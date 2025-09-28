ENTREVISTA ¬ “El racismo es resultado de lógicas coloniales”: Jumko Ogata Aguilar

Obed Rosas

28/09/2025 - 12:00 am

Jumko Ogata Aguilar, escritora y divulgadora, habló con SinEmbargo sobre la necesidad de hacer un proceso de reflexión para encontrar una forma ideal de actuar de forma antirracista.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).– “El racismo que que vemos en nuestra sociedad es el resultado del sano funcionamiento de lógicas coloniales que persisten desde hace cientos de años”, comentó en entrevista Jumko Ogata Aguilar con motivo de su libro ¡Quiero ser antirracista! (Grijalbo), que se configura como una guía para comprender y desmantelar el racismo

Jumko Ogata Aguilar parte desde el abordaje de conceptos básicos como racialización, blanquitud, supremacía blanca o eugenesia, hasta reflexiones sobre cómo se ve el racismo en la educación, la historia y los medios de comunicación.

En ese sentido, expuso cómo en el contexto tan particular que tenemos en México, tanto social como cultural e históricamente es muy fácil que persista esta idea de que en México no somos racistas, sino clasistas.

“Los mismos mitos fundacionales de la comunidad imaginada que es México están basados en discursos de mestizaje asimilacionista, o sea, como todos somos mestizos, esta idea de la raza cósmica de Vasconcelos, o sea, a nivel discursivo existe o se reitera el hecho que hay una mezcla, sin embargo, el problema es que cuando revisamos con detenimiento estos discursos, incluso, la forma en la que se plantea esa supuesta mezcla está pensado de forma jerarquizada. Entonces, no es que se valoren todos los aportes de cada cultura a la diversidad sino que se pretende blanquear a la población”.

De la misma manera recordó como muchos de los insultos de índole clasista tienen un vínculo racista del cual no nos podemos desentender. “Algo tan sencillo como la palabra naco, que se usa de muchas formas de manera clasista, pero en su origen es un término racista. Entonces, la otra es también pensar que por cómo funcionan en general los sistemas de opresión, no son formas de opresión desarticulada, sino que se informan entre sí, se construyen entre sí, son diferentes tentáculos de un monstruo único, por eso me parece importante mantener esta parte como nuestro imaginario, que no podemos separar estas formas de opresión porque se construyen y se nutren entre sí”.

—Jumko, ¿es correcto hablar del racismo en México como una enfermedad social? —se le preguntó a la escritora.

—Esta analogía de la enfermedad es interesante porque cuando entendemos más bien que el problema no es que el racismo es una enfermedad, sino que la sociedad misma necesita del racismo para funcionar de manera sana, entonces, nos permite ver cómo es que hay que construir o hay que crear algo nuevo desde cero, no nada más tratando de subsanar estos detallitos que van saliendo, sino transformar nuestra sociedad y pensar en otras posibles formas de realizarnos y de existir.

“Vivimos en estas sociedades desde hace cientos de años y puede resultar muy difícil imaginar algo distinto, pero creo que es posible y creo que es importante seguir con el esfuerzo de imaginar formas diferentes de vivir”.

—¿Por dónde tendría que ir este cambio?

—No hay una forma única, o una forma correcta, o una incorrecta de llevar a cabo este proceso de transformación y de reconocimiento. Yo hablo del lenguaje porque justo como soy escritora, es el espacio, son los temas en los que más pienso y los que más cercanos tengo y justo en mi experiencia, empezando por cuestionar el lenguaje que utilizamos y la forma en la que lo utilizamos, ya tenemos un punto de partida para cambiar nuestra manera de pensar, porque solemos utilizar palabras a veces ni siquiera sin tener tan presentes su significado contextual o su significado como etimológico.

“Yo les pongo mis propios ejemplos o mis propias experiencias para que entiendan cómo yo he llevado a cabo este proceso en mi propia carrera, en mi mis propios esfuerzos, pero que las posibilidades son casi infinitas, que justo lo que este libro hace es invitar a las personas lectoras a hacer ese proceso de reflexión y ver cómo puedo aplicar estas ideas o estas propuestas en mi propia vida y en mi propio contexto, sobre todo también como una propuesta que no es prescriptiva, no hay una receta definitiva del antirracismo y más bien esa parte interesante es que cada quien tenga ese camino y esa búsqueda y pueda encontrar su forma ideal de actuar de forma antirracista”.

—¿Cómo definir el antirracismo y cómo irse involucrando?

—Esta parte la dejé muy abierta, pero básicamente es oponernos conscientemente al racismo tal y como existe, porque una cosa es fingir demencia o decir ‘no, yo no soy racista’, y ya, sin embargo, yo pienso que no es posible desentendernos y solo decir ‘yo no soy racista’ porque hemos crecido en sociedades que tienen este mensaje en todos lados. Entonces, en lugar de desentendernos del antirracismo, me parece que lo más importante es buscar cómo podemos contribuir de forma activa al antirracismo y que eso se puede ver de muchas maneras, pero fundamentalmente se trata de buscar la igualdad entre las comunidades, de que las características de nuestro cuerpo dejen de ser un obstáculo para acceder a recursos, o a espacios, o a servicios, y que todos, todas, todes podamos tener acceso al bienestar sin importar estas características arbitrarias que nos ubican en estas categorías raciales”.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

