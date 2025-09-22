Un ataque armado deja 7 muertos en Guanajuato; se trató de "una disputa": Secretario

Siete personas fallecieron a raíz de un ataque armado ocurrido en una comunidad de Guanajuato. El Secretario de Gobierno de la entidad aseguró que el hecho fue por una disputa entre dos grupos criminales.

Guanajuato, 21 de septiembre (Zona Franca).-Un ataque armado en la comunidad Las Jícamas de Valle de Santiago, dejó como saldo siete personas fallecidas y una herida a la altura del tórax, quien fue trasladada de emergencia a un hospital, pues su estado es grave.

Horas más tarde, las autoridades confirmaron un segundo herido, quien también fue trasladado a un hospital y habría sido encontrado tirado en la vía pública.

La zona fue delimitada por los uniformados, quienes notificaron el hecho a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Peritos recabaron indicios, varios casquillos percutidos en la zona, para iniciar con las investigaciones.

Los cuerpos de las víctimas serían trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Ataque fue por una disputa, dice Secretario

El secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, informó que, la masacre ocurrida en Valle de Santiago, se trató de una disputa entre dos grupos.

Detalló que uno de los grupos es local y el otro pertenece a Jalisco.

Externó que ante los hechos ocurridos en Valle de Santiago se desplegó mayor seguridad.

“Es una disputa que se está dando entre los grupos, están trabajando, reforzando la zona y aquí lo importante es seguir dando resultados”, dijo.

Por la tarde – noche del sábado 20 de septiembre, se reportó a la Central de Emergencias, que siete personas habían sido agredidas a balazos por un grupo armado. En el sitio se reportó que una persona quedó herida, sin embargo se desconoce cuál es la situación de salud.

Después de que Jiménez Lona confirmó los hechos, explicó que la manera en que se han cerrado filas, ha sido con las detenciones de líderes e integrantes de grupos criminales.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.