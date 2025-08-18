Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

Redacción/SinEmbargo

18/08/2025 - 5:34 pm

Todavía no se iban Zelensky y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

Artículos relacionados

Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con el Presidente ruso Vladímir Putin, en medio de la reunión que encabezó en la Casa Blanca con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y otros líderes europeos.

Washington/Moscú/Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió el lunes en la Casa Blanca con el Presidente Donald Trump y una delegación de líderes europeos. Trump presionó un rápido acuerdo de paz con Rusia que requeriría que Ucrania haga amplias concesiones. Incluso suspendió la reunión con los mandatarios de Europa para marcarle a Vladimir Putin.

Trump y Zelenski se reunieron durante varias horas en la Sala Este con el pequeño grupo de líderes europeos, quienes se habían apresurado a Washington para apoyar al Presidente ucraniano en las conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra, a pesar de los graves desacuerdos sobre el camino a seguir. Tras las reuniones, Trump llamó al Presidente ruso, Vladimir Putin, mientras Zelenski y los demás líderes europeos aún se encontraban en la Casa Blanca, según informaron dos personas informadas sobre la llamada citados por The New York Times. La misma versión fue difundida por un diario alemán.

Trump confirmó la llamada en una publicación en Truth Social. Describió las reuniones con los líderes europeos como fructíferas y afirmó que trataron las garantías de seguridad para Ucrania y cómo se implementarían, un tema que, de incluir tropas de la OTAN, Rusia rechazó preventivamente el lunes. También dijo que había iniciado los pasos para una reunión entre Zelenski y Putin, en un lugar por determinar, y dijo que sería seguida por otra reunión trilateral a la que asistiría.

The New York Times dice que Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, afirmó que el Presidente ruso y Trump conversaron durante 40 minutos y acordaron que se nombrarían negociadores de mayor rango para las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, en sus declaraciones a Rossiya 24, el canal de noticias estatal, Ushakov no mencionó la participación de Putin.

Zelenski llegó a la Casa Blanca donde fue recibido cálidamente por Trump a la entrada del Ala Oeste. Llevaba un traje negro en lugar de su habitual uniforme militar. Dentro del Despacho Oval, ambos presidentes mostraron pocas señales de su relación, antes deteriorada, elogiaron el papel de Estados Unidos en las garantías de seguridad para Ucrania y expresaron su interés en una reunión trilateral con Putin.

“Trump y Zelenski adoptaron un tono más cálido que en su último encuentro en la Oficina Oval, que derivó en un enfrentamiento televisado que alarmó a sus aliados europeos. Trump afirmó que trabajaría con ambas partes para lograr una solución permanente a la guerra. Hizo una pausa en la reunión del lunes con los líderes, anunciando que iba a llamar a Putin”, dijo The Wall Street Journal, citando altos funcionarios europeos.

“La preocupación de Ucrania es que si Zelensky no acepta un acuerdo, Estados Unidos podría retirarle su crucial apoyo político y militar, incluidas armas e inteligencia”, agregó el diario.

Trump se reunió el lunes tras su cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska el viernes. Allí, Putin instó a Ucrania a ceder territorio en el este del país a cambio de una congelación de la línea de frente en otras zonas. Ucrania ha reiterado su disposición a un alto el fuego, pero no puede ceder territorio.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

"China se consolida como una nación bajo el control del Partido Comunista, pero cuya economía se abre...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Pablo Gómez, el pescado nadador

Por su edad, Pablo Gómez viene de lejos, del Movimiento del 68, de su prisión en Lecumberri,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

El macuspano
Por Alejandro Páez Varela

El macuspano

#HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

#HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
1

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Beatriz Gutiérrez Müller negó haber cambiado de residencia a Madrid junto a su hijo y denunció una campaña para atacar el legado del expresidente López Obrador.
2

“No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”: Beatriz

Para ellos, manipuladores y desvergonzados, con tantos premios colgados en el pecho, “el macuspano” no iba a hacer historia.
3

El macuspano

Este martes 19 de agosto, será la última sesión de la Corte que preside la Ministra Norma Piña.
4

La Corte del neoliberalismo, obra de Zedillo, se evapora sin hurras 30 años después

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
5

VERSUS ¬ Días de rufianes y de insidias: la 4T recibe fuego cruzado afuera y adentro

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
6

La DEA lanza "Proyecto Portero": entrenará a agentes mexicanos para combatir cárteles

