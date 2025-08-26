Néstor Camarillo se va del PRI y deja al partido sin lugar en la directiva del Senado

El Senador Néstor Camarillo anunció su renuncia al PRI, con lo cual, por primera vez en 96 años, dejó al partido sin un lugar en la Mesa Directiva del Senado.

Por Viridiana Lozano Ortíz

Puebla, 25 de agosto (Ambas Manos).- Néstor Camarillo consumó una traición más, ahora contra al líder nacional del tricolor “Alito” Moreno, pues no solo renunció a su militancia en el PRI y dejó la dirigencia estatal, sino que su salida provocó que el partido perdiera su lugar en la Mesa Directiva del Senado.

Tal como Ambas Manos lo adelantó, desde el festejo de su cumpleaños el 8 de agosto, Camarillo confesó a sus cercanos que abandonaría las filas del partido. Esto de cara al fin de su periodo como dirigente estatal.

Para sorpresa de muchos, este 25 de agosto, el Senador subió a sus redes sociales un video en el que anunció que renunciaba a su militancia al interior del PRI y, por ende, a la dirigencia estatal del partido en Puebla.

Ya sin corbata roja, Néstor Camarillo dijo en el video que “no participaré en el proceso de renovación de la dirigencia del PRI […] mi ciclo se cumple al frente de este partido, en la vida debemos ser autocríticos, por eso toma la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana”.

Según él, por una decisión personal, decidió renunciar y “encabezar una oposición inteligente”.

Con su salida, el PRI se queda solo con 13 escaños en el senado, así el Verde los supera con 14 senadores, por lo cual se queda con la vicepresidencia de la Mesa Directiva en el Senado.

La salida de Camarillo no es fortuita, sucede cuando viene la renovación de la dirigencia, y luego de que recibió al partido como la tercera fuerza política del estado y la dejó como la quinta.

En septiembre del 2021, “Alito” Moreno confió a Néstor Camarillo la dirigencia del PRI en Puebla, por encima del operador más importante del tricolor, Jorge Estefan Chidiac a quien le dio la coordinación de los diputados locales.

En ese momento, Camarillo presumía su cercanía con el líder nacional que llegó a tanto, que traicionó a Estefan en febrero del 2024 y se quedó con primera pluri al Senado.

Ganó esta posición por dos razones, primero porque se inscribió como cuto indígena, aunque no lo era, y segundo porque fue en alianza con Acción Nacional. En la elección del pasado 2024, el PAN obtuvo 545 mil votos y el PRI solo 270 mil, así es senador gracias al panismo.

En septiembre se acercaba la renovación del Comtié Directivo Estatal del tricolor y Camarillo impulsaba dos perfiles: Iván Camacho, su compadre alcalde de Cuyoaco, y su secretario de organización, Adrián Trujillo.

De alcalde de Quecholac a dirigente… a enterrador del PRI

Con Néstor Camarillo como dirigente, el PRI pasó de ser la tercera fuerza política en Puebla a la quinta tras los resultados de la elección del 2024.

El tricolor logró apenas el 8.4 por ciento del total de votos de la elección, le ganó incluso Movimiento Ciudadano, con el nueve por ciento. El Verde tuvo el 10 por ciento y Morena el 40 por ciento.

El PAN, el partido con el que se alió en su momento, logró el 18 por ciento de los sufragios.

Además, Néstor provocó una desbandada en el tricolor que se vio más marcada después de la renuncia de su padrino político, Jorge Estefan Chidiac.

Salió Alberto Jiménez Merino, decenas de alcaldes como Lupita Vargas y Pepe Márquez; diputados locales, excandidatos, y operadores políticos.

