Congreso de Tamaulipas ordena revisar pagos millonarios de Cabeza de Vaca a abogados

Los despachos jurídicos Coello Trejo y Asociados, y Accuracy Legal and Consulting, propiedad del exsecretario del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, habrían recibido 46.3 millones de pesos del Gobierno de Cabeza de Vaca para su beneficio personal.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Congreso de Tamaulipas avaló, con 26 votos a favor y seis en contra, que la Auditoría Superior del Estado (ASE) reabra y analice las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios 2016-2021 del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca, luego de que se detectaran que dos despachos jurídicos que habrían trabajado en su defensa personal recibieron pagos de 46.3 millones de pesos del presupuesto público.

"A propuesta de los diputados de Morena y del Partido del Trabajo, el Congreso Local aprobó, en sesión extraordinaria, instruir al órgano técnico de fiscalización del estado, reabrir y revisar las Cuentas Públicas del sexenio 2016-2021, encabezado por el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca", explicó el legislativo en un comunicado.

En la exposición de motivos de la iniciativa, aprobada con dispensa de trámite, el petista Elifa Gómez Lozano aludió a publicaciones que señalan el pago de presuntos servicios legales, por 46.3 millones de pesos durante el pasado sexenio.

"Particularmente se refiere a los despachos jurídicos Coello Trejo y Asociados, y Accuracy Legal and Consulting, propiedad del exsecretario del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo, Procurador General de la República en el sexenio de José López Portillo", añadió.

Van por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo. El Congreso de Tamaulipas, ordena reabrir cuentas de Cabeza de Vaca de 2016 a 2021. 46.3 millones de pesos entregaron a Zuarth y Coello. ¿Zuarth estaba muy preocupado por el narco?

Coello -precisa la propuesta-, públicamente ha asumido la defensa del exgobernador, ante las diversas denuncias presentadas en su contra; desde que ostentaba el cargo de Gobernador, fue defendido de forma personal pagando sus servicios con recursos públicos. Por su parte, Gil Zuarth, no sólo fue mentor del exgobernador en el Senado; se convirtió en su asesor Jurídico de cabecera y asumió la defensa de diversas controversias y acciones de inconstitucionalidad, que le beneficiaban personalmente.

“Esta alta representación social, apelando a las facultades extraordinarias que le otorga a la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas, solicita que el titular del órgano de fiscalización autorice se proceda a la revisión de las cuentas públicas de los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, en los años en que fue Gobernador del Estado, el C. Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, establece el acuerdo.

El Congreso reiteró que es indispensable que la revisión de las cuentas públicas señaladas no sólo se avoque a verificar que los pagos realizados se encuentren sustentados legalmente, sino que "debe considerar la existencia de los contratos que se hayan celebrado entre ambas partes y la condiciones en que estos se otorgaron, así como en la existencia de los entregables que sustenten las erogaciones correspondientes”.

Gobierno de Tamaulipas presenta 70 denuncias por desvío de recursos de Cabeza de Vaca

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, informó el pasado 27 de agosto que fueron presentadas 70 denuncias contra la Administración anterior, de las cuales al menos 14 son de carácter penal. Estas acciones legales se derivan de la detección de un nuevo desvío de recursos públicos por un monto superior a los 343 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña, detalló que las denuncias fueron interpuestas en contra del exgobernador y diversos exfuncionarios de su administración por la presunta adjudicación ilícita de contratos. Explicó que estos procedimientos implican un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos, recursos que fueron pagados a dos empresas vinculadas con los hermanos Carmona.

"Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega”, dijo Saldaña Magaña.

El funcionario detalló que las denuncias fueron presentadas ante distintas instancias: el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades estatales, los ilícitos detectados se relacionan con el uso indebido de atribuciones y facultades, además de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al respecto, Saldaña aseguró que no se trata de una persecución política, sino de una obligación del actual gobierno de transparentar los hechos que han dañado las finanzas estatales y afectado directamente los servicios de salud en Tamaulipas. Dijo que incluso se ha contado con la colaboración de personas que trabajaron en la pasada administración, lo que ha permitido reforzar las investigaciones en curso.