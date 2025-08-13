Piña convoca a sesión extraordinaria; CSP cuestiona para qué y aumento presupuestal

La presidenta de la SCJN citó a ministras y ministros el próximo 19 de agosto para analizar una acción de inconstitucionalidad y posibles impugnaciones relacionadas con la elección judicial.

Ciudad de México, 13 de agosto (SinEmbargo).- La Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, anunció ayer que se llevará a cabo una sesión extraordinaria el próximo martes 19 de agosto para atender asuntos urgentes en materia electoral, a pesar de que la reunión del martes estaba prevista como la última del periodo actual.

En la sesión pública, Piña detalló que los temas a tratar serán: una acción de inconstitucionalidad en materia electoral; la revisión de posibles impugnaciones relacionadas con la elección judicial; y la declaratoria de la elección para los dos cargos de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La Ministra presidenta cuestionó las razones de que, “a último momento”, se busque frenar la elección judicial, y expresó dudas sobre el alcance y valor de las impugnaciones que pudieran llegar.

“Convoco a las señoras ministras y a los señores ministros a una sesión extraordinaria el próximo martes, a la hora de costumbre, para ver la acción electoral ya listada y, en su caso, cualquier impugnación que se presente”, indicó.

También precisó que, aunque el proyecto de presupuesto fue presentado en esta administración, no será el presupuesto de la nueva Corte.

Además, recordó que, de acuerdo con la reforma constitucional, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá realizar los cómputos, asignar los cargos con alternancia de género, y que las impugnaciones sobre magistraturas electorales deberán resolverse a más tardar el 28 de agosto.

Con esta convocatoria, la SCJN mantendrá abierta la posibilidad de resolver de forma expedita cualquier controversia que surja en el proceso electoral del Poder Judicial.

Sheinbaum cuestiona a Piña

Hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó en su conferencia matutina la decisión del máximo tribunal del país y pidió que se explique el motivo: “Habría que preguntar por qué la Corte quiere una sesión extraordinaria. A lo mejor van a resolver el tema de los impuestos de una persona que debe mucho… Lo cierto es que ya se van”.

Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, arremetió contra el anteproyecto de presupuesto 2026 aprobado por la Corte, que contempla un incremento global de 12.7 por ciento respecto a 2025, que equivale a más de cinco mil 869 millones de pesos, y que incluye hasta 65 mil pesos para comidas de ministras y ministros.

“Ya viene la nueva Corte y ya no van a ganar tanto, porque no pueden ganar más que la Presidenta. Aprobaron un presupuesto altísimo, pero llega aire fresco al Poder Judicial”, destacó Sheinbaum Pardo.

Finalmente, sostuvo que el nuevo pleno, que asumirá funciones el próximo 1 de septiembre tras la elección judicial, puede revisar y modificar ese presupuesto. Mientras tanto, la sesión extraordinaria convocada por Piña podría extenderse hasta el 28 de agosto, fecha límite para resolver impugnaciones en materia electoral.