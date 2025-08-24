Muertos por hambre en Gaza llegan a 289. México se une a reclamo global contra Israel

Las autoridades gazatíes reportaron que de marzo a la fecha van 289 muertos por hambre y un total de 62 mil 686 decesos desde el inicio de la ofensiva israelí.

Ciudad de México/Madrid/Jerusalén (SinEmbargo/EuropaPress/Xinhua).- México se unió el sábado al reclamo global contra Israel para que autorice la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde se vive una fuerte crisis por hambruna, la cual ha dejado 289 muertos, incluidos 115 niños, desde marzo.

"Tras la declaración de hambruna en Gaza por la Organización de las Naciones Unidas, la @SRE_mx se suma al llamado urgente que hace la ONU para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz", escribió a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Gobierno de México aseguró que "la hambruna constituye una grave afrenta a la dignidad humana que no está permitida como método de guerra", por lo que "debe atenderse de inmediato".

Tal y como lo mencionó la dependencia mexicana, el posicionamiento llegó un día después de que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentra respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), declarara oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, ubicada en la zona centro y norte de la Franja.

La Comisión de Revisión de la Hambruna señaló en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio está en la fase 5 de la clasificación, que refleja la falta de acceso extrema a alimentos y agua, el desplazamiento a gran escala y una alta tasa de mortalidad.

En el texto, se alertó que se trata de una hambruna "creada por el hombre" y que, como tal, "puede ser revertida". "No debe quedar duda alguna de que es necesario tomar medidas inmediatas a gran escala. Cualquier retraso en la entrega de ayuda sólo provocará un incremento inaceptable de la mortalidad por causas relacionadas con la hambruna", sostuvo.

La ONU también advirtió que estos mismos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en las zonas del enclave palestino, como Deir al Balá y Jan Yunis, según el documento, que apunta a niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva israelí.

"Si no se pone en marcha un alto al fuego para que la ayuda llegue a todos los afectados en la Franja de Gaza, y si no se entrega asistencia y alimentos de forma inmediata, las muertes aumentarán", afirmó el organismo.

Just when it seems there are no words left to describe the living hell in Gaza, a new one has been added: “famine”. This is not a mystery — it is a man-made disaster, a moral indictment and a failure of humanity itself. Famine is not only about food; it is the deliberate… pic.twitter.com/1MYaxhJl4Z — António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2025

Los datos de la ONU estiman que más del 20 por ciento de los hogares gazatíes no tienen acceso a alimentos y muestran que más del 30 por ciento de los niños menores de cinco años presenta desnutrición aguda.

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, recordó que la población palestina atraviesa un "infierno" en Gaza y resaltó que es un "fracaso para toda la humanidad". "La hambruna no es sólo una cuestión alimentaria, sino un colapso deliberado de los sistemas necesarios para la supervivencia humana", lamentó.

"La gente se está muriendo de hambre. Los niños están muriendo, y todos aquellos que tienen el deber de actuar están fallando. Como poder de ocupación, Israel tiene obligaciones bajo el Derecho Internacional, incluido el de la distribución de alimentos y medicamentos entre la población local. No podemos dejar que esto siga así", destacó.

En este sentido, pidió "acabar con las excusas". "Es momento de actuar; ahora. Necesitamos un alto al fuego inmediato, que se libere a los rehenes y que se permita la entrada sin trabas a la ayuda humanitaria", zanjó el viernes pasado.

La ofensiva israelí contra Gaza deja casi 62 mil 700 muertos

Casi 62 mil 700 palestinos han muerto en la Franja de Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según el último balance publicado este domingo por las autoridades gazatíes, que confirmaron otros 64 fallecidos y 278 heridos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, indicó que se han registrado 62 mil 686 decesos desde el inicio de la ofensiva y 157 mil 951 heridos, si bien precisó que estas cifras podrían ser superiores debido al gran número de personas que siguen desaparecidas bajo los escombros.

Las autoridades estimaron que 10 mil 842 personas han muerto y 45 mil 910 han resultado heridas desde la ruptura en marzo del último alto al fuego por parte de Israel, mientras que el agravamiento de la crisis humanitaria habría matado ya de hambre a 289 palestinos, ocho de ellos en el último día. En total son 115 los niños que han fallecido por este motivo.

Asimismo, las autoridades explicaron que 19 personas han muerto y 123 se encuentran heridas como resultado de los ataques ocurridos mientras esperaban recibir ayuda en las últimas 24 horas, lo que sitúa en dos mil 095 los decesos entre los palestinos que hacen fila para recibir asistencia.

Israel promete continuar con la ofensiva en la ciudad de Gaza

Funcionarios israelíes expresaron hoy su decisión de continuar con la ofensiva sobre la ciudad de Gaza, mientras los gazatíes reportaron intensos ataques aéreos y terrestres.

El Ministro de Defensa israelí, Israel Katz, adelantó que el asalto a la ciudad, que ha generado alarma y críticas internacionales tanto en el extranjero como en Israel, continuará.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando y continuarán actuando con toda su fuerza para derrotar a Hamás, asegurar la liberación de todos los rehenes y poner fin a la guerra bajo las condiciones establecidas por Israel", declaró.

El viernes, Katz compartió que se habían aprobado los aviones de ataque y advirtió que la ciudad de Gaza sería arrasada a menos de que Hamás aceptara las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, incluyendo la liberación de todos los rehenes y el control permanente de la seguridad israelí sobre el enclave.