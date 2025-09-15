Los estallidos de Guanajuato, Tabasco y Sinaloa exhiben cómo se detona la violencia

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

15/09/2025 - 1:03 pm

Homicidios caen 25.8 por ciento en México.

"En Sinaloa este estallido de violencia tuvo lugar entre dos facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de uno de sus líderes", recordó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en entrevista para Los Periodistas. 

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó que pese a que los homicidios dolosos en el país han tenido una significativa disminución, durante los primeros 11 meses del Gobierno de la Presidenta Sheinbaum, se presentaron algunos estallidos de violencia, específicamente, en los estados de Sinaloa, Tabasco y Guanajuato.

En Sinaloa este estallido de violencia tuvo lugar entre dos facciones del Cártel de Sinaloa tras la captura de uno de sus líderes, Ismael "El Mayo" Zambada. “Es de conocimiento generalizado esta pugna que empieza entre estas dos facciones del Cártel de Sinaloa a partir de estos hechos y en septiembre vemos como incrementa el número de homicidios en Sinaloa de manera significativa", dijo Figueroa en entrevista para Los Periodistas, programa que se transmite todos los domingos por Canal Once.

La Secretaria destacó que antes de ese evento el promedio diario de homicidios en Sinaloa era de 1.4. "Está el mes de agosto de 2024 todavía con 1.4 homicidios diario promedio y en septiembre sube hasta 4.7 y, precisamente, el primer mes del Gobierno de la Presidenta [Claudia Sheinbaum], es en ese momento incluso el más alto, hasta 5.8 homicidios diarios ocurren en Sinaloa, a partir de ahí se hace un reforzamiento de la estrategia de seguridad en el estado", dijo.

Dicha estrategia continuó hasta que en el pasado mes de abril tuvo lugar otra ola de violencia en esa entidad, por lo que se reforzó nuevamente la estrategia, la cual estuvo acompañada de decomisos y desmantelamientos de laboratorios de droga. "En abril empieza también a ver otro incremento que llega hasta seis homicidios al día en el mes de junio, sin embargo, también ahí hubo un reforzamiento de la estrategia", sostuvo la funcionaria federal.

"Hay que decir que durante todos estos meses se han llevado a cabo innumerables operativos por parte de la Coordinación del Gabinete de Seguridad que tienen que ver no sólo con detenciones, y eso es importante decirlo, no sólo son detenciones, sino también son decomisos de armas, cientos de armas, también desmantelamiento de laboratorios y eso es muy relevante porque de esa manera también se está afectando el flujo no económico que tienen las organizaciones criminales y por supuesto también se reduce la cantidad de droga que llega a las calles”, añadió.

El 9 de Septiembre se cumple un año del estallido de violencia entre facciones del crimen organizado en Sinaloa por lo que miles de ciudadanos marcharon por las calles de Culiacán para exigir paz y justicia. Foto: José Betanzos Zárate, Cuartoscuro

Respecto a Tabasco, Figueroa explicó que fue uno de los objetivos principales en la estrategia de seguridad, ya que incrementó la violencia más que, incluso, en Sinaloa, hecho que tuvo que ver con el caso del cártel de La Barredora, una célula del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En Tabasco “tenían un promedio de menos un homicidio al día en promedio en 2023, todavía, y es precisamente a partir de inicios de 2024, también eso por hechos concretos que suceden", comentó.

"Empieza a subir la incidencia y podemos ver ahí de nuevo el inicio del Gobierno de la Presidenta en situación muy crítica y era el estado [Tabasco] que porcentualmente hablando estaba creciendo más, incluso más que Sinaloa, por eso era tan importante que se estableciera una estrategia, por supuesto, en conjunto con el Gobierno del estado para atender esta problemática y hay un reforzamiento a partir de febrero de 2025 de esta estrategia y es desde ahí también que es muy clara la tendencia a la baja", destacó.

En este sentido, recordó que "a finales de 2023, incluso se dan algunos eventos en Tabasco, de incendios de algunas tiendas [la última semana] de diciembre fue eso con hechos muy complicados, a los pocos días de 2024 renuncia el entonces todavía secretario de seguridad del Estado y a partir de ese momento es que hay un incremento de la violencia, de no haberse atendido, como refería, es el estado que veíamos con mayor crecimiento porcentualmente hablando, más que Sinaloa”.

Por otra parte, en Guanajuato la ola de violencia fue frenada por diversas detenciones que se dieron en ese estado, las cuales, enfatizó, se hicieron con base en investigaciones de inteligencia, a diferencia de lo que se hacía en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dijo la funcionaria. “La captura más importante, el operativo digamos más importante en ese sentido se dio en marzo y también vemos, a partir de ese momento, cómo empieza a disminuir también de manera muy importante la incidencia delictiva", sostuvo.

En Guanajuato, agregó "se ve de manera muy clara esta disminución [de la violencia a partir de las detenciones] y aquí también si me permiten añadir, a diferencia de lo que se hizo en sexenios de Calderón, de Enrique Peña Nieto que también hacían detenciones, la diferencia es que aquí se hacen detenciones basadas en investigaciones muy sólidas, basadas en inteligencia en actos de investigación muy sólidos”, subrayó la Secretaria Ejecutiva.

Una ola de violencia se desató en los municipios de Villagrán y Comonfort, por la detención del Juan Rodolfo Yépez Ortiz, supuesto hermano de "El Marro".
Guanajuato se ha posicionado como uno de los estados más violentos del país. Foto: Diego Costa, Cuartoscuro

