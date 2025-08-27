Aranceles de EU del 50% a India entran en vigor; es castigo por comprar petróleo ruso

Redacción/SinEmbargo

27/08/2025 - 4:48 pm

Los aranceles de EU del 50% contra India han entrado en vigor este miércoles.

El Gobierno de Trump había impuesto un 25 por ciento de aranceles a India a finales de julio, que subieron al 50 por ciento por comprar "directa o indirectamente" petróleo ruso; son de los más altos del mundo.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– Los aranceles del 50 por ciento impuestos por el Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, a algunos productos importados de India han entrado en vigor este miércoles, en lo que pretende ser una represalia de Washington contra el país asiático por sus compras de petróleo ruso.

El nuevo gravamen, justificado por Trump al considerar que el Gobierno de Narendra Modi "financia" la guerra del Presidente ruso, Vladímir Putin, en Ucrania, duplica el fijado anteriormente en un 25 por ciento sobre las exportaciones de India anunciado a finales de julio, amenazando su competitividad exportadora –es una de las economías que más rápido ha crecido en el mundo– frente a rivales regionales como China y Vietnam.

Las altísimas tasas, unas de las más elevadas aplicadas por Estados Unidos en Asia, plantean además dudas sobre las ambiciones del Primer Ministro Modi de transformar el subcontinente en un importante centro manufacturero, explica el portal especializado Bloomberg, pese a que algunas industrias clave como los productos electrónicos y farmacéuticos están exentas del nuevo arancel.

Trump ha impuesto aranceles a India por su cercanía comercial con Rusia.
Trump ha impuesto aranceles a India por su cercanía comercial con Rusia. Foto: White House

Los gravámenes entran en vigor tras meses de frustradas negociaciones comerciales entre los dos países que han deteriorado sus relaciones, especialmente después de que el mandatario estadounidense arremetiera contra el Gobierno de India por la compra de crudo ruso, que Nueva Delhi ha defendido como forma de garantizar los suministros a sus más de mil 400 millones de habitantes.

En los últimos meses, Modi se ha distanciado de Estados Unidos y en su lugar se ha aproximado a sus socios de los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con otros países aliados). De hecho, se ha comprometido con Moscú a aumentar su comercio anual en un 50 por ciento hasta los los 100 mil millones de dólares en los próximos cinco años.

El Gobierno de Modi, por su parte, ha criticado la medida de Trump: la calificó de "injusta, injustificada e irrazonable".

De acuerdo con Reuters, el ahorro de 17 mil millones de dólares de India gracias a las importaciones de petróleo ruso con descuento tras la guerra en Ucrania se revertirá rápidamente con estos aranceles, pues el grupo de expertos Iniciativa de Investigación del Comercio Global, ubicado en Nueva Delhi, estima que la caída de sus exportaciones será de un 40 por ciento, es decir, unos 37 mil millones de dólares anuales.

El Presidente de Brasil, Lula da Silva, y el Primer Ministro de India, Narendra Modi, acordaron “defender el multilateralismo” en respuesta al maltrato de EU.
Modi se ha acercado más a los BRICS en los últimos años. Foto: Lucio Tavora, Xinhua

El Tesoro aún ve acuerdo posible

El Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha expresado su confianza en que su país y la India serán capaces finalmente de llegar a un acuerdo, después de que desde este miércoles hayan comenzado a aplicarse los aranceles adicionales a las exportaciones del país asiático.

En declaraciones a Fox Business, recogidas por Europa Press, el influyente funcionario estadounidense ha recordado que el Presidente Trump, y el Primer Ministro Modi "tienen muy buenas relaciones a ese nivel", por lo que pensó que la India sería uno de los primeros países con los que se alcanzaría un acuerdo comercial.

Sin embargo, Bessent ha señalado que, además de las compras del petróleo ruso, "hay muchos niveles en juego", añadiendo que India es la democracia más grande del mundo y Estados Unidos es la economía más grande del mundo. "Creo que, al final, llegaremos a un acuerdo", ha augurado, reiterando que en las relaciones comerciales el país deficitario tiene ventaja y es el país superávit el que debería preocuparse.

Acuerdos comerciales de EU con otros países se definirán en octubre, afirma Scott Bessent
Scott Bessent, Secretario del Tesoro de Estados Unidos. Foto: X @SecScottBessent

Sobre este asunto, el Secretario del Tesoro consideró que los países europeos "deben intensificar sus esfuerzos" y no deberían dejar que EU cargue en solitario sobre sus hombros con el peso cuando la guerra de Ucrania tiene lugar "en su patio trasero".

"No los veo amenazando con imponer aranceles a los indios. De hecho, son ellos quienes compran los productos refinados elaborados con petróleo ruso", ha criticado Bessent. En este sentido, ha recordado que en la reunión del G7 planteó a sus socios si estarían dispuestos a sumarse a la aplicación de aranceles secundarios "y sólo Canadá estaba dispuesto a hacerlo".

"El Presidente Trump es el único que ha impulsado este proceso y no se debe esperar que el pueblo estadounidense cargue con todo el peso. Así que, ya saben, los 400 y pico millones de personas en la Unión Europea que quieren que esto termine también deberían ser parte de la solución", ha advertido.

Por otra parte, en referencia a los activos rusos congelados, Bessent indicó que "todo forma parte de la negociación" con el Presidente Putin. De este modo, ha defendido que no se deberían confiscar inmediatamente, puesto que se trata "de una ficha sobre la mesa" durante el proceso de negociación, y habrá que ver si una parte se destina a la reconstrucción de Ucrania.

–Con información de Europa Press

