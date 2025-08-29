Cárdenas Palomino es sentenciado a 5 años por tortura a hermano de Israel Vallarta

Cárdenas Palomino era mano derecha de Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que actualmente está preso en Estados Unidos, cumpliendo una sentencia por narcotráfico.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- Un Juez Federal sentenció a cinco años y tres meses de prisión a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, por torturar a Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta, quien fue detenido el 27 de abril del 2012 junto con otras tres personas acusadas de pertenecer a "Los Zodiaco", una supuesta banda de secuestradores .

Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal, determinó que Cárdenas Palomino, ejerció tortura contra Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortés Vallarta, Eduardo Estrada Granados y Ricardo Estrada Granados, a quienes la antigua Procuraduría General de la República (PGR) acusó de secuestro.

Palomino era mano derecha de Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública que actualmente está preso en Estados Unidos, cumpliendo una sentencia por narcotráfico.

De acuerdo con la declaración de dichas víctimas, Cárdenas Palomino autorizó que policías federales les infligieran golpes que fueron propinados con las manos, con las armas que poseían y las bolsas de plástico que les cubrían la cabeza y, en algunos casos, con toques eléctricos.

La tortura física, apunta la sentencia, fue acompañada de amenazas, que se tradujeron en sufrimientos psicológicos, con el fin de obtener una confesión.

De acuerdo con el abogado de Cárdenas Palomino, Luis Yaser, la defensa legal interpondrá un recurso de apelación contra la resolución.

El exfuncionario enfrenta otro proceso penal relacionado con el operativo “Rápido y Furioso”, por el cual ingresaron ilegalmente armas de fuego desde Estados Unidos a México, mismas que terminaron en manos de grupos criminales.

Luis Cárdenas Palomino, al momento de la detención de Israel Vallarta en 2005, era mando principal en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y mano derecha de Genaro García Luna.

Dirigió el operativo de detención y fue señalado directamente por tortura física y psicológica contra Israel Vallarta y sus familiares. Diversos testimonios y una investigación judicial acreditaron el uso de descargas eléctricas, golpes, asfixia y amenazas para arrancar confesiones a los detenidos.

En 2021, fue detenido por delitos de tortura ligados a este y otros casos de alto perfil, como su involucramiento con el caso “Rápido y Furioso”; actualmente espera sentencia por este último caso.