VIDEO ¬ Mujer desata riña durante una función de cine; le apodan "Lady Cineteca"

Una mujer protagonizó un altercado en la Cineteca Nacional tras ser reprendida por hablar durante la proyección de la película Eddington. Tras la difusión de videos sobre lo acontecido, la persona fue apodada en redes sociales como "Lady Cineteca".

Ciudad de México, 22 de agosto (SinEmbargo).- Una función de la película Eddington, dirigida por Ari Aster, terminó en conflicto en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México tras un incidente protagonizado por una espectadora que ahora es conocida como “Lady Cineteca”.

El hecho fue difundido a través de X (antes Twitter), gracias a un usuario de nombre Sebastián Padrón, quien publicó una serie de videos que muestran cómo el altercado comenzó al final de la película, cuando una usuaria pidió a "Lady Cineteca" que guardara silencio, pues aparentemente se la había pasado hablando y gritando durante toda la función.

Tras el reclamo, la mujer respondió con gritos e intentó iniciar un enfrentamiento físico, mientras sus acompañantes intentaban calmarla y evitar que la situación se intensificara.

#LadyCineteca

“Mis amigos y yo fuimos esta noche a ver Eddington y, al final de la cinta, una amiga le dijo a otra chica [que habló y gritó durante toda la función] que dejara de hacerlo y de pronto perdió el control”, destacó el usuario en redes sociales.

La discusión se prolongó por varios minutos, y los asistentes reportaron que el personal de seguridad de la Cineteca no intervino de manera inmediata para controlar el conflicto. Según testigos, uno de los espectadores tuvo que salir de la sala para solicitar ayuda a policías de la zona, debido a la falta de atención de la seguridad interna.

Cuando el personal de seguridad finalmente llegó, los usuarios indicaron que sólo consideraron el incidente como un problema verbal, sin tomar medidas adicionales para prevenir que escalara.

más preocupa es la falta de seguridad y atención que hay por parte de la misma @CinetecaMexico. Nadie estuvo al tanto de lo que pasó durante casi 20 minutos en la sala y uno de nosotros tuvo que ir a buscar a los policías de la entrada de Mayorazgo.

Pese a la intervención del personal, uno de los usuarios indicó que la mujer alegó sufrir ataques de ira y ansiedad, pero que esto no impidió que intentara confrontar físicamente a quienes la habían reprendido.

Los videos muestran también a los acompañantes de "Lady Cineteca" intentando contenerla y ofreciendo disculpas a los demás asistentes, sin que esto lograra calmar completamente la situación.

El incidente generó cuestionamientos sobre los protocolos de la Cineteca Nacional para manejar conflictos o conductas violentas dentro de sus salas, mientras el altercado quedó documentado en redes sociales.