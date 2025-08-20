"Juntos ganaremos": Netanyahu ordena acortar los plazos para tomar la ciudad de Gaza

El Gobierno de Netanyahu pidió intensificar la ofensiva en Gaza, con lo que prevé el desplazamiento masivo de las y los habitantes de la ciudad gazatí.

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado a las Fuerzas de Defensa (FDI) que "acorten" los plazos "para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y garantizar la derrota de Hamás" en la Franja de Gaza, con vistas entre otras cosas a tomar la capital gazatí.

El Gobierno de Netanyahu aprobó el 8 de agosto la intensificación de esta ofensiva y en las últimas horas ha terminado de perfilar los planes concretos, que contemplan la llamada a las de decenas de miles de reservistas. Prevé, además, el desplazamiento masivo de los habitantes de la ciudad de Gaza.

"Juntos ganaremos", ha proclamado el Primer Ministro, en un comunicado en el que ha querido expresar también su "gran aprecio" por los reservistas que ya han comenzado a ser movilizados y por sus familias, así como por el conjunto de miembros de las fuerzas armadas.

Los nuevos planes militares israelíes han recibido el rechazo prácticamente generalizado de la comunidad internacional, que cuestiona lo que consideran una nueva violación del Derecho Internacional y un primer paso para un agravamiento de la crisis humanitaria en la Franja.

Más de 62 mi 100 palestinos han muerto en Gaza por la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023, según el último balance publicado el miércoles por las autoridades gazatíes, que han confirmado otros 58 fallecidos y 185 heridos en las últimas 24:00 horas.