Nanche, el fruto dorado
7

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que aquellos que buscan generar "insidias" se van a quedar con las ganas.
8

Quieren generar insidias: Sheinbaum. “Se van a quedar con las ganas afuera y adentro”

El registro al programa Vivienda para el Bienestar es apenas un primer paso. La Conavi detalló este lunes que el proceso se desarrollará en tres fases.
9

Vivienda para el Bienestar: ¿Qué sigue después del registro? Aquí fechas importantes

La Fiscalía de Campeche informó que Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por el delito de violación, tras ser acusados de abusar de Susan "N".
10

Caso Susan avanza: Procesan a 2 implicados en violación grupal de joven en Campeche

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
11

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Hamás aceptó este lunes la propuesta de alto al fuego mediada por Egipto y Qatar, mientras Israel analiza condiciones sobre rehenes, desarme y control en Gaza.
12

Hamás acepta la propuesta de alto al fuego presentada por Qatar y Egipto para Gaza

13

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

El desempeño de China en todas las áreas en las últimas décadas no tiene parangón. Es difícil conocer la magnitud del avance en el terreno militar, donde Estados Unidos mantiene una ventaja considerable, pero, al parecer, se va cerrando rápidamente la brecha y entonces sí, ya no habrá marcha atrás.
14

China y EU: Adiós al Imperio Americano (III)

Un sujeto armado irrumpió en la fiesta patronal de la colonia Infonavit Malanquín, Guanajuato; dejó 19 víctimas: dos personas fallecidas y 17 más lesionadas.
15

Un sujeto abre fuego en una fiesta patronal de Guanajuato; hay 2 muertos y 17 heridos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Todavía no se iban Zelensky y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin
1

Todavía no se iban Zelenski y los líderes europeos y Trump ya estaba marcando a Putin

La Fiscalía de Campeche informó que Yeshua "N" y Jorge "N" fueron vinculados a proceso por el delito de violación, tras ser acusados de abusar de Susan "N".
2

Caso Susan avanza: Procesan a 2 implicados en violación grupal de joven en Campeche

En esta entrega de VERSUS se abordó el tema de los señalamientos y ataques contra personajes de la llamada Cuarta Transformación (4T) generados por la publicación de una serie de notas sobre viajes de lujo.
3

VERSUS ¬ Días de rufianes y de insidias: la 4T recibe fuego cruzado afuera y adentro

La DEA ha anunciado una nueva estrategia para enfrentar a los "guardianes" de los cárteles mexicanos.
4

La DEA lanza "Proyecto Portero": entrenará a agentes mexicanos para combatir cárteles

El registro al programa Vivienda para el Bienestar es apenas un primer paso. La Conavi detalló este lunes que el proceso se desarrollará en tres fases.
5

Vivienda para el Bienestar: ¿Qué sigue después del registro? Aquí fechas importantes

Hamás aceptó este lunes la propuesta de alto al fuego mediada por Egipto y Qatar, mientras Israel analiza condiciones sobre rehenes, desarme y control en Gaza.
6

Hamás acepta la propuesta de alto al fuego presentada por Qatar y Egipto para Gaza

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció cambios para obtener un crédito que permita comprar una casa.
7

¿Quieres sacar tu casa con Infonavit? Así es el nuevo modelo para obtener un crédito

Tarifa de Trump, un costo para los estadounidenses.
8

Uno de cada 5 mexicanos del campo dejó la pobreza extrema. Histórico, dice Berdegué

Volkswagen y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw) pactaron un aumento salarial de cuatro por ciento.
9

Volkswagen y Sitiavw pactan un aumento salarial directo de 4%; evitan una huelga

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el problema de la contratación de pipas de Pemex fue resuelto y que no hubo desabasto, como dijeron algunos medios.
10

"Ya se resolvió el problema de pipas de Pemex; no hubo desabasto", confirma Sheinbaum

La Secretaría de Bienestar reveló el calendario de registro para la Pensión de Adultos Mayores. El periodo de inscripción estará abierto del 18 al 30 de agosto.
11

Pensión de Adultos Mayores: ¿Cuándo te puedes ir a registrar y con qué documentos?

Un sujeto armado irrumpió en la fiesta patronal de la colonia Infonavit Malanquín, Guanajuato; dejó 19 víctimas: dos personas fallecidas y 17 más lesionadas.
12

Un sujeto abre fuego en una fiesta patronal de Guanajuato; hay 2 muertos y 17 heridos