”, alcanzó a decir el conductor para evitar que los hombres detonaran las armas.

Tras un intercambio de palabras y amenazas, los sujetos abordaron de nuevo las camionetas y se retiraron. No se reportaron disparos y tampoco personas lesionadas. Al parecer la amenaza ocurrió simplemente porque no podían pasar.

Cabe señalar que la autopista Puebla-Atlixco se ha vuelto escenario de diversos incidentes de seguridad, aumentando la preocupación de automovilistas y turistas que se dirigen al Pueblo Mágico de Atlixco.

Secretario de Seguridad de Puebla pide a familia amenazada en la carretera presentar denuncia

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, Vicealmirante Francisco Sánchez González, habló sobre estos hechos al finalizar la mañanera del Gobernador Alejandro Armenta Mier.

Detalló que tuvo conocimiento de los hechos desde anoche, además de que fueron plenamente identificados los hombres armados que amenazaron a la familia y las camionetas en las que viajaban.

"Lo más probable es que se trate de escoltas porque los delincuentes normalmente utilizan vehículos sin placas o con placas faltas. En este caso, ambas camionetas están identificadas y saben a quién pertenecen", dijo.

Aunque la Fiscalía General del Estado abrirá un expediente de atención temprana, pidió a la familia afectada presentar la denuncia correspondiente para darles seguimiento a la investigación.

Por último, admitió que la seguridad en esta autopista está a cargo de la Policía Estatal. No obstante, pedirá a la Guardia Nacional reforzar los patrullajes de vigilancia.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AMBAS MANOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Ambas Manos

Ambas Manos

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

+ Sección

Galileo

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Excandidato del PAN ligado a Calderón-Mouriño es acusado en EU de sobornos en Pemex

Gentrificación en pueblo originario
2

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
3

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
4

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

Pleno del TFJA
5

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
6

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

El Poder Judicial del Estado de México concede amnistía a Bonifacia, mujer mazahua acusada de asesinar a su marido
7

Bonifacia, mujer mazahua, pasó más de 3 años presa; hoy está libre gracias a amnistía

La tristeza de López Obrador
8

La tristeza de López Obrador

La fachada de la casa de la familia de Dulce, la niña asesinada en Chalco, Edomex, por una supuesta deuda.
9

Dulce, niña de Chalco, Edomex, es asesinada por presunta deuda que tenía su familia

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
10

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

La Presidenta Claudia Sheinbaum instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual estará a cargo de elaborar la iniciativa.
11

Sheinbaum da inicio a trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
12

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

13

VERSUS ¬ La Reforma de la izquierda debe ser radical; como sea, la derecha se opondrá

Una familia que circulaba en la autopista Puebla-Atlixco vivió una escena de terror cuando hombres armados los amenazaron por no cederles el paso.
14

VIDEO ¬ Una familia es amenazada por hombres armados en la autopista Puebla-Atlixco

El tema de la violencia política en razón de género y el uso que han comenzado a darle algunos políticos pretextos para censurar a periodistas y ciudadanos que expresan a través de redes sociales o medios de comunicación su opinión.
15

#PuntosYComas ¬ La última moda: acusar “violencia política de género” para censurar

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Adidas se disculpó luego de ser acusada de apropiación cultural por los huaraches "Oaxaca Slip-On", réplica del calzado tradicional de Villa Hidalgo de Yalálag.
1

Adidas se disculpa por plagio de calzado oaxaqueño; Jara aborda tema con artesanos

Una familia que circulaba en la autopista Puebla-Atlixco vivió una escena de terror cuando hombres armados los amenazaron por no cederles el paso.
2

VIDEO ¬ Una familia es amenazada por hombres armados en la autopista Puebla-Atlixco

El tema de la violencia política en razón de género y el uso que han comenzado a darle algunos políticos pretextos para censurar a periodistas y ciudadanos que expresan a través de redes sociales o medios de comunicación su opinión.
3

#PuntosYComas ¬ La última moda: acusar “violencia política de género” para censurar

El Poder Judicial del Estado de México concede amnistía a Bonifacia, mujer mazahua acusada de asesinar a su marido
4

Bonifacia, mujer mazahua, pasó más de 3 años presa; hoy está libre gracias a amnistía

La Presidenta Claudia Sheinbaum instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la cual estará a cargo de elaborar la iniciativa.
5

Sheinbaum da inicio a trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

La ONU acusa a Israel de violar derecho internacional por ataque que provocó la muerte de seis periodistas en Gaza
6

La ONU afirma que Israel viola derecho internacional con asesinato de 6 periodistas

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto
7

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

Una intensa lluvia sorprendió a los capitalinos que recorrían la zona centro durante esta tarde de domingo.
8

Las lluvias del fin de semana rompieron récords: Brugada; "viene lo más fuerte", dice

9

Excandidato del PAN ligado a Calderón-Mouriño es acusado en EU de sobornos en Pemex

La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada , presentó su iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados para erradicar la división sexual del trabajo.
10

Brugada presenta iniciativa de Ley para impulsar Sistema Público de Cuidados en CdMx

La fachada de la casa de la familia de Dulce, la niña asesinada en Chalco, Edomex, por una supuesta deuda.
11

Dulce, niña de Chalco, Edomex, es asesinada por presunta deuda que tenía su familia

Las autoridades de Uriangato negaron que se hubiera registrado una masacre en un bar, sin embargo, confirmaron un ataque armado que dejó una mujer herida.
12

Autoridades desmienten masacre en Uriangato, pero confirman ataque y una mujer herida