FGE de Puebla anuncia liberación de 11 hombres; habrían sido reclutados por el crimen

Por Rocío Carbente

Puebla, 8 de septiembre (AmbasManos).- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los 11 hombres reportados como desaparecidos en Amozoc, Puebla, fueron liberados y ya regresaron a sus hogares; según la institución, todo indica que sí fueron reclutados por el crimen organizado.

La titular de la FGE, Idamis Pastor Betancourt, destacó que este resultado fue posible gracias a la presión que se ejerció durante los operativos que desplegaron las fuerzas federales, estatales y municipales.

"Al inicio teníamos nueve masculinos desaparecidos; después se sumaron dos más y una femenina. De inmediato activamos acciones con los tres órdenes de gobierno”, explicó la funcionaria.

Esto significa que en total eran 12 personas no localizadas, por lo que aún falta ubicar a una de ellas.

Pastor Betancourt precisó que se realizó una reunión interinstitucional en la que participó el gobernador Alejandro Armenta Mier. También la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Guardia Nacional (GN).

Asimismo, la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y autoridades municipales. Durante esta se determinó intensificar los dispositivos de búsqueda en la zona.

#ÚltimaHora 🚨 La @FiscaliaPuebla anuncia que en total desaparecieron 11 hombres y una mujer en Amozoc. Sin embargo, 10 ya fueron liberados y regresaron a su casa. Todo indica que sí fueron reclutados por el crimen organizado, pues los jóvenes ya estaban rapados, dijo la fiscal. pic.twitter.com/2X6XoTIkBr — Ambas Manos (@Ambas_Manos) September 8, 2025

Desaparecidos en Amozoc volvieron rapados; habían sido reclutados por el crimen organizado

La Fiscal General indicó que, al reencontrarse con sus familias, algunos llegaron con el cabello rapado, lo que refuerza la hipótesis de que los forzaron a integrarse a grupos criminales.

"Muy probablemente los tenían en adiestramiento o realizando alguna actividad delictiva”.

Asimismo, subrayó que no se permitirá que estos hechos queden impunes ni que la violencia crezca en Puebla.

"Somos solidarios con las familias que sufren. No dejaremos impune estos delitos”, aseguró.

Se desplegaron operativos por tierra y aire; hay 11 detenidos por narcomenudeo

Aunque los hechos ocurrieron desde principios de agosto, las denuncias se presentaron hasta septiembre. En cuanto la FGE tomó conocimiento de las desapariciones activó un despliegue con 197 elementos, 42 vehículos, dos unidades blindadas, drones y un helicóptero.

La movilización derivó en el aseguramiento de dos inmuebles, drogas, armas largas y cortas, así como de una camioneta Toyota Hilux que transportaba rifles AR-15, pistolas Glock y cartuchos útiles. También detuvieron a 11 personas.

“Rescatamos 11 vidas”, así destacó el gobernador @armentapuebla_ la intervención de la @FiscaliaPuebla para localizar y poder regresar a los jóvenes que fueron reclutados por grupos delictivos en Amozoc.#AmbasManos 📹 @_Ivan_Reyes pic.twitter.com/ZhxTh9vsiW — Ambas Manos (@Ambas_Manos) September 8, 2025

En la colonia Los Pinos, capturaron a Felipe "N", señalado por delitos contra la salud y portación de arma prohibida. Mientras que en La Concepción se aseguraron ocho hombres y dos mujeres por presunto narcomenudeo.

La FGE aclaró que estas detenciones no tienen vínculo directo con los desaparecidos, por lo que las indagatorias continúan.

Ellas son las personas que estaban desparecidas, falta recuperar a un hombre y una mujer

Entre los ausentes se encuentran Emmanuel Sánchez Romero, de 20 años; Alfredo de los Santos Quintero, de 30 y Luis Arturo Hernández Sierra Martínez.

También Sergio Arturo Colula Hirario, de 21; César Eduardo González Alvarado, de 17; Misael Romero Sombrerero, de 29; Concepción Gilberto Pizarro Juárez, de 25; Kevin Etienne Pérez, de 21, y Julio César Aguirre Sánchez, de 25.

El nombre de la mujer que reportó la FGE se desconoce.

Familiares de algunos de ellos, como Emmanuel, Alfredo y Gilberto, protestaron frente a la presidencia municipal para exigir resultados.

Cabe destacar que la población permanece en alerta. De hecho, una vecina denunció en redes sociales un intento de secuestro durante la feria:

"El último día intentaron subir a mi esposo a la fuerza a una camioneta Mazda gris. Gracias a que varias personas intervinieron, logró escapar. No todos tienen la misma suerte”, dijo.

