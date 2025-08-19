“Es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuántos”: Sheinbaum

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, durante este periodo el Poder Judicial de la Federación (PJF) demostró que "se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta de México celebró hoy el fin de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en manos de la Ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Dijo que “es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuántos”.

El 5 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo presentó su Reforma Judicial al Congreso. Así nació el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para supuestamente vigilar a los juzgadores. Todos los ministros fueron removidos y desde allí empezó una danza peligrosa entre los Poderes de la Unión: el Presidente en turno nominaba ministros; el Legislativo los aprobaba y entonces la Suprema Corte dependía directamente del poder presidencial. Eso terminó con la Reforma Judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y efectuada por la actual Presidenta de México. Ahora los juzgadores son electos en voto directo.

SinEmbargo le preguntó hoy a la Presidenta, cuando faltan días para renovar una parte del Poder Judicial:

–Hoy sesiona la Suprema Corte. Se prevé que sea la última sesión de una Corte que sirvió al neoliberalismo. Se inició por Ernesto Zedillo y termina ahora, en unos días, después de la Reforma al Poder Judicial. ¿Cómo despide a usted esta Corte? ¿Cómo define estos 30 años de una Corte que sirvió a las élites?

–El fin de una era en el Poder Judicial, de nepotismo. Claro que hay sus excepciones, ¿verdad? Siempre, pero es el fin de una era, de un Poder Judicial que servía a unos cuántos, y que durante este periodo lo que demostró es que se reproducía a partir de amiguismos, nepotismos. Supuestamente era a través de una carrera judicial, pero si más de la mitad eran amigos, hermanos, primos, pues evidentemente no funcionaba esa carrera. Y ahora inicia una nueva era a partir del 1 de septiembre y va a ser mejor. De eso no tengo la menor duda.