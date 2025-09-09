La audiencia de Joaquín Guzmán López se aplaza otra vez en EU; será hasta noviembre

La audiencia de Joaquín Guzmán López ya había sido aplazada de julio a septiembre y ahora fue actualizada para mediados de noviembre en el Distrito Norte de Illinois.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).– Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y uno de los líderes de la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, volverá a los juzgados de Estados Unidos (EU) en noviembre, luego de que su audiencia en el Distrito Norte de Illinois se pospusiera nuevamente.

La nueva fecha de la aparición en cortes estadounidenses para Guzmán López quedó marcada para el próximo jueves 13 de noviembre, luego de que se pospusiera su aparición marcada el lunes 15 de septiembre.

En junio ya se había aplazado en una ocasión su aparición para julio y luego en julio se pasó para septiembre, fecha que ha cambiado nuevamente este martes.