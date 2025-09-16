PuntosYComas ¬ EdoMex, Jalisco y Guanajuato concentran zonas urbanas críticas

Al considerar que la pobreza y la desigualdad son las primeras causas estructurales de la violencia, se identificaron aquellos municipios con mayor cantidad de delitos de alto impacto para su incorporación a la propuesta de Zonas de Atención Prioritaria Rurales.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Los más pobres, entre los pobres de México, están concentrados en las zonas rurales de los estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Guerrero, que recibirán un apoyo prioritario de recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2026. En tanto que las áreas urbanas prioritarias, donde viven los mas pobres y los más marginados, corresponden al Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

El pasado lunes 8 de septiembre del 2025 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara dee Diputados de la Federación, la propuesta de declaratoria de áreas prioritarias que define los apoyos que esas regiones, en las 32 entidades del país, recibiran durante el 2026.

Se establece en el documento que las Zonas de Atención Prioritaria son áreas o regiones, del ámbito rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza y marginación, indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Para la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria se utilizaron como referentes principales los indicadores de Grado de Marginación por municipio 2020 elaborado por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Grado de Rezago Social, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema y el Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada.

También se consideraron los municipios con mayor población indígena y afromexicana de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; además de los municipios con mayor nivel delictivo, con base en información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Al considerar que la pobreza y la desigualdad son las primeras causas estructurales de la violencia, se identificaron aquellos municipios con mayor cantidad de delitos de alto impacto para su incorporación a la propuesta de Zonas de Atención Prioritaria Rurales.

Esta medición se realizó con base en el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el acumulado de la tasa de incidencias delictivas reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de enero 2024 a mayo del 2025, de los que se consideran 7 delitos de alto impacto: homicidio doloso, secuestro, abuso sexual, robo de vehículo automotor, violencia familiar, corrupción de menores y narcomenudeo en sus diversas modalidades.

ZONAS CRÍTICAS

Se estima que en México hay 1,575 Zonas de Atención Prioritaria Rurales, en municipios de las 32 entidades federativas del país, que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de muy alta o alta marginación, o tienen muy alto o alto grado de rezago social, o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 15 por ciento, o son municipios indígenas o afromexicanos, o de alto nivel delictivo, o el porcentaje de la población con grado de accesibilidad a carretera pavimentada considerado bajo o muy bajo es mayor o igual al 50 por ciento, o son municipios de reciente creación posterior al evento censal 2020 y municipios clasificados como no urbanos.

Estos municipios deben considerarse como prioritarios para la intervención coordinada entre los tres órdenes de gobierno, sin que ello limite la atención que se debe brindar a la población en condiciones de pobreza y rezago social que habita en otras zonas del país.

Por otra parte, las Zonas de Atención Prioritaria Urbanas incluyen 49,491 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en 4,626 localidades urbanas de 2,387 municipios del país y que cumplen las siguientes condiciones: son áreas urbanas con muy alto o alto grado de marginación, o muy alto o alto grado de rezago social, o porcentaje de personas en condición de pobreza mayor al 18 por ciento, o AGEBS urbanas ubicadas en municipios considerados como Zonas de Atención Prioritaria Rurales, conforme a la metodología empleada en su determinación de acuerdo con características no solo demográficas, sino también geográficas, económicas, sociales y de infraestructura

La Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria tiene como efecto asignar recursos para elevar los índices de bienestar de la población en los rubros deficitarios; establecer estímulos fiscales para promover actividades productivas generadoras de empleo; generar programas de apoyo, financiamiento y diversificación a las actividades productivas regionales, y desarrollar obras de infraestructura social necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social, para lo cual los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal podrán convenir acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.

LOS RURALES

Los cinco estados con más Zonas de Atención Prioritaria Rurales son Oaxaca, con 489; Veracruz, con 137; Chiapas, con 115; Yucatán con 85 y Guerrero, con 80.

Los municipios rurales considerados de Atención Prioritaria en el estado de Oaxaca tienen altas concentraciones de población indígena y afrodescendiene. Tienen considerables porcentajes de personas en pobreza extrema y habitantes que no tienen acceso a carreteras pavimentadas (Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada, GACP).

En los casos de los municipios veracruzanos rurales considerados de Atención Prioritaria también tienen altas concentraciones de población indígena y afrodescendiene. Tienen considerables porcentajes de personas en pobreza extrema y en algunos casos altos niveles delictivos. También es bajo su Grado de Accesibilidad a Carretera Pavimentada (GACP).

Las mismas características definen a los municipios rurales de Chiapas con alto grado de marginación, en los cuales predominan los habitantes indígenas o afrodescendienes.

LOS URBANOS

Las entidades con más Zonas de Atención Prioritaria Urbanas y por lo tanto más Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS), son Estado de México, con 3,522; Jalisco, con 3,285; Guanajuato, con 3,052; Veracruz, con 2,022 y Oaxaca, con 2,482.

En el Estado de México es muy elevado el número de municipios en los cuales hay zonas marginadas de alta prioridad, pero los más relevantes son Atizapan de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli.

En el caso de Jalisco, los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara concentra una gran cantidad de colonias con personas que padecen altos grados de pobreza. Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan concentran un número considerable de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas.

Otro estado que se considera con aceptable nivel de desarrollo, como Guanajuato, también ofrece un panorama de pobleza y marginación. Es impresionante la enorme cantidad de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas que requieren atención prioritaria en la ciudad de León. Pero no es el único caso en esa entidad pues comparte el mismo problema con ciudades como Irapuato, Salamanca y Celaya.

Estas zonas de atención prioritaria, rurales o urbanas, son la evidencia mas clara del rezago social en esas regiones del país.