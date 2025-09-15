Empresa de Carlos Slim gana contrato para la construcción del Tren Saltillo-Monterrey

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 5:28 pm

El proyecto se enmarca en la obra del Tren del Norte de la Presidenta Sheinbaum.

El Tren del Norte irá de Saltillo, Coahuila a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y pasará por Monterrey, Nuevo León. Se dividirá en cuatro tramos de construcción: ICA ganó el Tramo I y Slim, el Tramo II.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, consiguió la licitación para la construcción del tren de pasajeros que irá de Saltillo, Coahuila, a Monterrey, en Nuevo León, dentro del proyecto conocido como Tren del Norte que conectará con Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El contrato lo han obtenido Operadora CICSA (propiedad del Grupo Carso) y la empresa FCC Construcción, con una oferta de 31 mil 844 millones de pesos en total, con el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Se trata de un contrato para construir 111 kilómetros de este tren para pasajeros del tramo de Saltillo a Santa Catarina, en la zona metropolitana de Monterrey. CICSA participa con el 50 por ciento y FCC con el 50 por ciento, informó la empresa mexicana en un comunicado enviado a sus accionistas.

El inicio de la obra será a partir del 30 de septiembre con un plazo de ejecución de 960 días naturales. Es decir, se proyecta el fin de la obra para mediados de mayo de 2028.

Slim ha conseguido una licitación para construir el Tren Saltillo-Monterrey.
Slim ha conseguido una licitación para construir el Tren Saltillo- Monterrey. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Fuera de la carrera quedaron empresas como ICA, que pedía más de 40 mil millones de pesos. El grupo de OHL planteó un proyecto por 34 mil 700 millones de pesos. Ambas eran más caras que la propuesta ganadora.

El mes pasado, ICA consiguió un contrato por 14 mil 676 millones de pesos para construir el primer tramo del Tren del Norte, de 100.05 km, que va de Saltillo a Nuevo Laredo (de Unión San Javier a Arroyo El Sauz). En esa licitación no participaron empresas de Slim.

Las obras del Tren Saltillo-Monterrey plantean una ejecución de 32 meses, y cuentan con 9 viaductos, 48 pasos superiores y siete pasos inferiores vehiculares, 40 puentes ferroviarios el más largo, de cien metros, 10 pasos superiores y 7 pasos inferiores ferroviarios, pero podría sufrir cambios.

En el recorrido de Saltillo a Nuevo Laredo, la obra se dividirá en cuatro tramos: en el tramo I, de Unión San Javier a Arroyo El Sauz, se edificarán 105 km de vías para pasajeros con un tipo de vía sencilla, ya que se trata de un largo recorrido en una zona plana, con derecho de vía bastante amplio. Además están: el tramo Saltillo-Santa Catarina, que ganó Slim (tramo II), Arroyo el Sauz-Nuevo Laredo (tramo III) y la zona metropolitana de Monterrey. El recorrido total desde Saltillo a Nuevo Laredo será de 396.34 km.

La licitación para el tramo que va de Arroyo El Sauz a Nuevo Laredo se anunciará a principios de octubre. El Tren del Norte costará alrededor de 138 mil millones de pesos en total.

Arranca construcción del Tren Saltillo-Nuevo Laredo

La semana pasada, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), inició la construcción del Tren del Norte en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo.

A través de un enlace a la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la SICT, Jesús Esteva, en compañía del Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda y del titular de la Agencia Regualadora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, dio el banderazo de inicio de obra al tramo de 396.34 kilómetros de longitud del tren de pasajeros Saltillo a Nuevo Laredo, el cual forma parte del Tren del Norte que irá de México hacia Nuevo Laredo con mil 200 kilómetros.

El titular de la ARTF, Andrés Lajous, explicó que el proyecto tendrá vías dedicadas, es decir, el tren de pasajeros irá por su propia vía con velocidades máximas de entre 160 y 200 km por hora. Además, contará con estaciones principales y secundarias, así como terminales, que serán más amplias, estaciones intermedias y estaciones de baja demanda en poblados más pequeños.

La demanda estimada es de alrededor de 7 millones de pasajeros al año, que podrán ir de Saltillo a la zona metropolitana de Monterrey, pero también de la zona metropolitana de Monterrey a Nuevo Laredo con una relación económica y turística entre las poblaciones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

"Estamos calculando un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje", dijo Lajous sobre el Tramo I. Lis empleos directos que se están generando son 4 mil 744 directos y 14 mil 676 indirectos.

La sombre de Slim sobre México

Una sola persona concentra casi uno de cada 20 pesos de la riqueza de este país, cita la organización Oxfam México en su informe de 2024. Se trata de Carlos Slim Helú, el hombre más rico de Latinoamérica y México.

Las ganancias de estas empresas –que se ha hecho a costa de la privatización de bienes y servicios públicos–, provocaron que se generara el mayor aumento en el costo de vida para los mexicanos entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 que se ha registrado en las últimas dos décadas, retoma el documento titulado "El monopolio de la desigualdad".

"Ha habido una ola de privatizaciones y de ventas de [empresas] paraestatales y de generación de concesiones que han significado la creación de una clase, digamos, de ultrarricos que se han visto beneficiados por este tipo de negocios", explicó Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México. "El problema es la concentración de esas concesiones y de los beneficios que generan a favor de una sola persona".

El conflicto no radica solamente en la repartición de concesiones y venta de empresas paraestatales que tuvo lugar desde la década de los anos 80, indicó, sino en que "los gobiernos sucesivos han mantenido un sistema que ha mantenido en propiedad de estos ultrarricos este tipo de negocios".

Esto ha consistido en una falta de regulación de concesiones y no revisar las condiciones de su renovación, fallas en la aplicación efectiva de la ley antimonopólica [Ley Federal de Competencia Económica], y una ley fiscal permisiva que no ayuda a que exista una redistribución de la riqueza, detalló Haas.

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

