FOTOGALERÍA ¬ El Zócalo se llena de color y esperanza en el primer Grito de Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

15/09/2025 - 4:37 pm

A medida que cae la noche, cientos de personas continúan llegando al Zócalo capitalino, en espera al primer Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

Las autoridades capitalinas reforzaron la seguridad en el Zócalo por el Grito de Independencia.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- A medida que cae la noche, cientos de personas continúan llegando al Zócalo capitalino, en espera al primer Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.

A medida que cae la noche, cientos de personas continúan llegando al Zócalo capitalino, en espera al primer Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional.
A medida que cae la noche, cientos de personas continúan llegando al Zócalo capitalino, en espera al primer Grito de Independencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Puestos de venta de artículos patrios ya se encuentran instalados en las inmediaciones del Zócalo
Puestos de venta de artículos patrios ya se encuentran instalados en las inmediaciones del Zócalo. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Mexicanos esperando el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Las visitas dieron inicio desde la tarde de este 15 de septiembre, las cuales se aproximaban al primer cuadrante del Centro Histórico para alcanzar una mejor vista de la ceremonia que dará inicio en punto de las 22:50 horas.

Mexicanos esperando el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Mexicanos esperando el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Las visitas dieron inicio desde la tarde de este 15 de septiembre, las cuales se aproximaban al primer cuadrante del Centro Histórico. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
Algunas llevan chamarras para protegerse del frío e impermeables ante la lluvia que azota la Ciudad de México.Otros no dudaron en vestir los colores típicos de la bandera para conmemorar las fiestas patrias. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo.
Mexicanos esperando el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Mexicanos esperando el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Algunas llevan chamarras para protegerse del frío e impermeables ante la lluvia que azota la Ciudad de México.Otros no dudaron en vestir los colores típicos de la bandera para conmemorar las fiestas patrias.

Dicha asistencia refleja el entusiasmo de la ciudadanía por participar en la celebración cívica, a pesar del clima adverso.

Mexicanos esperando el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo
Mexicanos esperando el Grito de Independencia en el Zócalo capitalino. Foto: Cri Rodríguez, SinEmbargo

Refuerzan seguridad en el Zócalo

Las autoridades de la Ciudad de México implementaron este lunes un operativo especial de seguridad en el Zócalo capitalino con motivo de la ceremonia del Grito de Independencia, programada para la noche de hoy, 15 de septiembre.

Desde primeras horas del día, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) resguardaron los accesos principales con filtros de revisión, vallas metálicas y controles de ingreso directo a la Plaza de la Constitución, a fin de resguardar el bienestar de los asistentes.

Además, elementos de la SSC permanecen distribuidos en las calles 20 de Noviembre, Venustiano Carranza y Pino Suárez, donde supervisan el tránsito peatonal y la entrada controlada de trabajadores y visitantes, en previsión de la afluencia de miles de personas que asistirán al evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En tanto, el operativo también incluye la prohibición de ingresar con objetos que representen un riesgo para la seguridad pública, entre ellos:

  • Bebidas alcohólicas.
  • Armas de fuego.
  • Objetos punzocortantes.
  • Pirotecnia.
  • Aerosoles.
  • Termos.
  • Paraguas.
  • Cascos.
  • Palos de bandera.
  • Hebillas grandes ni selfie sticks.

Hasta el momento, algunos puestos de venta de artículos patrios ya se encuentran instalados en las inmediaciones del Zócalo capitalino, mientras otros se forman sobre la avenida Pino Suárez para ingresar y apartar un lugar cerca del escenario central. Sin embargo, la asistencia continuará aumentando conforme se acerque el inicio de la programación artística y la ceremonia oficial.

¿A qué hora se dará el grito?

Como parte de las fiestas patrias, el programa artístico dará inicio a las 20:00 horas con la presentación del grupo Legado de Grandeza, para luego dar paso a la cantante Alejandra Ávalos en punto de las 20:30 horas y, posteriormente, a La Arrolladora Banda El Limón a las 21:35 horas. Estos conciertos forman parte de la cartelera previa a la ceremonia protocolaria.

