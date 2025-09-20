RESEÑA ¬ Andanzas de médico: 25 anécdotas que muestran el otro lado del consultorio

Obed Rosas

19/09/2025 - 9:00 pm

Artículos relacionados

El doctor Edgardo Arredondo habló sobre su nuevo libro, un anecdotario que recopila vivencias personales tras casi 40 años de ejercicio profesional en la medicina.

Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).– Mediante 25 anécdotas el médico y escritor yucateco Edgardo Arredondo expone “una visión de lo que es realmente el otro lado de la medicina”, una visión humanista que se aprecia en su libro Andanzas de Médico.

Se trata de episodios tan cotidianos como sorprendentes: desde el paciente que pregunta "¿Doctor, puedo tomar?" hasta aquellos que intentan engañar al médico con síntomas fingidos.

En sus páginas hay personajes como un hombre que se niega a un tacto rectal o una mujer ciega que asegura comunicarse con sus parientes muertos. De esta manera el doctor Edgardo Arredondo invita a la reflexión sobre temas cruciales como: la empatía como herramienta de diagnóstico, el derecho al bien morir, la relación médico-paciente, y los desafíos éticos y sociales de la medicina contemporánea.

“¿Qué es ser humanista en medicina? Pues es sentir empatía por la persona, en este caso el paciente, comprenderlo y en un momento determinado estar más compenetrado y yo creo que esto es lo que alimenta la relación médico-paciente y esto es lo que hace no solo llevadera la profesión, sino es el éxito que en un momento determinado tiene el médico para tratar la enfermedad y preservar la salud  del enfermo”, comentó el doctor Arredondo en entrevista.

Al ofrecer una visión desde la perspectiva del doctor, los relatos muestran cómo el médico que se identifica perfectamente con su paciente, lo entiende y lo comprende mejor. Aunque la misma visión también exhibe la falta de cuidados y de prevención por parte de los pacientes.

“Fíjate que se dan cosas muy simpáticas. A veces el paciente está despotricando, el ejemplo claro es el Seguro Social, pero mientras está diciendo y quejándose el paciente de que ya fue un montón de veces y no le surte su su medicina para la diabetes, pues tiene su Coca-Cola y sus galletas Emperador a un lado. Entonces, muchas veces no tenemos esa cultura de la prevención”, compartió.

El autor también aborda temas sensibles como el sobrepeso, el impacto de la pandemia, la deshumanización de la medicina, el papel del médico como educador y la relevancia del personal de enfermería, “nuestros ángeles de blanco”. Como colofón, incluye una sección de “Humildes Homenajes”, textos publicados previamente sobre maestros y personajes que marcaron su vida profesional.

También entre estas historias hay momentos difíciles, casos de amputaciones y diagnósticos difíciles de comunicar. “Hay varias historias desgarradoras, vamos a decir. No hay momento más de frustración para un médico, por ejemplo, que en el caso mío como ortopedista que tener que amputar a un paciente”.

“Hay cosas que son difíciles de enfrentar. Yo tengo una imagen que me duele mucho y que es entrar a una sala de pediatría y pasar donde hay un niño que le están dando quimioterapia, ver esas cabecitas sin pelo, ojos hundidos, una manita en la quimioterapia, otra manita jugando al carrito de plástico, cuando me pasaba a mí eso desde el Seguro Social, el resto del día yo no quería saber nada, me sentía muy muy triste, muy golpeado y son esas cosas que también tiene la profesión”.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Dos sismos

“Pasados los años de ambas tragedias, siento que algo me ha faltado en la vida; como un...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Los López y el septiembre inolvidable

"El segundo año de mandato de Claudia Sheinbaum será muy distinto al primero. Sobre todo, para los...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Ecos de censura en la “tierra de la libertad”

"La libertad de prensa, la libertad de disentir y la libertad académica, pilares de cualquier democracia, están...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El sometimiento del Congreso: una historia mexicana (III)

"La mayoría construida por Morena y sus aliados ha devuelto al Congreso a su función primigenia: levantar...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante
Por Héctor Alejandro Quintanar

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

Las sufridas víctimas de la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Las sufridas víctimas de la 4T

La nueva mentira: AMLO fue corrupto
Por Fabrizio Mejía Madrid

La nueva mentira: AMLO fue corrupto

El segundo piso tributario
Por Mario Campa

El segundo piso tributario

Filosofía… ¿para qué?
Por Óscar de la Borbolla

Filosofía… ¿para qué?

