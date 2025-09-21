Donovan Carrillo conquista bronce y obtiene pase a Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Donovan Carrillo aseguró su boleto para competir en la prueba de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, que se celebrarán en Milán Cortina, Italia.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- El patinador mexicano Donovan Carrillo obtuvo su boleto para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 tras ganar la medalla de bronce en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025.

Cabe mencionar que con esta hazaña, el atleta aseguró el pase a su segunda justa olímpica. En su debut en los Olímpicos de Invierno Beijing 2022, brilló al lograr clasificar a la final y quedar en el lugar 22, el mejor resultado para un mexicano en esta competencia.

El jalisciense ganó la medalla de bronce en la competencia de patinaje artístico varonil del Clasificatorio Olímpico que se celebra en China, con un puntaje total de 222.36 puntos.

Donovan Carrillo inició su participación en el Clasificatorio Olímpico Beijing 2025 la noche del viernes (horario de México) con su presentación en el programa corto, en el cual pudo colocarse en el segundo lugar con 84.97 puntos, gracias a que completó una rutina perfecta al ritmo de la melodía “Hip Hip Chin Chin”, en la que lució su característico sabor latino.

En la competencia decisiva del programa libre, el patinador alcanzó 137.39 unidades con su rutina, en la que interpretó un mix de canciones de Elvis Presley, la cual incluyó los temas “A mi manera”, “El rock de la cárcel” y “A little Less Conversation”. En su presentación, Donovan lució un traje negro al estilo del “Rey del Rock”.

El mexicano compartió el podio con el atleta neutral Petr Gumennik, quien consiguió el primer lugar con 262.82 puntos, y con Hyungyeom Kim, de Corea del Sur, quien se adueñó de la plata tras sumar un puntuación total de 228.60.

¡PASE OLÍMPICO! 🇲🇽⛸️ El patinador Donovan Carrillo logra su boleto a los Juegos Olímpicos de Invierno @milanocortina26, tras ganar el 3er lugar, con 222.36 puntos totales, en el Clasificatorio que se efectúa en Beijing, China. 🇨🇳 👉 Será su 2da justa tras vivir Beijing 2022. pic.twitter.com/y991hvHAUd — CONADE (@conadeoficial) September 21, 2025

La competencia de patinaje artístico varonil del Clasificatorio Olímpico Beijing 2025 otorgó los últimos cinco boletos para los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, y en ella participaron 26 patinadores de países como Francia, Austria, Croacia, Alemania, Irlanda, Israel, Mónaco y Ucrania, entre otros.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) recordó que el patinador mexicano Donovan Carrillo entrena bajo las instrucciones de los canadienses Jonathan Mills y Myke Gillman.