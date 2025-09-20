Cero corrupción: el dinero es del pueblo y no de los gobernantes, dice CSP en Chiapas

Redacción/SinEmbargo

20/09/2025 - 12:30 pm

Cero corrupción: el dinero es del pueblo y no de los gobernantes, dice CSP en Chiapas

Sheinbaum reiteró que el dinero es del pueblo de México y no de los gobernantes, por lo que reiteró que en su gobierno no se permite la corrupción.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este sábado, desde Chiapas, que en su Gobierno no se permitirá la corrupción de ningún funcionario.

"No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Quiere decir cero corrupción, el dinero del pueblo es del pueblo de México de ningún gobernante", expresó desde el Estadio Olímpico de Tapachula, en Chiapas, a dónde acudió para rendir un informe por su primer año de gobierno.

Al enumerar los principios de la Cuarta Transformación que encabeza, la mandataria reiteró que se gobierna para y por el pueblo, con justicia social y bajo la máxima de "por el bien de todos, primero los pobres".

"En 2018 el pueblo decidió cambiar la historia y tenemos un mandato los gobiernos de la transformación. No gobernamos para unos cuantos, nosotros somos gobiernos del pueblo de México, gobernamos por el pueblo de México y para el pueblo de México", aseveró.

En ese sentido, anunció una beca especial para los jóvenes que estudian en Chiapas y destacó que 27 mil 671 de ellos son beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro; mientras que 190 mil 107 alumnos de preparatoria reciben una beca por el hecho de estudiar en una escuela pública. Además, subrayó que 388 mil niños y niñas también son beneficiarios de una beca para seguir estudiando.

Sheinbaum también remarcó que en el estado, 337 mil pequeños productores reciben apoyo de producción para el Bienestar, 344 mil reciben fertilizantes gratuitos, 78 mil 427 reciben Sembrando Vida, 238 mil reciben leche para el Bienestar, nueve mil 652 escuelas básicas recibieron La Escuela es Nuestra y 593 mil La Escuela es Nuestra para preparatoria.

Además, recordó que este año se implementaron tres nuevos programas sociales: Mujeres Bienestar, que reconoce la labor de las mujeres en el hogar; la Beca Rita Cetina para estudiantes de nivel básico, y el programa Salud Casa por Casa para llevar atención médica a domicilio a personas con discapacidad y adultos mayores.

En suma, subrayó, que un millón 906 mil 955 personas se benefician de algún programa sociales del Gobierno de México, lo que supera al número de familias en el estado y representa una inversión de 45 mil 939 millones de pesos.

