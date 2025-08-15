La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña

Sugeyry Romina Gándara

14/08/2025 - 8:03 pm

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña

Artículos relacionados

Carlos Treviño Morales es señalado como una de las piezas clave en las tramas de corrupción que rodearon a Pemex, particularmente por su presunta participación en el caso de la planta Etileno XXI, operada por Braskem, filial de Odebrecht. Es un exfuncionario que laboró en puestos clave, particularmente en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Hoy lleva sobre sus hombros severos señalamientos de corrupción.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- A Carlos Treviño Morales le espera rendir cuentas en México luego de que, tras ser detenido en Estados Unidos, sea deportado a territorio nacional, donde deberá enfrentar una investigación penal por actos de corrupción, derivado de las declaraciones de Emilio Lozoya Austin, también exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien lo señaló de recibir millonarios sobornos para aprobar la Reforma Energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Se trata de un exfuncionario que, al igual que muchos del prianismo, particularmente de los periodos de Calderón y Peña Nieto, lleva sobre sus hombros severos señalamientos de corrupción. Su carrera política y administrativa se forjó tanto en gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), iniciando en la administración de Vicente Fox Quesada, ascendiendo puestos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y alcanzando su cúspide en la función pública en el periodo de Peña Nieto, al estar a cargo de la Dirección General de Pemex.

Treviño Morales es señalado como una de las piezas clave en las tramas de corrupción que rodearon a la paraestatal, particularmente por su presunta participación en el caso de la planta Etileno XXI, operada por Braskem, filial de Odebrecht. Las investigaciones en su contra comenzaron en 2020, cuando Lozoya Austin, meses después de ser detenido en Málaga, España, y tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), declaró que Treviño habría operado contratos y sobornos a favor de la filial brasileña. Además, Lozoya lo acusó de haber recibido cuatro millones de pesos para mantener vigente el convenio de la planta. Pero, cuando las autoridades quisieron imputarlo los cargos, no pudieron hacerlo, ya que huyó y permaneció prófugo por poco más de tres años y medio.

Fue la propia Presidenta Claudia Sheinbaum quien informó, en la conferencia matutina de este jueves, sobre la captura de Treviño, asegurando que sería deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción.

“Ahora, el día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas que existían y es bueno. Lo van a deportar y ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción”, detalló La Jefa del Ejecutivo federal.

También dijo: “Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días y tiene que llevar su juicio en México”, y confirmó que los señalamientos en su contra están relacionados con sobornos, incluyendo denuncias presentadas por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el sexenio de Peña Nieto.

No obstante, Óscar Zamudio, abogado de Carlos Treviño, aseguró a diversos medios de comunicación y en una carta emitida a la prensa nacional que su cliente ( Treviño Medina) fue retenido por una supuesta irregularidad migratoria, pero no por una orden judicial. El abogado afirmó que la Interpol ya había dado de baja desde 2023 la ficha roja contra Treviño.

“Es un tema migratorio. Porque hay que recordar que no tiene ficha roja, se dio de baja por Interpol al analizar la solicitud y concluir que era infundada”, dijo el abogado al diario Milenio.

Carlos Treviño Morales, ex director de Pemex, es acusado de recibir cuatro millones de pesos en sobornos. Foto: Petróleos Mexicanos

La captura y el proceso de Treviño se destaca, y ha cobrado especial relevancia, dado a que se trata de un funcionario que nació en los gobiernos neoliberadores del PAN y del PRI. Su trayectoria comenzó casi desde el arranque de la administración de Vicente Fox, entre 2001 y febrero de 2003, donde fungió como Director General de Planeación Estratégica en la Comisión de Crecimiento con Calidad, dentro de la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo Regional de la Presidencia de la República. Tras un año en la consultoría privada regresó al Gobierno en 2004 como asesor de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental.

En 2005 fue Oficial Mayor en la Secretaría de Energía y también en la Secretaría de Economía, entonces encabezada por Eduardo Sojo Garza-Aldape.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, impulsado por figuras como Ernesto Cordero Arroyo y Gerardo Ruiz Mateos, Treviño ocupó entre noviembre de 2006 y febrero de 2010 el cargo de Director General de Programación y Presupuesto “B” en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuando Cordero era subsecretario. Más tarde, bajo la titularidad de Agustín Carstens, se desempeñó como director general en la SHCP, hasta que en 2010 fue nombrado Director Corporativo de Finanzas de Pemex.

