#PuntosYComas ¬ EdoMex, Jalisco y Guanajuato concentran zonas urbanas críticas

Pedro Mellado Rodríguez

15/09/2025 - 8:38 pm

Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.

Artículos relacionados

Al considerar que la pobreza y la desigualdad son las primeras causas estructurales de la violencia, se identificaron aquellos municipios con mayor cantidad de delitos de alto impacto para su incorporación a la propuesta de Zonas de Atención Prioritaria Rurales.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Los más pobres, entre los pobres de México, están concentrados en las zonas rurales de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Guerrero, que recibirán un apoyo prioritario de recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026. En tanto que las áreas urbanas prioritarias, donde viven los mas pobres y los más marginados, corresponden al Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

El pasado lunes 8 de septiembre del 2025 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara dee Diputados de la Federación, la propuesta de declaratoria de áreas prioritarias que define los apoyos que esas regiones, en las 32 entidades del país, recibiran durante el 2026.

Se establece en el documento que las Zonas de Atención Prioritaria son áreas o regiones, del ámbito rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Para la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria se utilizaron como referentes principales los indicadores de Grado de Marginación por municipio 2020 elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Grado de Rezago Social, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema y el Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada.

También se consideraron los municipios con mayor población indígena y afromexicana de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; además de los municipios con mayor nivel delictivo, con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al considerar que la pobreza y la desigualdad son las primeras causas estructurales de la violencia, se identificaron aquellos municipios con mayor cantidad de delitos de alto impacto para su incorporación a la propuesta de Zonas de Atención Prioritaria Rurales.

Esta medición se realizó con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el acumulado de la tasa de incidencias delictivas reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero 2024 a mayo del 2025, de los que se consideran 7 delitos de alto impacto: homicidio doloso, secuestro, abuso sexual, robo de vehículo automotor, violencia familiar, corrupción de menores y narcomenudeo en sus diversas modalidades.

Gráfico PyC

ZONAS CRÍTICAS

Se estima que en México hay 1,575 Zonas de Atención Prioritaria Rurales, en municipios de las 32 entidades federativas del país, que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de muy alta o alta marginación, o tienen muy alto o alto grado de rezago social, o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 15 por ciento, o son municipios indígenas o afromexicanos, o de alto nivel delictivo, o el porcentaje de la población con grado de accesibilidad a carretera pavimentada considerado bajo o muy bajo es mayor o igual al 50 por ciento, o son municipios de reciente creación posterior al evento censal 2020 y municipios clasificados como no urbanos.

Gráfico PyC

Estos municipios deben considerarse como prioritarios para la intervención coordinada entre los tres órdenes de gobierno, sin que ello limite la atención que se debe brindar a la población en condiciones de pobreza y rezago social que habita en otras zonas del país.

Por otra parte, las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas incluyen 49,491 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en 4,626 localidades urbanas de 2,387 municipios del país y que cumplen las siguientes condiciones: son áreas urbanas con muy alto o alto grado de marginación, o muy alto o alto grado de rezago social, o porcentaje de personas en condición de pobreza mayor al 18 por ciento, o AGEBS urbanas ubicadas en municipios considerados como Zonas de Atención Prioritaria Rurales, conforme a la metodología empleada en su determinación de acuerdo con características no solo demográficas, sino también geográficas, económicas, sociales y de infraestructura

Gráfico PyC

La Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria tiene como efecto asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios; establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo; generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social, para lo cual los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.

LOS RURALES

Los cinco estados con más Zonas de Atención Prioritaria Rurales son Oaxaca, con 489; Veracruz, con 137; Chiapas, con 115; Yucatán con 85 y Guerrero, con 80.

Los municipios rurales considerados de Atención Prioritaria en el estado de Oaxaca tienen altas concentraciones de población indígena y afrodescendiene. Tienen considerables porcentajes de personas en pobreza extrema y habitantes que no tienen acceso a carreteras pavimentadas (Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada, GACP).

Gráfico PyC

En los casos de los municipios veracruzanos rurales considerados de Atención Prioritaria también tienen altas concentraciones de población indígena y afrodescendiene. Tienen considerables porcentajes de personas en pobreza extrema y en algunos casos altos niveles delictivos. También es bajo su Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada (GACP).

Gráfico PyC

Las mismas características definen a los municipios rurales de Chiapas con alto grado de marginación, en los cuales predominan los habitantes indígenas o afrodescendienes.

Gráfico PyC

LOS URBANOS

Las entidades con más Zonas de Atención Prioritaria Urbanas y por lo tanto más Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS), son Estado de México, con 3,522; Jalisco, con 3,285; Guanajuato, con 3,052; Veracruz, con 2,022 y Oaxaca, con 2,482.

En el Estado de México es muy elevado el número de municipios en los cuales hay zonas marginadas de alta prioridad, pero los más relevantes son Atizapan de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

Gráfico PyC

Gráfico PyC

Gráfico PyC

En el caso de Jalisco, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara concentra una gran cantidad de colonias con personas que padecen altos grados de pobreza. Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan concentran un número considerable de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas.

Gráfico PyC

 

Gráfico PyC

Otro estado que se considera con aceptable nivel de desarrollo, como Guanajuato, también ofrece un panorama de pobleza y marginación. Es impresionante la enorme cantidad de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas que requieren atención prioritaria en la ciudad de León. Pero no es el único caso en esa entidad pues comparte el mismo problema con ciudades como Irapuato, Salamanca y Celaya.

Estas zonas de atención prioritaria, rurales o urbanas, son la evidencia mas clara del rezago social en esas regiones del país.

