"¡Vivan las indígenas! ¡Vivan las y los migrantes!": CSP da Grito para la Historia

Por primera vez en 200 años, el tradicional Grito de Independencia es encabezado por una mujer Presidenta desde el balcón central de Palacio Nacional.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).-La noche del 15 de septiembre quedará grabada en la memoria histórica del país: por primera vez en dos siglos de vida independiente, el Grito de Independencia fue encabezado por una mujer Presidenta. Claudia Sheinbaum Pardo salió al balcón central de Palacio Nacional para conmemorar el 215 aniversario del inicio de la lucha por la libertad y dar su primer Grito de “¡Viva México!”.

A las 22:56 horas, la mandataria apareció luciendo la Banda Presidencial, elaborada de forma artesanal por mujeres de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), y un vestido bordado a mano por la maestra Virginia Verónica Arce Arce, artesana nahua de San Isidro Buen Suceso, Tlaxcala.

El diseño fue creado por Thelma Islas Lagunas y Crystel Martínez Torre, y la confección por Rocío Castro Cruz, un gesto que visibiliza el arte textil indígena en la máxima ceremonia cívica del país.

Además, por primera vez en la historia, la escolta y la abanderada del lábaro patrio fueron exclusivamente mujeres del Heroico Colegio Militar. La teniente de Policía Militar Jennifer Samantha Torres Jiménez, originaria del Estado de México, entregó la bandera a la Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

La escolta estuvo integrada por Samira Michel Delgadillo Chávez (Oaxaca), Itzel Sarahi Martínez Tozcano (Jalisco), Karla Paola Guevara Pérez (CdMx), Andrea Carvajal Audelo (Oaxaca) y Yetzelany Gallegos Ortiz (Oaxaca).

“¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón ! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina ‘La Capitana’! ¡Vivan las heroínas anónimas! ¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron Patria! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan las hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la justicia! ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”.

La arenga incluyó cinco mujeres por nombre, además de un reconocimiento explícito a las heroínas anónimas, a las mujeres indígenas y a los migrantes, arrancando ovaciones de las miles de personas que llenaron el Zócalo capitalino.

La ceremonia concluyó con 32 campanadas, en representación de cada estado del país, y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo de la capital.

Previamente, la Presidenta realizó una Guardia de Honor en la Galería de los Presidentes, en la que, también por primera vez, se incluyó el retrato de Leona Vicario, “Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria”, cuya imagen ahora forma parte de la colección principal de Palacio Nacional.

La ceremonia comenzó a las 20:00 horas con el espectáculo Legado de Grandeza, seguido de la presentación de Alejandra Ávalos y el concierto de La Arrolladora Banda El Limón, que puso a bailar a miles de personas que abarrotaron el Zócalo capitalino.

A las 22:56 horas, la Presidenta apareció en el histórico balcón luciendo la banda presidencial, una pieza elaborada en diez días de manera 100 % artesanal por mujeres de la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El escudo nacional fue bordado a mano con hilo de oro y plata, y la prenda fue personalizada con su nombre y guardada en un estuche de cedro rojo.

Sheinbaum Pardo, física, doctora en Ingeniería Energética por la UNAM y exintegrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático ganador del Nobel de la Paz, agradeció al pueblo de México la oportunidad de encabezar esta ceremonia histórica. Con voz firme, recordó que el legado de la independencia sigue vigente y que la justicia social es el eje de su gobierno.

La mandataria federal resaltó que este primer Grito simboliza no solo la conmemoración de la Primera Transformación de México, sino también el inicio de una nueva etapa de igualdad, en la que la presencia de una mujer en la Presidencia representa el anhelo de generaciones enteras.

Con la arenga de “¡Viva México!” resonando en la plancha del Zócalo, la noche cerró con fuegos artificiales y un ambiente de fiesta popular. La celebración continuará este 16 de septiembre con el Desfile Cívico-Militar, tradición que data de 1825 cuando Guadalupe Victoria, primer presidente de México, instauró la ceremonia oficial.