CSP pide denunciar sobornos de "El Mayo"; DEA igualó a García Luna con capos, destaca

Claudia Sheinbaum aseguró este martes que las revelaciones de "El Mayo" Zambada en Estados Unidos deben ser denunciadas y definir a qué políticos o funcionarios fue a los que sobornó el capo que ayer se declaró culpable de narcotráfico en una Corte de Brooklyn.

Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó esta mañana que, en el caso de los supuestos sobornos que realizó Ismael "El Mayo" Zambada García a políticos y funcionarios mexicanos, de acuerdo con su declaración de culpabilidad en Estados Unidos (EU) ofrecida ayer, deben haber denuncias, pues no se pueden quedar en un dicho.

La mandataria mexicana también destacó que la Agencia Antidrogas de aquel país (DEA, por sus siglas en inglés) haya equiparado a Genaro García Luna, el Secretario de Seguridad de Felipe Calderón (2006-2012), con los capos que ha puesto tras las rejas, incluido "El Mayo" y Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

"Lo que más me llamó ayer la atención fue lo que dijo el director de la DEA. Dice: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: García Luna, 'El Chapo' y 'El Mayo'. O sea, pone al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue Secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, tal cual. Está interesante", comentó Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa matutina.

Cuestionada sobre los sobornos que Zambada García afirmó haber dado a políticos, uniformados y funcionarios mexicanos, consideró que "tendría que haber una denuncia, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó. Pues tendría que haber una denuncia en particular".

Además, indicó que quedan muchas preguntas por responder sobre el caso de "El Mayo" Zambada. "¿Cómo fue que 'El Mayo' llega a Estados Unidos? ¿Cómo es que llega? ¿Cuál es la declaración formal del entonces Gobierno del Presidente [Joe] Biden de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades", agregó Sheinbaum.

"Yo creo que vale la pena analizarlo. Nosotros, nuestro Gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia, particularmente organizada, atender a los jóvenes. Y la otra: cero impunidad. En ese trabajo estamos todos los días. Pero lo que ocurrió ayer, desde la detención de esta cabeza de un grupo delictivo es algo que vale la pena analizar", concluyó.

"El Mayo" se declara culpable en EU

El reinado del narcotráfico de Ismael "El Mayo" Zambada tuvo su estocada, luego de que el líder del Cártel de Sinaloa cambiara su declaración de “no culpable” a “culpable” de los cargos por narcotráfico.

“¿Cómo se declara?”, preguntó el Juez Brian Cogan. “Culpable”, respondió Zambada, cuya sentencia será el 13 de enero de 2026.

“¿Qué lo hizo declararse culpable?”, lanzó el Juez. Entonces, "El Mayo" Zambada leyó una carta donde reconoció los delitos que incluso pudieron llevarlo a la pena de muerte, incluidos liderar una empresa criminal en forma continua y por conspiración RICO.

Agregó que durante “más de 50 años” lideró la organización criminal conocida como Cártel de Sinaloa, la cual fundó. "El Mayo" Zambada reconoció el pago de sobornos “desde muy joven” a policías, militares y políticos corruptos, quienes le permitieron operar desde sus inicios en 1969 hasta 2024.

Dijo que inició su carrera criminal a los 19 años, en 1969, cuando comenzó con la distribución de mariguana, pero en 1980 y hasta 2024 continuó con otras drogas, como heroína y, principalmente, cocaína, la que se enviaba mayoritariamente a los Estados Unidos (EU).

El líder del Cártel de Sinaloa afirmó que tenía a su mando hombres de confianza para el trasiego de droga y la relación con narcos colombianos, pero que él mismo tuvo contacto en transacciones.

También reconoció que tuvo un equipo “con su propio comandante” que lo protegía a él y a su familia, y, además, se aseguraba de que se realizaran las transacciones de narcotráfico.

Como parte de su nueva declaración, los fiscales pidieron al criminal mexicano –quien reconoció fundar el Cártel de Sinaloa– el pago de 15 mil millones de dólares (mdd).

¿Colaborará el capo con EU?

“Lo importante es considerar que los capos viejos, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, nunca colaboraron con Estados Unidos y posiblemente tampoco lo hará 'Mayo' Zambada. Los que siempre negocian son los que en los tiempos viejos llamaban ‘narco juniors’”, señaló Vigil en entrevista con las periodistas Romina Gándara y Blanca Juárez,en el programa "A las Dos" que se trasmite por SinEmbargo Al Aire.

Durante la conversación, el exjefe de la DEA explicó que Zambada no tiene razones para cooperar y la edad que tiene es uno de los motivos: “Él va a morir en la cárcel. Aunque dijera que fulano o mengano recibieron millones de dólares en sobornos, los fiscales no pueden ir a juicio sólo con su palabra; necesitan comprobar esas declaraciones”, mencionó.

El exagente de la DEA también destacó que en México hay varios sectores que tienen muchas expectativas – por ejemplo, la prensa, los medios y algunos políticos – y esperan que Zambada revele nombres de funcionarios de alto perfil. Sin embargo, descartó que esto ocurra, pues sostuvo que los cárteles no suelen buscar protegerse con políticos de los niveles más altos que están en la Ciudad de México, sino con operadores locales.

“La prensa y mucha gente en México espera que Zambada dé información de los más altos niveles del Gobierno, y eso es raro. Simplemente porque los cárteles quieren sobornar a militares, a policías estatales, municipales, locales que están en las zonas donde operan. De nada les sirve pagar sobornos a un político muy elevado, por ejemplo, que está en la Ciudad de México. Ellos sobornan principalmente a las personas que están en el lugar, por ejemplo, a la policía estatal, posiblemente un Gobernador. Pero vamos a ver pronto si el Departamento de Justicia seguirá adelante con las acusaciones”, señaló.

-Con información de La Opinión