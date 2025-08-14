ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

13/08/2025 - 9:44 pm

Artículos relacionados

En entrevista con "Los Periodistas", la especialista Viri Ríos calificó como un crimen el hecho de que en los gobiernos del PRIAN ciertos políticos y economistas defendieran la idea de que incrementar los salarios en México generaría efectos negativos, lo cual fue desmentido durante el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La politóloga y economista mexicana Viridiana Ríos aseguró que algunos medios de comunicación, así como académicos y especialistas ligados a la derecha, ocultan por vergüenza la noticia de que 13.4 millones de personas dejaron la condición de pobreza durante el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de "Los Periodistas" que se transmite en el canal SinEmbargo Al Aire por la plataforma de YouTube, Ríos afirmó que este hecho deja en evidencia a todas aquellas personas que aseguraban que no era posible aumentar los sueldos en México pues se generarían espirales de inflación.

"Me sorprende que no haya más personas hablando de este tema, se lo atribuyo a una enorme vergüenza porque muchas de las personas que hoy están en las posiciones de poder, eran las mismas que hace 10 años nos decían que era imposible aumentar el salario mínimo, entonces reconocer que ese fue el principal factor que sacó a tantos millones de la pobreza, es reconocer sus propias carencias intelectuales y su propia capacidad de análisis", expuso la analistas, quien es doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard y licenciada en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

La especialista recordó que muchos estudios que abogaban por no incrementar los salarios en el país fueron realizados por economistas de renombre, que aún permanecen en el Banco de México.

"Muchos de los estudios que justificaban que no se subiera el salario mínimo, que por cierto fue la principal razón por la cual observamos estos decrementos en pobreza, muchos de esos estudios estaban firmados por el Banco Central, estaban firmados por los supuestos mejores economistas de este país y yo quiero que salgan a rendir cuentas, me gustaría mucho entender cómo han cambiado esos modelos, sino se están cometiendo esos errores en decisiones macroeconómicas que se están tomando ahora, porque muchas de de esas personas que dijeron que no se podía subir el salario sin crear espirales inflacionarias siguen ahí tomando decisiones".

Viri Ríos calificó como un crimen el hecho de que en gobiernos pasados ciertos políticos y economistas defendieran la idea de que incrementar los salarios en México generaría efectos negativos, lo cual fue desmentido durante el sexenio de López Obrador.

"Creo que esta es una enseñanza no sólo para los políticos, debe serlo también para los economistas. Nos faltan palabras para entender, primero, el crimen que se cometió por parte de los economistas que tomaron estas decisiones. Y segundo, el valor e importancia de la situación que estamos viviendo ahora, el valor de experimentar con políticas públicas y cuestionar estos dogmas", consideró.

Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó las mediciones de pobreza multidimensional en las que confirma que con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de personas dejaron la condición de pobreza.

Incluso con los estragos de la pandemia de COVID, la administración obradorista logró una mejoría récord en ese indicador, en contraste con lo registrado durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).

En 2018, año en que concluyó el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto (EPN), un 41.9 por ciento de la población (51.9 millones) vivía en situación de pobreza, y para el 2024 la cifra se redujo a un 29.6 por ciento, equivalente a 38.4 millones de personas.

En cuanto a la pobreza extrema, en 2018 se tenía un siete por ciento en esa condición (8.7 millones). Para 2024, el dato es de 6.9 millones de personas. Hubo una reducción de 1.8 millones.

Para la medición se consideran distintos factores, ingresos de la población, y carencias en salud y educación, alimentación y vivienda.

La principal mejora se dio en los indicadores de ingresos. En 2018 se tuvo 49.9 por ciento con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, equivalente a 61.8 millones de personas, y en 2024 se ubicó en 35.4 por ciento, 46 millones. Esto es 15.8 millones menos.

Respecto al rezago educativo, en 2018 fue del 19 por ciento, equivalente a 23.5 millones de personas. Mientras que en 2024 la cifra es de 24.2 millones, con lo que se muestra que hubo un aumento, al ubicarse en 18.6 por ciento. Aunque al mirarlo en porcentaje, se pasó de 19 a 18.6 por ciento.

"Esta es una reducción histórica, nos quedamos sin palabras para expresar lo sucedido. No hay un solo Presidente desde que tenemos datos desde 1992 que haya reducido la pobreza a este nivel, nunca México había tenido un nivel de pobreza tan bajo como el que tenemos hasta ahora, estoy hablando desde la Revolución para acá", expuso Viri Ríos.

La economista planteo que esta noticia se debe celebrar, pues representa un avance significativo para la vida pública en México, pero indicó que a pesar de lo positivo, aún hay trabajo por hacer.