Gráfico PyC

Gráfico PyC

Gráfico PyC

Pedro Mellado Rodríguez

Pedro Mellado Rodríguez

Periodista que durante cinco décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Es autor del libro Las Naves Nodrizas de la Comunicación y el Periodismo (Taller Editorial La Casa del Mago, Guadalajara, 2022).

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

Charlie Kirk y la guerra contra el terrorismo en “América”

"Se han desatado diversas reacciones que dividen aún más a la extremadamente polarizada sociedad estadounidense y a...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

¿A quién sirve Gertz Manero?

"Gertz Manero es inane para asuntos graves, aunque eficaz en los propios, como lo denota su intervención,...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Ataques a la flotilla y Holocausto en Gaza 

“Los cientos de navegantes que viajan en las 20 embarcaciones que conforman la Global Sumud Flotilla sabían...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Beber refresco

"Más allá de los nuevos impuestos, lo que se requiere es agua potable al alcance de todos...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Corrupción emblemática
Por Muna D. Buchahin

Corrupción emblemática

El Maldito Refresco
Por Alejandro Calvillo

El Maldito Refresco

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo
Por Héctor Alejandro Quintanar

Alito en Perú: el arte de internacionalizar el ridículo

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos
Por Pedro Mellado Rodríguez

Mensajes para cínicos, ladrones y corruptos

Del timón, la tormenta y la 4T
Por Lorenzo Meyer

Del timón, la tormenta y la 4T

El huachicol del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El huachicol del PRIAN

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?
Por Juan Carlos Monedero

¿Quién teme a Claudia Sheinbaum?

Trump congeló la economía norteamericana
Por Mario Campa

Trump congeló la economía norteamericana

Elogio del aburrimiento
Por Óscar de la Borbolla

Elogio del aburrimiento

Una usurpadora en el Poder Judicial 
Por Álvaro Delgado Gómez

Una usurpadora en el Poder Judicial 

+ Sección

Galileo

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Toy Story celebra 30 años
1

La película Toy Story cumple 30 años y regresa al cine para celebrar

Renuncia el Alcalde de San Pedro.
2

Mauricio Fernández fue Alcalde 4 veces. Se despide. Es el cáncer. Avanza sin control

Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias en la CdMx, el Metro, el Metrobús y otros sistemas de transporte público operarán con horarios especiales.
3

¿Viajas en Metro o Metrobús? Éste será su horario especial el 15 y 16 de septiembre

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan
4

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
5

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...

6

DATOS ¬ Una mujer, Claudia, rompe con siglos de “tradición masculina” en El Grito

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.
7

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
8

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban en Puerto Vallarta.
9

Una madre y dos hijas mueren tras caer su camioneta en arroyo de Puerto Vallarta

Emiratos Árabes genera chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria
10

Emiratos Árabes obtiene chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria

Invernaderos de mariguana en plena CdMx.
11

Invernaderos, mariguana de diseño y bodegas. En plena CdMx. Develan red internacional

La Alcaldesa de LA garantizó seguridad del público en la celebración del 79 Festival y Desfile anual de Independencia de México en Los Ángeles estuvo blindada.
12

La comunidad mexicana toma calles de Los Ángeles entre el orgullo y el temor al ICE

El Ministro Hugo Aguilar expresó su respeto a Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados, tras la polémica por no aplaudir en un acto público.
13

Hugo Aguilar expresa respeto a Kenia López tras presunta descortesía en acto público

14

Bermúdez Requena pierde peticiones de amparo; será arrestado cuando llegue a México

Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, fue detenido en Paraguay: Harfuch.
15

VERSUS ¬ La 4T necesita probar que sí irá por las redes políticas de “La Barredora”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Hundir la pobreza es un logro del más hondo calado. Detrás descansa López Obrador, alquimista que transformó la oscuridad en luz.
1

#PuntosYComas ¬ EdoMex, Jalisco y Guanajuato concentran zonas urbanas críticas

2

ENTREVISTA ¬ Suárez del Real cuenta: El primer corrido mexicano fue sobre Hidalgo

3

Bermúdez Requena pierde peticiones de amparo; será arrestado cuando llegue a México

Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta
4

CRÓNICA ¬ Mexicanos de todas partes colman el Zócalo para acompañar a su Presidenta

Una mujer de 38 años y dos de sus hijas murieron el pasado domingo 14 de septiembre tras la caída de la camioneta en la que viajaban en Puerto Vallarta.
5

Una madre y dos hijas mueren tras caer su camioneta en arroyo de Puerto Vallarta

La Alcaldesa de LA garantizó seguridad del público en la celebración del 79 Festival y Desfile anual de Independencia de México en Los Ángeles estuvo blindada.
6

La comunidad mexicana toma calles de Los Ángeles entre el orgullo y el temor al ICE

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el sábado que cuenta con el registro de las entradas y salidas del país de Hernán Bermúdez Requena.
7

Breve glosario sobre La Barredora, de A a la M: Adán, Bermúdez, Gurría, Madrazo...

Emiratos Árabes genera chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria
8

Emiratos Árabes obtiene chips de IA y EU, criptoactivos. NYT expone trama millonaria

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan
9

VIDEO muestra a Natanael Cano cantando en penal de Sonora; autoridades ya investigan

10

Protección Civil alerta por lluvias en todas las alcaldías de la Ciudad de México

Empleados del Gobierno de la CdMx se enfrentaron con comerciantes en las inmediaciones de la plancha del Zócalo capitalino previo a los festejos patrios.
11

VIDEOS ¬ Comerciantes y autoridades chocan en el Zócalo por instalación de puestos

El proyecto se enmarca en la obra del Tren del Norte de la Presidenta Sheinbaum.
12

Empresa de Carlos Slim gana contrato para la construcción del Tren Saltillo-Monterrey