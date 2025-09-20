Percance en el complejo petrolero de Cosoleacaque deja 5 heridos; están estables

Los trabajadores del complejo petroquímico fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato; tras el percance fueron trasladados al hospital para su atención médica, donde su estado de salud se reporta estable.

Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el día de ayer se suscitó un incidente en el complejo Petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz, en el que cinco trabajadores fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato, por lo que fueron trasladados a un hospital donde se reportan estables.

“Petróleos Mexicanos informa que, aproximadamente a las 10:45 horas de este viernes, durante la ejecución de actividades de mantenimiento en una válvula automática, en la Planta de Amoniaco VII del Complejo Petroquímico Cosoleacaque, cinco trabajadores fueron alcanzados por fluido caliente de carbonato y actualmente su estado de salud se reporta estable”, apuntó la empresa productiva del Estado en un comunicado.

Tras el incidente, los trabajadores fueron llevados a los Servicios Preventivos de Medicina del Trabajo local para ser descontaminadas y brindarles un tratamiento preventivo inicial.

En cuanto se estabilizaron, los cinco empleados fueron llevados al hospital regional de Minatitlán, Veracruz, para continuar su tratamiento y recuperación, detalló Pemex.

El Complejo Petroquímico Cosoleacaque se ubica a 25 kilómetros de la costa del Golfo de México, en la zona conurbada de los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque. Inició operaciones en 1962, siendo la primera planta de amoniaco del país.

Pemex acumula accidentes

El accidente en el complejo Petroquímico de Cosoleacaque, Veracruz, sucede a sólo unas horas de que se reportara un incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Pemex ubicada en Salina Cruz, Oaxaca, la madrugada del viernes.

El siniestro se originó en la planta primaria 1 y activó los protocolos de seguridad de la paraestatal. Aunque las llamas se propagaron con rapidez y dañaron las instalaciones, no se reportaron heridos ni víctimas mortales debido a la pronta intervención de las brigadas contraincendio.

En seguimiento al servicio reportado en colonia Lomas de Chapultepec, en @AlcaldiaMHmx, informamos que se volcó una pipa con aproximadamente 31,000 litros de combustible; procedimos en coordinación con @SSC_CDMX @SGIRPC_CDMX y @Pemex evitar que llegara la gasolina al drenaje,… pic.twitter.com/CK9sWXX8pE — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) May 26, 2025

A este se suma el percance ocurrido el pasado 26 de mayo, en el que una pipa cargada de combustible perteneciente a la petrolera chocó y volcó contra una columna del periférico, en la Ciudad de México. El incidente propició el derrame de, al menos, 20 mil litros de gasolina, incrementando el riesgo de explosión tras la volcadura, lo que obligó la rápida evacuación de los transeúntes.