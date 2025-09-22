Los músicos colombianos B-King y Regio Clown son encontrados muertos en el Edomex

Tras su desaparición en la CdMx, los artistas colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados sin vida en el Estado de México. El Presidente Gustavo Petro había solicitado ayuda de Claudia Sheinbaum para su localización.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente colombiano Gustavo Petro había pedido ayuda a Claudia Sheinbaum para encontrar a dos músicos de su país, desaparecidos en México. Lo hizo por redes sociales y el caso de su desaparición se hizo viral. Ahora la Fiscalía del Estado de México ha dado a conocer que Bayron Sánchez, B-King, Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, fueron encontrados muertos.