"Realmente estamos en una situación que sí amerita manteles largos, sí amerita hablar no solamente de las acciones del Gobierno que contribuyeron en parte a realizar esto, sino también de la urgencia de repensar el modelo económico y darnos cuenta de que ese modelo económico de los últimos 20 años no estaba dando resultados. En los últimos 10 años antes de que López obrador llegara al poder, 2008 al 2018, 3.4 millones de personas entraron a la pobreza. Ahorita estamos viendo que en solo 6 años 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, por su puesto que hay cosas que hay que mejorar, nadie está diciendo que el país sea perfecto, pero sí creo que creo que es un llamado a cuentas a los economistas ortodoxos", dijo.

Viri Ríos desmintió a quienes dicen que esta reducción en los índices de pobreza se debe a la implementación masiva de programas sociales durante el Gobierno de López Obrador.

"Uno de los mas importantes malos entendidos que se observan entre los comentaristas y los analistas es pensar que la principal razón por la que se redujo la pobreza son los programas de transferencia social, entonces se imaginan que es porque la gente está recibiendo dinero que están saliendo de la pobreza. La realidad es que yo acabo de calcular con los datos de Inegi cuál fue el principal factor y el 78 por ciento de las personas que salieron de la pobreza lo hicieron debido a los incrementos salariales", explicó.

La especialista señaló que los programas sociales contribuyeron a que millones de mexicanos salieran de la pobreza, pero dijo, el motivo principal fue cuestionar el modelo neoliberal ortodoxo que decía que lo mejor para el país era tener salarios bajos.

"No es verdad que esto se deba que el Gobierno esté gastando de más o se está invirtiendo demasiado en los programas sociales. No es verdad que el Gobierno gaste de mas, el gasto social del Gobierno mexicano es menor que casi la totalidad de los gobiernos de la OCDE, pero no es por eso que las personas estén saliendo de la pobreza, están saliendo de la pobreza porque nos atrevimos a cuestionar el modelo neoliberal ortodoxo que decía que lo mejor para el país era tener salarios bajos y que en la medida en la cual tuviéramos salarios bajos se iba a reducir la informalidad y también se iban a aumentar los empleos, y lo que estamos observando es que no era así, eso era un dogma", concluyó.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
1

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
2

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
3

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
4

Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

Policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC capacitará a efectiva.
5

Una policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC anuncia sanción

Pobreza en México
6

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

México extradita a EU a 26 operadores criminales del CJNG y del Cártel de Sinaloa.
7

“La Tuta”, “El Cuini” y otros 24 líderes criminales ya volaron a EU. LISTA COMPLETA

8

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

9

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

10

Tijuana: Agua Fría, historia de fraudes y despojos

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
11

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

El Gobierno federal presentó los avances de Kutsari, una iniciativa que busca que México diseñe y fabrique sus chips electrónicos, es decir, semiconductores.
12

El Gobierno federal presenta avances de Kutsari; fabricará semiconductores en 3 sedes

La tristeza de López Obrador
13

La tristeza de López Obrador

Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
14

ENTREVISTA ¬ Élites de derecha tomaron la UNAM y Lorenzo controla los OPLES: Arreola

15

DATOS ¬ El reto es el sur: rescate de 13.4 millones de pobres apenas tocó 3 estados

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"
1

Reyes Colmenares protesta al frente de la UIF: "No habrá persecución, sino justicia"

Sedatu inicia registro para el Programa Vivienda para el Bienestar: AQUI los detalles
2

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo ubicar los módulos y horarios de registro?

Pobreza en México
3

ENTREVISTA ¬ 13.4 millones de pobres menos; lo ocultan por vergüenza, dice Viri Ríos

4

#PuntosYComas ¬ México Republicano, fan de Trump, atasca su gestión para ser partido

Policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC capacitará a efectiva.
5

Una policía discrimina a mujer trans en el Metro de la CdMx; la SSC anuncia sanción

Hugo Aguilar, próximo Ministro presidente de la SCJN en la Cámara de Diputados.
6

Hugo Aguilar promete autonomía de la SCJN: "No tengo compromiso con ningún partido"

7

DATOS ¬ El reto es el sur: rescate de 13.4 millones de pobres apenas tocó 3 estados

Lluvias seguirán en CdMx; Protección Civil activa Alerta Naranja
8

Protección Civil activa doble alerta por lluvias y granizo en 11 alcaldías de la CdMx

La violencia en 5 entidades principalmente provocó una alerta de viaje de EU a México.
9

EU emite alerta de viaje a 30 estados de México por "terrorismo" y "delincuencia"

10

Dron de EU sobrevoló el Edomex a petición del Gobierno mexicano, confirma Harfuch

"El Cuini", uno de los 26, se declara no culpable de tráfico de droga en Washington.
11

Abigael González, alias "El Cuini", comparece en Washington y se declara no culpable

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2025 llegará esta semana a la Ciudad de México (CdMx), por lo que aquí te decimos dónde y cuándo acudir al evento.
12

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2025 llega a la CdMx. ¿Cuándo es y a qué hora?