En el último tramo del sexenio calderonista volvió a la SHCP como subsecretario. Posteriormente, ya con Peña Nieto en la Presidencia, ocupó diversos cargos de alto nivel: Director Corporativo de Administración de Pemex (febrero de 2016 a diciembre de 2017), Director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social (febrero de 2014 a enero de 2016) y Director General de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, antes de su regreso a Pemex. Finalmente, entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, encabezó la Dirección General de la petrolera.

Las acusaciones que enfrenta provienen de las declaraciones de Emilio Lozoya ante la FGR, luego de que este llegara a un acuerdo con la Fiscalía meses después de su detención en España. Lozoya señaló que Treviño habría recibido sobornos relacionados con el contrato de la planta Etileno XXI, parte del esquema de corrupción atribuido a Odebrecht.

El 11 de agosto de 2020, Lozoya interpuso una denuncia contra 17 actores políticos de gobiernos anteriores, entre ellos Treviño. En la denuncia, Lozoya aseveró que en 2013 Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirectivo de Odebrecht en México, le comentó que Treviño fue uno de los funcionarios que ayudó a los brasileños a conseguir el contrato de la planta Etileno XXI a Braskem. Asimismo, indicó que en septiembre de 2014 se enviaron cuatro millones de dólares en efectivo a Treviño como pago por la adjudicación y para mantener inamovibles las condiciones del convenio, acusaciones que el exfuncionario rechazó.

Lozoya mencionó que "quienes al parecer habían ayudado a operar dicho contrato en administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como Ernesto Cordero y José Antonio Meade en su calidad de titular de la Secretaría de Energía (Sener)".

A las acusaciones de Lozoya se suma el testimonio de Norberto Gallardo, exjefe de escoltas del exdirector de Pemex, quien declaró ante la FGR que entregó personalmente cuatro millones de pesos a Treviño en Tecamachalco, Estado de México, como parte de los mismos sobornos presuntamente pactados con Odebrecht.

El exfuncionario se encontraba sustraído de la justicia desde el año 2021, cuando la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), emitió una ficha roja para su localización y captura, luego de que Treviño no se presentó el 7 de septiembre de ese año a la audiencia inicial en la que sería imputado por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el caso de Etileno XXI.

Carlos Treviño en noviembre de 2017 cuando asumió el cargo como director de Pemex. Lo acompañaron entonces el anterior director, José Antonio González Anaya, y Pedro Joaquín Coldwell, quien era Secretario de Energía. Foto: Pemex, Cuartoscuro

Sin embargo, Treviño no acudió a la audiencia y envió un oficio para comunicar que no se presentaría ante el Juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, argumentando que estaba pendiente de resolver un amparo. Durante esa audiencia, en la que le habrían de fincar los cargos en su contra, la defensa presentó un escrito en el que alegó que no existían condiciones de legalidad ni de seguridad jurídica para garantizar un juicio justo. Sin embargo, el diario Milenio ya había revelado ese mismo día que el exfuncionario había salido de México rumbo a Estados Unidos el 6 de septiembre, un día antes de que la Fiscalía lo acusara formalmente.

Posteriormente, en noviembre de ese año, un juez federal dictó una orden de aprehensión en contra de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por no comparecer en la audiencia en donde sería imputado por los supuestos delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero en el caso de la planta de Etileno XXI.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara soñaba de chiquita con ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
+ Sección

Opinión

María Rivera

Tributo

"Ojalá que el Gobierno mexicano ya tenga un plan a, b y c ante este escenario que...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Es inhumano politizar la salud

"A la fecha, unos 18 estados de la República Mexicana se han adherido al IMSS Bienestar, cediendo...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Jurisprudencia liberal

"Nuestro país no se encuentra, al menos por el momento, padeciendo un régimen tiránico. No obstante, hay...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

La hora del cuidado

"La Constitución de la Ciudad de México tendrá, en su artículo 9, un reconocimiento al derecho al...
Por Salvador Guerrero Chiprés
+ Sección

