ENTREVISTA ¬ "El Mayo" morirá en prisión, los capos viejos no ayudan a EU: Mike Vigil

El exjefe de la DEA, Mike Vigil explicó que Zambada no tiene razones para cooperar y la edad que tiene es uno de los motivos: “Él va a morir en la cárcel. Aunque dijera que fulano o mengano recibieron millones de dólares en sobornos, los fiscales no pueden ir a juicio solo con su palabra; necesitan comprobar esas declaraciones”, dijo.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El exjefe de Operaciones de la DEA, Mike Vigil, descartó que Estados Unidos vaya a obtener algún tipo de colaboración de Ismael “El Mayo” Zambada, quien este lunes 25 de agosto confesó haber fundado el Cártel de Sinaloa y se declaró culpable de narcotráfico y asesinatos ante una Corte en Nueva York.

“Lo importante es considerar que los capos viejos, como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, nunca colaboraron con Estados Unidos y posiblemente tampoco lo hará 'Mayo' Zambada. Los que siempre negocian son los que en los tiempos viejos llamaban ‘narco juniors’”, señaló Vigil en entrevista con las periodistas Romina Gándara y Blanca Juárez, en el programa A las Dos que se trasmite por SinEmbargo Al Aire.

Durante la entrevista, el exjefe de la DEA explicó que Zambada no tiene razones para cooperar y la edad que tiene es uno de los motivos: “Él va a morir en la cárcel. Aunque dijera que fulano o mengano recibieron millones de dólares en sobornos, los fiscales no pueden ir a juicio sólo con su palabra; necesitan comprobar esas declaraciones”, dijo.

El exagente de la DEA también destacó que, aunque en México hay varios sectores que tienen muchas expectativas – por ejemplo, la prensa, los medios y algunos políticos – y esperan que Zambada revele nombres de funcionarios de alto perfil. Sin embargo, descartó que esto ocurra, pues explicó que los cárteles no suelen buscar protegerse con políticos de los niveles más altos que están en el Ciudad de México, sino con operadores locales.

“La prensa y mucha gente en México espera que Zambada dé información de los más altos niveles del Gobierno, y eso es raro. Simplemente porque los cárteles quieren sobornar a militares, a policías estatales, municipales, locales que están en las zonas donde operan. De nada les sirve pagar sobornos a un político muy elevado, por ejemplo, que está en la Ciudad de México. Ellos sobornan principalmente a las personas que están en el lugar, por ejemplo, a la policía estatal, posiblemente un Gobernador. Pero vamos a ver pronto si el Departamento de Justicia seguirá adelante con las acusaciones”, señaló.

Por otra parte, dijo que actualmente hay miembros del Cártel de Sinaloa colaborando con las autoridades estadounidenses, pero insistió en que no se debe esperar información de Zambada sobre los niveles más altos del poder político.

Vigil también consideró que la edad y el estado de salud del capo influyeron en que la Fiscalía estadounidense no buscara la pena de muerte. “Yo creo que 'Mayo' Zambada no tiene más de 10 años de vida, así que no tenía sentido seguir adelante con esa posibilidad”, expresó.

El periodista Jesús García, de La Opinión, narró que durante la audiencia, el Juez Brian Cogan preguntó a Zambada si era consciente de que enfrentaba una posible cadena perpetua. “Sí, señor”, respondió.

“¿Cómo se declara?”

“Culpable”, contestó el narcotraficante.

Antes de declararse culpable, Zambada leyó una carta en la que reconoció haber liderado una organización criminal desde 1969, ordenar asesinatos, traficar toneladas de drogas a Estados Unidos y sobornar a policías, militares y políticos corruptos. “Pido perdón a quienes han sufrido por mis acciones”, dijo al concluir su testimonio.

Los fiscales detallaron que el Cártel de Sinaloa utilizó barcos y aviones para enviar cocaína, fentanilo, metanfetaminas, heroína y mariguana a distintas ciudades de Estados Unidos. En total, Zambada enfrenta 17 cargos, entre ellos dirigir una empresa criminal y conspiración RICO.

El abogado del capo, Frank Pérez, aclaró que su cliente no llegó a un acuerdo de cooperación con el Gobierno estadounidense, sino que únicamente cambió su declaración para evitar un juicio. “Puedo afirmar categóricamente que no existe ningún acuerdo por el que esté cooperando con Estados Unidos ni con ningún otro Gobierno”, sostuvo en un comunicado.

En la audiencia también estuvieron presentes agentes de la DEA, de la oficina de Alguaciles y funcionarios del Departamento de Justicia. La sentencia de Ismael “El Mayo” Zambada está programada para el 13 de enero de 2026, y podría ser condenado a cadena perpetua sin derecho a apelar.

Falsos comunicados de la DEA son porque Trump puso a puros ineptos: Vigil

Por otra parte, el exjefe de Operaciones de la DEA, Mike Vigil, consideró que los comunicados y narrativa contradictoria de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) sobre una supuesta colaboración sin precedentes y el operativo “Portero” se deben a la ineptitud de los funcionarios que Donald Trump ha colocado en su Gabinete y en las agencias de seguridad.

“El problema es que todos, todos los que ha nombrado Donald Trump sin falta, todos en las diferentes agencias, en su Gabinete, todos son ineptos, totalmente ineptos. […] Entró a la Presidencia de nuevo y escogió a puros títeres, personas incompetentes, y estamos viendo todo ese resultado”, dijo Vigil al cuestionarlo sobre los comunicados de la agencia antidrogas de Estados Unidos que insisten en que existe una “coordinación sin precedentes y que han sido desmentidos por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El exfuncionario de la DEA aseguró que el "Operativo Portero" ya es un fracaso por la falta de experiencia de los directivos, y además indicó que lo que está ocurriendo es que muchos de los ascensos en agencias de seguridad responden más a criterios políticos y raciales que a méritos profesionales: “Muchas de las agencias están ascendiendo a blancos que nunca han hecho nada y los ponen ahí simplemente por el color de su piel”, afirmó.