Más tarde, en punto de las 22:50 horas está prevista la preparación oficial del acto cívico, donde la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saldrá al balcón central de Palacio Nacional para realizar el tradicional Grito de Independencia, seguido de la entonación del Himno Nacional Mexicano. Al concluir, se llevará a cabo un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el Centro Histórico.

¿Dónde celebrar el 15 de septiembre?

El 15 y 16 de septiembre ya están aquí, por lo que es momento de decidir cómo será el festejo en casa o explorar otras opciones como las celebraciones que cada Alcaldía tiene para esta noche.

Si aún no sabes quién será el encargado de poner a bailar a todos los asistentes, aquí compartimos la lista de los grupos que se presentarán en cada alcaldía.

Zócalo de la Ciudad de México

En la plancha del Zócalo capitalino se presentarán La Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y el Colectivo Legado de Grandeza a partir de las 20:00 horas.

Azcapotzalco

En la Alcaldía ubicada al norte de la ciudad, se podrá disfrutar de Pequeños Musical, Willie González, Banda de Son Jarocho Siquisirí, sonido Ely Fania, sonido Gato de Oro, además de Mariachi Viajeros. Todo inicia desde las 15:00 horas en la explanada de Azcapotzalco.

Álvaro Obregón

El 15 de septiembre el espectáculo comienza a partir de las 14:00 horas, en la calle 10, esquina Canario, Colonia Tolteca, con Yaguaru, Orquesta La Típica, Ballet Folklórico, Sonora Dinamita de Lucho Argaìn y Xiu García y Mariachi.

Benito Juárez

La Noche Mexicana de la alcaldía Benito Juárez sonará a synth-pop con el show de Moenia a las 23:30 horas, además de la tradicional música mexicana con el Mariachi Gama 1000 a las 21 horas y un toque de música banda con Foreños a las 18 horas.

Coyoacán

El Jardín Hidalgo será el escenario para poner a bailar a todos con la música de Alberto Barros el "Gigante de la salsa", además de Daniel y su Maracombo, Sofi Saar y Kapzula.

Cuauhtémoc

La explanada principal de la Alcaldía Cuauhtémoc recibirá a Julio Preciado que interpretará sus éxitos como "Un rinconcito en el cielo", entre otros, desde las 17 horas.

Gustavo A. Madero

La Alcaldía se llenará de energía con Nicky Jam y Remmy Valenzuela, este último representante de la música regional mexicana.

Iztacalco

En Iztacalco desde las 10:00 de la mañana habrá feria, coronación de la Reina de las Fiestas Patrias, fuegos pirotécnicos, el Grito de Independencia y concierto de El Yaki, Mariachi de América de Jesús Rodríguez de Híjar, Grupo Dinastía González y Juanma.

Iztapalapa

En Iztapalapa se presentará la mexicana Rosy Arango.

Magdalena Contreras

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho ofrecerán un concierto a las 20 horas en la explanada de la Alcaldía; Los Nuevos Cadetes de Linares, La Ejecutiva y Los Socios del Ritmo completan el cartel.

Miguel Hidalgo

El exacadémico Yahir llegará con sus éxitos "Alucinado", "Fue ella fui yo" y "La Locura" a la explanada de la Alcaldía; también se presentarán María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste, todo a partir de as 16:30 horas.

Milpa Alta

En Milpa Alta los encargados de poner el ritmo serán David Zahan y el Mariachi Lira de Oro.

Tláhuac

Israel Valdez, Efrén David y Jair Alcántar llenarán de música la explanada, además de apoyo al talento loca y un espectáculo de drones.

Tlalpan

En la explanada de la Alcaldía se darán cita los artistas invitados: Alberto Barros Tributo a la Salsa Colombiana, el ex académico Víctor García, Regina Orozco, Los Cojolites, Mexazon y DJ Erich.

Xochimilco

La cantante Mariana Seoane y Jorge Carmona tomarán el escenario de la explanada de Xochimilco, a partir de las 21 horas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