Opinión en Video

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

Rescatar Pemex
Por Ana Lilia Pérez

Rescatar Pemex

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
1

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño Medina, fue detenido y será deportado a México para enfrentar un juicio por actos de corrupción.
2

Carlos Treviño, encumbrado (IMSS y Pemex) con Calderón-Peña, cae en EU por corrupción

3

Trump: México y Canadá “hacen lo que les decimos”. Claudia: Aquí “el pueblo manda”

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
4

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

Con el aumento al salario mínimo y los apoyos sociales durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 13.4 millones de personas dejaron la pobreza.
5

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
6

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

VIDEOS ¬ Ahora Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume visita a la Muralla china.
7

VIDEOS ¬ Y ahora, Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume viaje a la Muralla China

Protección Civil activa alertas naranja y amarilla por lluvias fuertes en CdMx
8

Protección Civil activa doble alerta por lluvias en las 16 alcaldías de la CdMx

El Departamento de Estado de EU ofreció recompensas de hasta 26 mdd por información que lleve a la captura de cinco integrantes de "Cárteles Unidos".
9

Washington ofrece hasta 26 mdd por información sobre integrantes de "Cárteles Unidos"

10

El insoportable peso del imperio

Omar Reyes Colmenares
11

Reyes Colmenares, de ocuparse de criminales en prisión a cazar sus finanzas en la UIF

Las y los paisanos piden boicotear a Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s por ayudar al ICE a realizar sus redadas migratorias en Los Ángeles, California.
12

Los paisanos piden boicotear Home Depot, Target, Walmart y McDonald’s. Ayudan al ICE

El Alcalde de Piedras Negras protagonizó un controversial momento al responder de forma alterada a una reportera si estaría dispuesto a hacerse el antidoping.
13

VIDEO ¬ Alcalde de Piedras Negras ataca a reportera; preguntó si se haría antidoping

La tristeza de López Obrador
14

La tristeza de López Obrador

Pobreza en México
15

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña
1

La meteórica carrera de un saqueador de Pemex (dice la FGR), con Fox, Calderón y Peña

VIDEOS ¬ Ahora Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume visita a la Muralla china.
2

VIDEOS ¬ Y ahora, Sandra Anaya, Diputada de Morena, presume viaje a la Muralla China

Protección Civil activa alertas naranja y amarilla por lluvias fuertes en CdMx
3

Protección Civil activa doble alerta por lluvias en las 16 alcaldías de la CdMx

LA SSP Campeche detiene a operadores del CJNG
4

La SSP de Campeche detiene a "El 80", líder de una célula del CJNG, y a cuatro más

Omar Reyes Colmenares
5

Reyes Colmenares, de ocuparse de criminales en prisión a cazar sus finanzas en la UIF

La reunión prevista entre Trump y Putin será la primera desde la reelección del presidente estadounidense. ¿Qué busca cada uno y en qué podrían ponerse de acuerdo?
6

Trump y Putin preparan encuentro en Alaska: ¿Qué pueden acordar en la cumbre?

La Senadora Laura Itzel Castillo, de Morena.
7

ENTREVISTA ¬ La izquierda siempre fue autocrítica; debe seguir así: Itzel Castillo

El manuscrito data de 1527 y fue firmado por Hernán Cortes. El FBI cree que fue robado entre 1985 y 1993, y que pasó por varias manos antes de ser recuperado.
8

FBI regresa a México manuscrito firmado por Cortés; se lo robaron entre 1980 y 1990

La Conavi puso en marcha el registro del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia impulsada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
9

Programa Vivienda para el Bienestar: ¿Cómo es el registro? ¿Qué documentos necesitas?

El Departamento de Estado de EU ofreció recompensas de hasta 26 mdd por información que lleve a la captura de cinco integrantes de "Cárteles Unidos".
10

Washington ofrece hasta 26 mdd por información sobre integrantes de "Cárteles Unidos"

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó ayer que cuatro personas fueron vinculadas a proceso por el secuestro agravado de Irma Hernández Cruz.
11

Un Juez vincula a proceso a 4 personas por el secuestro de Irma Hernández en Veracruz

Previo a la reunión que sostendrá con Donald Trump en Alaska, Vladímir Putin resaltó los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Ucrania.
12

Putin destaca esfuerzos de EU para terminar la guerra; reunión podría fracasar: Trump