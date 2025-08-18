“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU el próximo 25 de agosto

Tras retirarse la intención de solicitar la pena de muerte en su caso, "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, cambiará su declaración por los cargos en su contra.

Por Jesús García

Nueva York, 18 de agosto (LaOpinión).- El 25 de agosto, Ismael "El Mayo" Zambada García cambiará su declaración de “no culpable” a “culpable” de los cargos de narcotráfico que enfrenta ante la Corte de Distrito Este de Nueva York.

La conferencia de estado de ese día cambió a una “Audiencia de Cambio de Declaración”, confirmó el tribunal.

“Se excluye la posibilidad de juicio rápido por complejidad, caso de muerte capital, CIPA y en interés de la justicia”, dice el mensaje ordenado por el Juez Brian Cogan.

Se confirma que El Mayo Zambada cambiará su declaración de culpabilidad el 25 de agosto. pic.twitter.com/T5YEI4XRVS — Jesús García 🐦 (@JesusGar) August 18, 2025

Zambada García, líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Texas en medio de un polémico operativo iniciado en México con ayuda de Joaquín Guzmán López –uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán–, y críticas del Gobierno de México, que acusa acciones intervencionistas de Estados Unidos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.