Comité de la Cámara de Representantes publicará archivos redactados del caso Epstein

Un Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene la intención de hacer públicos algunos archivos que citó relacionados con el caso de Jeffrey Epstein.

Por María Ortiz

Los Ángeles, 20 de agosto (LaOpinión).- El Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes tiene la intención de hacer públicos algunos archivos que citó relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, aunque primero los redactará para proteger las identidades de las víctimas y otros asuntos sensibles, dijo el martes un portavoz del Comité.

El portavoz, citado por medios como CNN, aseguró el martes que, aunque está previsto que el Comité comience a recibir materiales del Departamento de Justicia relacionados con el caso de Epstein el próximo viernes, la publicación de algunos de los mismos no se realizará de inmediato, puesto que primero se censurarán los nombres de las víctimas del pederasta sancionado por abuso sexual de menores, que se suicidó en 2019.

El Departamento de Justicia ha acordado compartir con el Congreso documentos de su investigación sobre Epstein después de que el Comité de Supervisión presentara una citación al respecto.

A su vez, el propio Departamento de Justicia ha indicado que le llevará algún tiempo presentar todos los registros requeridos por el Comité porque debe garantizar que se omitirán correctamente los nombres de las víctimas y otros detalles sensibles sobre la investigación de los abusos sexuales a menores cometidos supuestamente por el magnate financiero.

La publicación de información de los archivos del caso Epstein llegará después de semanas de intensa agitación entre las bases de seguidores del Presidente Donald Trump después de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre el pederasta neoyorquino.

Esto incendió a las bases MAGA (siglas de “Hacer grande a Estados Unidos de nuevo”), que consideran válidas las teorías, a las que el propio Trump ha dado importancia, que aseguran que entre las listas de clientes de Epstein había figuras poderosas del ámbito económico y político.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, declaró el lunes que el Departamento de Justicia estaba cumpliendo con la citación, que establecía el 19 de agosto como fecha límite, y que comenzaría a compartir los registros con el panel el viernes.

“El Departamento de Justicia tiene muchos registros bajo su custodia, y le tomará tiempo presentarlos todos y garantizar que se cite la identidad de las víctimas y se elimine cualquier material de abuso sexual infantil”, declaró Comer en un comunicado. “Agradezco el compromiso de la Administración Trump con la transparencia y sus esfuerzos por brindar información al pueblo estadounidense sobre este asunto”.

A principios de este mes, el Comité también citó a varios exfiscales generales y directores del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), así como al expresidente Bill Clinton, para que declararan. El lunes, el exfiscal General William Barr testificó ante el Comité a puerta cerrada.

