Las lluvias agravaron el problema. La CdMx lanza un plan de bacheo… hasta nocturno

El Gobierno de la CdMx lanzó un nuevo programa de bacheo, que incluye trabajos nocturnos para afectar lo menos posible la movilidad de la población.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada Molina, puso en marcha el martes el Programa Integral de Bacheo Nocturno, primera acción del Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, que contempla una inversión histórica de dos mil 250 millones de pesos (mdp) para atender mil 250 kilómetros de vialidades primarias de la capital.

El programa arrancó en el Eje 3 Oriente, en la colonia Infonavit Iztacalco, y se desarrollará durante 100 días consecutivos, con la meta de rehabilitar mil kilómetros de vialidades a razón de 10 kilómetros cada noche.

Para lograrlo, hay 50 brigadas con 480 personas trabajando, apoyadas con más de mil 300 toneladas de mezcla asfáltica distribuidas en 52 camiones.

“Lo hacemos de manera nocturna porque queremos afectar lo menos posible a la población; de día sería imposible intervenir estas grandes avenidas por la magnitud del tránsito”, explicó Brugada, quien destacó que estas labores se suman a los más de 200 mil baches atendidos en los últimos meses.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, explicó que la meta es atender las 217 vialidades primarias que componen la ciudad, equivalentes a más de mil kilómetros lineales.

El funcionario capitalino detalló que cada noche se intervendrán 10 kilómetros de avenidas completas, con cierres totales para garantizar un trabajo integral. En cada jornada se aplicarán entre cuatro mil y seis mil toneladas de asfalto, y los procesos de licitación de obra pública comenzarán este mismo año y continuarán en 2026 para garantizar continuidad.

¿Qué es el Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica?

El Plan Integral de Mantenimiento incluye tres ejes principales:

Bacheo programado nocturno en vialidades primarias.

Atención de reportes ciudadanos y emergencias en menos de 48 horas, a través de 0311-Locatel y del chatbot Bachetel, que se lanzará el próximo lunes.

Repavimentación de 250 kilómetros de vialidades primarias, que se llevará a cabo entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

“Con esta repavimentación integral estaremos corrigiendo de raíz el problema de los baches, porque no es lo mismo tapar un bache que cambiar por completo la carpeta asfáltica. Así garantizamos un pavimento más duradero y seguro”, puntualizó la mandataria capitalina.

En paralelo, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que también se atenderá el problema de socavones, que se han incrementado con las intensas lluvias de las últimas semanas. Tan sólo en 2025 se han registrado 37 en vías primarias y 116 en secundarias. En puntos críticos como Las Torres, en Iztapalapa, se construirá un nuevo colector de dos kilómetros con una inversión aproximada de 50 millones de pesos.

Finalmente, Brugada Molina refrendó que el objetivo es que la ciudadanía encuentre mejores condiciones de movilidad cada mañana: “Este esfuerzo es para que la gente se levante, salga a trabajar y se encuentre con una ciudad segura, con vialidades corregidas, y en beneficio de todas y todos”.

¿Qué fue el Megabachetón 2025?

El Megabachetón 2025 fue un programa de atención emergente lanzado el 18 de marzo, mediante el cual el Gobierno de la Ciudad de México reparó más de 200 mil baches en toda la capital, previo al inicio de la temporada de lluvias.

Concluido en julio, sirvió como base para dar paso al Plan Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica, una estrategia más amplia y de largo plazo.