Los músicos colombianos B-King y Regio Clown son encontrados muertos en el Edomex
22/09/2025 - 3:05 pm
Tras su desaparición en la CdMx, los artistas colombianos B-King y Regio Clown fueron hallados sin vida en el Estado de México. El Presidente Gustavo Petro había solicitado ayuda de Claudia Sheinbaum para su localización.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente colombiano Gustavo Petro había pedido ayuda a Claudia Sheinbaum para encontrar a dos músicos de su país, desaparecidos en México. Lo hizo por redes sociales y el caso de su desaparición se hizo viral. Ahora la Fiscalía del Estado de México ha dado a conocer que Bayron Sánchez, B-King, Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown, fueron encontrados muertos.
Redacción/SinEmbargo
