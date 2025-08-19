La Suprema Corte de Norma Piña agoniza... pero todavía podría dar un manotazo hoy

Obed Rosas

19/08/2025 - 12:05 am

La Ministra Norma Piña convocó este 19 de agosto al pleno de la Suprema Corte para analizar los recursos e impugnaciones relacionadas con la elección judicial que han promovido desde la oposición. Con esta sesión extraordinaria, el máximo tribunal de justicia confirmado por Ernesto Zedillo llega a su fin, sin haber encontrado elementos para tirar una Reforma con la que nunca estuvieron de acuerdo.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo).– La actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), herencia del Gobierno de Ernesto Zedillo, resolverá este martes en una sesión extraordinaria antes de desaparecer en septiembre próximo las impugnaciones que se han promovido contra dos magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), principalmente por grupos afines a Claudio X. Gonzalez, en lo que representa su último esfuerzo para tirar la elección judicial de junio pasado.

Debido a que dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF se eligieron en el pasado proceso, este órgano está impedido de calificar la elección de sus propios integrantes. Por eso mismo distintos actores de la oposición recurrieron en semanas pasadas a la Corte, un espacio que en los últimos años se ha configurado como uno de los reductos de poder de la derecha.

La semana pasada, en la última sesión ordinaria en la que se desecharon la mayoría de las impugnaciones contra la reforma, Norma Piña Hernández convocó este martes al pleno para “en caso de que llegue alguna impugnación” más en contra de los magistrados electorales.

También se tiene previsto que se traten las acciones de inconstitucional promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal en contra de la Reforma Judicial de Yucatán que impidió que la presidencia del Tribunal Superior se designara por voto popular y que protege a seis magistrados relacionados con el exgobernador del PAN, Mauricio Vila.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó el miércoles de la semana pasada que la Ministra Norma Piña haya convocado a otra sesión para atender asuntos relacionados con la Reforma Judicial y no, por ejemplo, con los adeudos millonarios al SAT que tendrá que atender la nueva conformación de la Corte.

“Habría que preguntar: ¿por qué quieren una sesión extraordinaria?, a lo mejor y van a resolver los impuestos de una persona que debe mucho. Y si no, que digan: ¿por qué están llamando a una reunión extraordinaria?”, cuestionó. “O qué, ¿a poco hasta al último momento van a querer echar para atrás para la reforma al Poder Judicial? Eso ya”.

En las últimas semanas se han presentado impugnaciones, muchas de ellas ya desechadas, contra las dos magistraturas del Tribunal Electoral. La Corte informó la semana pasada que la sesión extraordinaria tiene como finalidad resolver la Acción de Inconstitucionalidad en Yucatán y resolver los juicios de inconformidad en materia electoral exclusivamente que versen sobre los resultados de la Sala Superior del TEPJF.

Una fuente del Poder Judicial dijo a SinEmbargo que las impugnaciones que le restan atender este martes a la Corte tienen el mismo componente de las que desestimó: sin estudio de la cuestión por falta de legitimación de impugnar.

A la par de lo que se resolverá este martes en la Corte, donde se prevé que se desechen los recursos de impugnación, este miércoles tendrá lugar una discusión similar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los magistrados electorales votarán el 20 de agosto el proyecto del Magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón, ligado a Felipe Calderón, quien propone anular las elección de los nuevos ministros que integrarán el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrían que iniciar sus funciones el lunes primero de septiembre del 2025.

Entre los recursos presentados uno era del dirigente del PRI Alejandro Moreno Cárdenas; otra del PAN, firmada por Santiago Torreblanca Engel, como representante y otras promovidas por organizaciones como Amigos en Colaboración, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, vinculado a González Guajardo, el Supremo Consejo Nacional Indígena y un grupo de 23 personas candidatas a magistraturas que no resultaron electas.

La mayoría de los recursos impugnan los acuerdos INE/CG567/2025 y INE/CG568, mediante los cuales el INE realizó la suma nacional de votos y declaró válidas las elecciones de magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los promoventes sostienen que los “acordeones”, difundidos de forma masiva en mayo, influyeron de manera determinante en los resultados.

En las diferentes impugnaciones contra los magistrados electorales electos, se presentan los mismos argumentos, aún cuando se trate de recursos diferentes. Muchos han provenido de organizaciones vinculadas a Claudio X. González y ciudadanos.

La Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, anunció que se realizará una sesión extraordinaria el 19 de agosto para atender asuntos en materia electoral.
La Ministra Norma Piña advirtió sobre posibles intentos de frenar la elección. Foto: SCJN vía Cuartoscuro

Uno fue presentado por la Asociación Civil Amigos en Colaboración y el Colectivo Poder Ciudadano, representados por Gabriela Lorena Sterling Ávalos, quienes solicitaron la nulidad de la elección de magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF. Otro lo interpuso el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, a través de su representante legal, Mariana Calderón Arámburu.

Adicionalmente, el Supremo Consejo Nacional Indígena, representado por Rosa María Barradas Castillo, presentó su propio recurso. Y un último fue interpuesto por 23 personas candidatas a magistraturas de circuito y a cargos de personas juzgadoras de distrito, encabezadas por Jesús Karina Almada Rubado y otras personas aspirantes.

La validez de la elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); de magistraturas de la Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue declarada por el Consejo General del INE el pasado 16 de junio.

En el caso de Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) quienes quedaron como ganadores son Celia Maya García con 4 millones 939 mil 627 votos, Eva Verónica de Gyves Zárate con 4 millones 733 mil 645 votos, Bernardo Bátiz Vázquez con 4 millones 355 mil 670 votos, Indira Isabel García Pérez con 4 millones 52 mil 953 votos y Rufino H. León Tovar con 3 millones 749 mil 645 votos en tanto que para la Sala Superior del TEPJF también se declaró válida la elección y se asignaron los cargos a Gilberto de Guzmán Bátiz García quien obtuvo 4 millones 465 mil 312 votos y Claudia Valle Aguilasocho con 3 millones 921 mil 507 votos .

En todos estos recursos, donde piden invalidar la elecciones, los argumentos son similares. Por ejemplo, el PAN presentó su inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en un recurso recibido el 20 de junio. Impugna los acuerdos del Consejo General del INE INE/CG567/2025, en el que se emite el cómputo nacional de la elección de personas magistradas y se asignan, de forma paritaria, los cargos de Magistrada y Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025.

El PAN también impugna el acuerdo INE/CG568, que contiene la declaración de validez de dicha elección y la entrega de constancias de mayoría a las candidaturas ganadoras de los cargos en ese órgano judicial.

En su escrito, el PAN denunció “una serie de irregularidades y violaciones que se presentaron en la ejecución de la reforma al Poder Judicial” y sostuvo que “la reforma fue un verdadero asalto por parte de una fuerza política para realizar una remoción masiva de jueces y así colocar en esas posiciones a personas afines a sus intereses, lo cual contraría los principios de independencia judicial y división de poderes”.

El recurso detalla que, días antes de la elección, comenzaron a circular de forma masiva guías de votación o “acordeones”, en los que se indicaba por quién votar, sin que se identificara su origen. Como pruebas, el PAN presentó al menos 14 notas periodísticas publicadas principalmente en mayo, así como múltiples fotografías de estos materiales.

“El impacto de los acordeones —señala el PAN— fue tal que, como se ha demostrado, una abismal mayoría de los ganadores de la elección fueron precisamente quienes se encontraban contenidos en los acordeones distribuidos de forma masiva”, se lee en el documento.

Este tema también fue mencionado durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE los días 15 y 16 de junio, donde la votación quedó dividida respecto a la validez de la elección de cargos del Poder Judicial.

En el caso del recurso promovido por Amigos en Colaboración y el Colectivo Poder Ciudadano, se impugnaron los acuerdos INE/CG567/2025 e INE/CG568, por considerar que se incurrió en violaciones graves a principios constitucionales como la libertad del sufragio, la representación democrática, la equidad en la contienda, la legalidad, la convencionalidad y la no regresividad.

Las organizaciones acusaban que el uso de los “acordeones” vulneró el derecho al voto libre y sin coacción. En ese sentido, señalaban que la Misión de Observación Electoral de la OEA observó que “las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos a la Suprema Corte fueron promovidas en acordeones físicos y virtuales”. Asimismo, destacaba que seis de esos nueve ministros o ministras fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo, mientras que los tres restantes son integrantes actuales de la Corte nombradas por el expresidente.

Las organizaciones también denuncian una operación de coacción del voto supuestamente articulada por entes y funcionarios públicos, incluyendo al partido Morena, durante el proceso electoral. Aseguran que esta intervención transgrede el mandato constitucional y anula la validez democrática de la elección judicial del 1 de junio.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Destacadas

