Zelenski puede terminar guerra con Rusia si renuncia a Crimea y la OTAN, afirma Trump

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 17 de agosto (LaOpinión).- Previo a la reunión de Donald Trump con Volodímir Zelenski en la Casa Blanca este lunes, el mandatario norteamericano dejó entrever su postura rumbo a esta cita, pues dijo que el Presidente ucraniano puede poner fin a la guerra con Rusia “si quiere”, dejando de lado su idea de recuperar Crimea e ingresar a la OTAN.

Como si fuera parte de la retórica de Vladímir Putin, quien desde el inicio del conflicto ha peleado que Crimea pase a estar “de facto” bajo el control ruso, que Ucrania no sea parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Ahora, Trump dijo este domingo que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, puede acabar la guerra con Rusia “casi de inmediato” si descarta a Crimea y a la OTAN.

Zelenski “puede terminar la guerra con Rusia casi de inmediato, si quiere, o puede seguir luchando”, dijo Trump en su plataforma Truth Social, si Ucrania desiste de “recuperar” Crimea y de “entrar en la OTAN”, y finalizó con la frase: “algunas cosas nunca cambian”.

“Recuerden cómo empezó. No recuperar la Crimea dada por Obama [sic] [hace 12 años, sin un sólo disparo] y no entrar a la OTAN por parte de Ucrania”, escribió el mandatario estadounidense.

Se espera que en las reuniones de mañana en la Casa Blanca, los focos de discusión sean las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania.

Antes del regreso de Trump al poder en enero, los países de la OTAN acordaron el “camino irreversible” de Kiev hacia la membresía en la alianza.

Bajo ese contexto, el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, junto con líderes europeos, incluido el Primer Ministro del Reino Unido, Sir Keir Starmer, se unirá a Zelenski en Washington para conversar sobre el futuro de Ucrania.

Thanks to Germany for stepping up once again by funding a package of US military equipment for Ukraine. Germany is the largest European contributor of military aid to Ukraine & this announcement further underlines its commitment to help the Ukrainian people defend their freedom… — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 14, 2025

También asistirán el Presidente francés, Emmanuel Macron; la Primera Ministra italiana, Giorgia Meloni; el Canciller alemán, Friedrich Merz; el Presidente finlandés, Alexander Stubb; y la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Se desconoce cuántos de ellos acudirán a la Casa Blanca.

Versiones extraoficiales aseguran que los funcionarios europeos están preocupados de que Trump pueda intentar presionar a Zelenski para que acepte los términos, después de que el líder ucraniano fuera excluido de la reunión Trump-Putin en suelo estadounidense el viernes pasado.

Sin embargo, el Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que cualquier sugerencia de que Zelenski pudiera ser intimidado por Trump para aceptar un acuerdo de paz era una “narrativa mediática estúpida”.

