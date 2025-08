Trump dice que "nadie" le ha pedido indultar a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

Ciudad de México, 2 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hasta el momento nadie le ha pedido que indulte a Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein que fue acusada de ser cómplice en la red de trata sexual de menores que supuestamente operaba el magnate.

El mandatario estadounidense negó que exista una propuesta para poder indultar a la exesposa del financiero, sin embargo, recalcó que está en su derecho de otorgarle el perdón en caso de que decida hacerlo.

"No sé nada sobre este tema. No sé nada sobre este caso, pero sé que tengo derecho a ofrecer el indulto presidencial. Lo he hecho antes, pero ahora nadie me lo ha pedido", mencionó.