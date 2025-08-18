Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con el Presidente ruso Vladímir Putin, en medio de la reunión que encabezó en la Casa Blanca con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos.

Washington/Moscú/Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió el lunes en la Casa Blanca con el Presidente Donald Trump y una delegación de líderes europeos. Trump presionó un rápido acuerdo de paz con Rusia que requeriría que Ucrania haga amplias concesiones. Incluso suspendió la reunión con los mandatarios de Europa para marcarle a Vladimir Putin.

Trump y Zelenski se reunieron durante varias horas en la Sala Este con el pequeño grupo de líderes europeos, quienes se habían apresurado a Washington para apoyar al Presidente ucraniano en las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra, a pesar de los graves desacuerdos sobre el camino a seguir. Tras las reuniones, Trump llamó al Presidente ruso, Vladimir Putin, mientras Zelenski y los demás líderes europeos aún se encontraban en la Casa Blanca, según informaron dos personas informadas sobre la llamada citados por The New York Times. La misma versión fue difundida por un diario alemán.

Trump confirmó la llamada en una publicación en Truth Social. Describió las reuniones con los líderes europeos como fructíferas y afirmó que trataron las garantías de seguridad para Ucrania y cómo se implementarían, un tema que, de incluir tropas de la OTAN, Rusia rechazó preventivamente el lunes. También dijo que había iniciado los pasos para una reunión entre Zelenski y Putin, en un lugar por determinar, y dijo que sería seguida por otra reunión trilateral a la que asistiría.

The New York Times dice que Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, afirmó que el Presidente ruso y Trump conversaron durante 40 minutos y acordaron que se nombrarían negociadores de mayor rango para las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, en sus declaraciones a Rossiya 24, el canal de noticias estatal, Ushakov no mencionó la participación de Putin.

Zelenski llegó a la Casa Blanca donde fue recibido cálidamente por Trump a la entrada del Ala Oeste. Llevaba un traje negro en lugar de su habitual uniforme militar. Dentro del Despacho Oval, ambos presidentes mostraron pocas señales de su relación, antes deteriorada, elogiaron el papel de Estados Unidos en las garantías de seguridad para Ucrania y expresaron su interés en una reunión trilateral con Putin.

“Trump y Zelenski adoptaron un tono más cálido que en su último encuentro en la Oficina Oval, que derivó en un enfrentamiento televisado que alarmó a sus aliados europeos. Trump afirmó que trabajaría con ambas partes para lograr una solución permanente a la guerra. Hizo una pausa en la reunión del lunes con los líderes, anunciando que iba a llamar a Putin”, dijo The Wall Street Journal, citando altos funcionarios europeos.

“La preocupación de Ucrania es que si Zelensky no acepta un acuerdo, Estados Unidos podría retirarle su crucial apoyo político y militar, incluidas armas e inteligencia”, agregó el diario.

Trump se reunió el lunes tras su cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska el viernes. Allí, Putin instó a Ucrania a ceder territorio en el este del país a cambio de una congelación de la línea de frente en otras zonas. Ucrania ha reiterado su disposición a un alto el fuego, pero no puede ceder territorio.