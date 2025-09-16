VIDEOS ¬ ¿Viva Josefa Ortiz de Pinedo? Alcaldes desatan burlas por errores en Grito

Dos presidentes municipales cometieron errores al confundir a los héroes de la Independencia durante el Grito de Independencia.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- La noche del 15 de septiembre, las celebraciones por el Grito de Independencia en México estuvieron marcadas por errores en los discursos de dos presidentes municipales que confundieron los nombres de figuras históricas de la lucha insurgente.

En Ciudad Madero, Tamaulipas, el Alcalde Erasmo González Robledo se presentó en el balcón del Palacio Municipal para encabezar la ceremonia conmemorativa ante cientos de asistentes.

Durante las arengas tradicionales, González modificó por equivocación el nombre de José María Morelos y Pavón, a quien llamó “Josefa María Morelos y Pavón”, sin percatarse de la confusión.

El error quedó registrado en videos que rápidamente circularon en redes sociales, donde los usuarios compartieron y comentaron la equivocación ocurrida en la ceremonia oficial.

En la ceremonia de El Grito de Cd. Madero lo que menos hubo es cultura por parte de @erasmoglz. pic.twitter.com/c8q55F8pAO — Tampicosos 🌶️🔥 (@TampicososTV) September 16, 2025

Por otra parte, en Escárcega, Campeche, el presidente municipal Juan Carlos Hernández Rath también cometió una equivocación al pronunciar el Grito de Independencia frente a la población reunida en la plaza central.

El funcionario estatal mencionó “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!” en lugar de recordar correctamente a Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como “La Corregidora”, quien participó en la conspiración de Querétaro.

El momento fue respondido con vítores de los asistentes, aunque en redes sociales se generaron burlas al relacionar el apellido mencionado con el del comediante Jorge Ortiz de Pinedo.

Ambos incidentes se difundieron a nivel nacional y se sumaron a una lista de equivocaciones similares que en años recientes han ocurrido durante las ceremonias patrias en distintas entidades del país.

"¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!": el alcalde de Escárcega, Campeche, Juan Carlos Hernández Rath, se confundió en el Grito de Independencia@lharanda pic.twitter.com/gGhoodDf0x — Luis Guillermo Digit (@luisgdigital) September 16, 2025

A pesar de ello, las celebraciones en Ciudad Madero y Escárcega continuaron con el protocolo habitual, que incluyó el repique de campanas, la entonación del Himno Nacional, juegos pirotécnicos y presentaciones musicales.