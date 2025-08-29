PuntosyComas ¬ Los afrodescendientes superan la media nacional de escolaridad

Según el Informe sobre Pobreza Multimodal presentado por el Inegi, el 32.3 del grupo poblacional afrodescendiente, alrededor de un millón de personas se encuentran en situación de pobreza, sólo superado por la población indígena estimada en 23.2 millones, de los cuales el 66.3 por ciento estaría en situación de pobreza, es decir, poco más de 15 millones de personas.

Ciudad de México, 28 de agosto (SinEmbargo).- La primera condición para resolver un problema o una situación de injusticia es identificarla, observarla con cuidado y hacer lo necesario para resolverla. Por eso el 31 de agosto fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día de las Personas afrodescendientes, con el propósito de reconocer sus aportaciones culturales, sociales y económicas a nivel mundial, y al mismo tiempo, fomentar el respeto y la defensa de sus derechos humanos y sus libertades fundamentales.

Otro propósito esencial es crear conciencia para erradicar la discriminación hacia este grupo poblacional que en el caso de nuestro país representa 3.1 millones de personas, el 2.4 por ciento de la población total de la República, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Entre la población que se asume como afrodescendiente, el 51.0 por ciento son mujeres y el 49.0 por ciento varones. El 41.3 por ciento tienen entre 30 a 59 años de edad. Le sigue el grupo de personas de entre 15 a 29 años, que representan el 24.6 por ciento de este segmento poblacional en tanto que los menores de 15 años son el 20.9 por ciento.

Las personas afrodescendientes de 60 años y más equivalen al 13.1 por ciento. Un dato significativo es que el promedio de escolaridad de la población afrodescendiente es de 10.1 años cursados, que supera el promedio nacional que es de 9.7 años, lo que equivale al nivel medio superior, es decir, preparatoria.

Según el Informe sobre Pobreza Multimodal presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el reciente miércoles 13 de agosto del 2025, el 32.3 del grupo poblacional afrodescenciente, alrededor de un millón de personas se encuentran en situación de pobreza, sólo superado por la población indígena estimada en 23.2 millones, de los cuales el 66.3 por ciento estaría en situación de pobreza, es decir, poco más de 15 millones de personas.

Guerrero es la entidad federativa con la mayor proporción de personas afrodescendientes, con 9.5 por ciento. Le siguen Morelos, con 4.9 por ciento; Colima y Quintana Roo, con 3.9 por ciento y Oaxaca, con 3.6 por ciento. Por otra parte, las entidades con menor porcentaje de población afrodescendiente son Sonora, con 0.2 por ciento; Zacatecas, con 0.4 por ciento y Nayarit, con 0.6 por ciento.

De los 10 municipios del país con más población afrodescendiente, seis se encuentran en el estado de Guerrero, tres en el estado de Oaxaca y uno más en Veracruz. En Guerrero, en el municipio de Cuajinicuilapa el 79.8 por ciento de la población se reconocde con afrodescendiente. En el mismo estado, el 58.7 por ciento de los pobladores de Copala son afromexicanos.

La edad promedio de la población afrodescendiente es de 32 años, igual que la media nacional. En Ciudad de México y Sonora, esta población tuvo una edad promedio de 41 años, en cambio en Tabasco y Tlaxcala fue de 26 años en promedio.

FECUNDIDAD

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 refleja que había 884 mil mujeres afrodescendientes de 15 a 49 años (en edad reproductiva) lo que representó 2.6 por ciento del total de mujeres en el país en este grupo de edad.

El promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres afrodescendientes en edad reproductiva fue de 1.5, igual que la media nacional. Las mujeres de esta población presentaron promedios superiores al nacional en las siguientes entidades: Chiapas con 2.3 hijos; Tabasco con 1.9 hijos; Campeche, Guanajuato y Sonora con 1.8 hijos nacidos vivos. Según nivel educativo, las mujeres afrodescendientes en edad reproductiva que no completaron la educación primaria presentaron el mayor promedio de hijos nacidos vivos con 3.2, seguido de aquellas que no tenían escolaridad con 3.1 y de quienes solo completaron la primaria con 2.6 hijos nacidos vivos en promedio.

MIGRACIÓN

En nuestro país, el 76.1 por ciento de las personas afrodescendientes residen en el mismo estado en el que nacieron. Mientras que el 22.6 por ciento vive en una entidad federativa distinta a la de su nacimiento. De entre la población afrodescendiente, el 0.4 por ciento declaró haber nacido en los Estados Unido y 0.9 por ciento en un país diferente.

¿Cuál es el estado hacia el cual hay más migración de afrodescendientes? En Baja California el 51.4 por ciento de las personas afrodescendientes que residían en el estado nacieron en otra entidad; en contraste, en Chiapas, la población de afrodescendientes migrantes representa apenas el 3.3 por ciento.

EDUCACIÓN

El promedio de escolaridad a nivel nacional, de toda la población del país, es de 9.7 años cursados, lo que equivale al nivel medio superior, es decir, preparatoria. A nivel nacional, la población afrodescendiente de 15 años y más presentó un promedio de escolaridad de 10.1 años cursados, lo que equivale a un grado de nivel media superior terminado. En cuanto al sexo, los promedios fueron similares, con 10.1 años cursados para las mujeres y 10.2 para los hombres. Respecto al nivel de escolaridad, la mayor proporción de mujeres 24.4 por ciento alcanzó el nivel superior, mientras que, en el caso de hombres, la cifra más elevada, el 27.7 por ciento correspondió al nivel media superior.

En 2023, el 32.0 por ciento de la población afrodescendiente de 6 a 24 años no asistía a la escuela, porcentaje mayor al del promedio nacional del 29.7 por ciento. Según sexo, 31.5 por ciento de las mujeres no asistía a la escuela, frente a 32.6 por ciento de los hombres.

ECONOMÍA Y OCUPACIÓN

La mayoría en este segmento poblacional tiene empleo o alguna ocupación productiva. De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 el 65.6 por ciento de las personas afrodescendientes de 12 años y más declaró ser económicamente activa (PEA): 54.4 por ciento en el caso de las mujeres y 77.4 por ciento en el caso de los varones.

Del total de la Población Económicamente Activa afrodescendiente, el 58.9 por ciento son empleados y el 25.8 por ciento trabaja por su cuenta. Según sexo, 62.5 por ciento de las mujeres son empleadas y 27.9 por ciento labora por su cuenta. En el caso de los hombres, 56.2 son empleados y 24.2 por ciento realizan alguna actividad por su cuenta. Entre la población afrodescendiente de 12 años y más que declaró no participar en alguna actividad económica, 52.3 por ciento se dedica a los quehaceres del hogar.

Como hemos observado, muchas de las carencias que afectan a este grupo poblacional están directamente relacionadas con la situación económica que define a los estados en donde radican principalmente, como son los casos de Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, a diferencia de la población que se asume como indígena, los afrodescendientes tienen algunas ventajas, como por ejemplo, un nivel de escolaridad bastante aceptable y un porcentaje alto de población económicamente activa.