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN

La infinita deuda que dejó Zedillo
Por Ana Lilia Pérez

La infinita deuda que dejó Zedillo

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Se disfrazó de Morena, conquistó SLP y ahora impone su ley: intenta dejar a su esposa

Semana crítica para Milei.
2

La Argentina de Milei cierra semana con debacle política y devaluación en la puerta

Jimmy Kimmel
3

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

El Pentágono envió miles de militares de combate extras a los límites con México
4

La DEA aprovechó el regreso de Trump y propuso ataques militares en México, revela WP

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
5

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

6

La científica y divulgadora Julieta Fierro fallece a los 77 años, anuncia la UNAM

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk
7

Encuestas reflejan amplio rechazo a Trump en su país, después del asesinato de Kirk

Trabajador de limpieza muere por presunta broma de compañeros en Torreón
8

Empleado de Torreón muere por beber desengrasante; la familia denuncia acoso laboral

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego
9

No defenderemos a quien debe aquí y a inversionistas en EU: CSP sobre Salinas Pliego

10

Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa

VIDEO ¬ Salinas Pliego, ya en campaña, da “grito” y se lanza contra “los comunistas".
11

Salinas Pliego: la derecha marginal pero no irrelevante

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por mil 767 millones de dólares.
12

Grupo de Slim gana contrato por más de 1,700 mdd para ampliar el Metro de Nueva York

Bebé Azulet es extubada en Texas. La cifra de decesos por la explosión sube a 22.
13

Víctimas por explosión en Iztapalapa suben a 25. Bebé Azulet es extubada en Texas

Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.
14

VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

La FGE de Tabasco informó la tarde de hoy que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia fije la hora de la audiencia inicial de Bermúdez.
15

La FGE-Tabasco prepara imputación a Bermúdez; delitos sumarían 158 años de condena

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Lotería Nacional informó que el Sorteo “México con M de Migrante”, el primero con causa de la Presidenta Sheinbaum, fue un éxito y logró récord de ganancias.
1

La Lotería Nacional recauda 115.9 millones en ganancias para apoyar a mexicanos en EU

Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpó de Venezuela, el cual presuntamente era usado por narcotraficantes para transportar droga.
2

VIDEO ¬ Trump ordena nuevo ataque a barco de Venezuela por presunto tráfico de droga

3

#PuntosyComas ¬ Indígenas y adultos mayores mexicanos, marginados en era de Internet

Semana crítica para Milei.
4

La Argentina de Milei cierra semana con debacle política y devaluación en la puerta

El Grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) de Carlos Slim Helú obtuvo un contrato para ampliar el Metro de Nueva York por mil 767 millones de dólares.
5

Grupo de Slim gana contrato por más de 1,700 mdd para ampliar el Metro de Nueva York

Hacienda reiteró que la actualización en las tasas de retención planteadas en el Paquete Económico 2026 no implica incremento en los impuestos para ahorradores.
6

Las personas con cuentas de ahorro no verán aumento en sus impuestos, afirma Hacienda

Trabajador de limpieza muere por presunta broma de compañeros en Torreón
7

Empleado de Torreón muere por beber desengrasante; la familia denuncia acoso laboral

La FGE de Tabasco informó la tarde de hoy que se encuentra a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia fije la hora de la audiencia inicial de Bermúdez.
8

La FGE-Tabasco prepara imputación a Bermúdez; delitos sumarían 158 años de condena

Jimmy Kimmel
9

Pesadilla americana: Jimmy Kimmel nunca pensó que Trump llegara a ser Presidente...

Al menos 9 millones 429 mil 364 personas, entre estudiantes, maestros, personal y visitantes de escuelas, participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025.
10

Segundo Simulacro Nacional 2025 moviliza a más de 9 millones de alumnos y docentes

Bebé Azulet es extubada en Texas. La cifra de decesos por la explosión sube a 22.
11

Víctimas por explosión en Iztapalapa suben a 25. Bebé Azulet es extubada en Texas

12

Hollywood reacciona a cancelación Jimmy Kimmel Live: "el fascismo está aquí", acusa