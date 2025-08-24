La protección animal incluye el fin de las jaulas

Dulce Ramírez

24/08/2025

Igualdad Animal México

En México, millones de gallinas viven confinadas en jaulas diminutas, apiladas unas sobre otras, sin poder extender las alas, picotear la tierra o anidar. Este sistema de producción de huevo —conocido como jaulas en batería— es uno de los mayores símbolos de la crueldad de la ganadería industrial. Al reducir a las gallinas a simples máquinas de producción, se niega su naturaleza y se perpetúa un modelo que normaliza su sufrimiento.

Las jaulas privan a las gallinas de todo comportamiento natural: no pueden caminar, darse baños de polvo, ni siquiera girar con facilidad dentro del espacio que ocupan. Esta vida de encierro no sólo les provoca lesiones físicas —huesos quebradizos, heridas, pérdida de plumas—, sino también un enorme sufrimiento psicológico. La industria insiste en que este modelo es eficiente y necesario, pero la realidad es que es rentable únicamente para quienes las explotan, no para la sociedad ni mucho menos para los animales.

Defender a las gallinas no es una cuestión menor: es un asunto de justicia. El movimiento por los derechos animales ha puesto en el centro una verdad ineludible: los animales sienten, tienen intereses propios y no son objetos a nuestra disposición. En este contexto, acabar con las jaulas es un paso fundamental. Significa reconocer que, aun en un sistema que todavía las explota, existen límites que no debemos cruzar si queremos aspirar a una sociedad más ética.

Una enorme responsabilidad

Las empresas que producen y venden huevos tienen una enorme responsabilidad. En diferentes partes del mundo, grandes cadenas de alimentos, hoteles y supermercados ya han asumido compromisos para eliminar las jaulas de su cadena de suministro. Sin embargo, en México y América Latina los avances son mucho más lentos.

Cada día que se retrasa esta transición se traduce en millones de animales que siguen atrapados en condiciones deplorables. La presión ciudadana y el escrutinio público son fundamentales para que las empresas dejen de mirar hacia otro lado.

En este camino, el activismo y las protestas han sido claves. La voz de miles de personas organizadas frente a supermercados, empresas y gobiernos ha puesto el tema en la agenda pública y ha hecho visible lo que la industria intenta ocultar. Estas acciones han demostrado que la sociedad no está dispuesta a tolerar más el encierro extremo de los animales y que la exigencia por un cambio es cada vez más fuerte. La movilización social, junto con las investigaciones y campañas, es la fuerza que ha presionado a las corporaciones a comprometerse y a los legisladores a considerar regulaciones más estrictas.

Dentro de este movimiento, el voluntariado juega un papel imprescindible. Son las personas voluntarias quienes dedican tiempo y energía a difundir información, organizar actividades, participar en protestas pacíficas y dar voz a los animales que no la tienen. Su compromiso constante permite que el mensaje llegue más lejos, que más personas se sumen y que las empresas y gobiernos no puedan ignorar la demanda social. El voluntariado es, en muchos sentidos, el corazón del movimiento: sin su fuerza colectiva sería imposible sostener campañas de gran alcance y mantener la presión que exige cambios reales.

Un sistema cruel

Desde Igualdad Animal hemos documentado en múltiples ocasiones la crueldad de este sistema a través de investigaciones encubiertas que muestran lo que ocurre detrás de las puertas de las granjas. Estas imágenes han conmovido a la sociedad y han servido para abrir debates que antes parecían imposibles. También hemos trabajado con empresas para que adopten políticas de huevo libre de jaula y hemos impulsado cambios en políticas públicas que pueden acelerar la transición.

Los resultados son claros: cuando hay voluntad y presión ciudadana, se pueden implementar sistemas que, sin ser perfectos, reducen de manera significativa el sufrimiento de los animales.

Hoy tenemos la oportunidad y la obligación de dar un paso más. Acabar con las jaulas no es sólo un asunto de bienestar animal: es un acto de coherencia ética y de respeto básico a los seres con quienes compartimos el planeta. Al hacerlo, no solo protegemos a las gallinas, también fortalecemos un movimiento más amplio que defiende la vida y la dignidad de todos los animales.

Un mundo sin jaulas

Un mundo justo debe ser uno sin jaulas. Un mundo donde reconozcamos que la justicia no puede seguir negándose a los más vulnerables. Igualdad Animal, junto con activistas, voluntarias y ciudadanos comprometidos, seguirá trabajando hasta que ese día llegue, y hasta que las gallinas, al igual que todos los animales, puedan vivir libres de sistemas que las condenan al sufrimiento.

Más que un anhelo, estos cambios son posibles. Este mismo año, Suecia anunció que terminó con las jaulas en la industria del huevo, luego de décadas de trabajo y exigencias de la sociedad civil hacia las empresas. Estas experiencias deben servir como impulso para otros países, como una muestra de que nuestra lucha tendrá frutos si mantenemos el foco y si persistimos, si como activistas y voluntarios acudimos a protestas, realizamos acciones digitales y exhibimos a las empresas que se resisten a avanzar hacia un mundo más justo.

Es cierto que el camino es largo, pero si queremos llegar a nuestro destino no podemos detenernos ni dar marcha atrás; cada día y cada minuto que dedicamos a exigir el fin de las jaulas cuenta. Sigue en redes sociales a Igualdad Animal y entérate de las próximas acciones presenciales y digitales que realizaremos para terminar con este cruel sistema.

