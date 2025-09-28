Israel cifra en 750 mil los desplazados desde Gaza; ofensiva suma casi 66 mil muertos

Las operaciones de Israel en la Franja de Gaza siguen su marcha y, de acuerdo con cifras del ejército israelí, más de 750 mil personas han sido desplazadas desde Gaza. Por otra parte, el número de muertos por la ofensiva suma casi 66 mil.

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS).- El ejército de Israel informó este sábado de que más de 750 mil palestinos se han desplazado desde la ciudad de Gaza hacia el sur a medida que avanza la última ofensiva puesta en marcha contra la localidad y siguiendo las órdenes emitidas por las tropas israelíes.

El portavoz en árabe del ejército, Avichai Adrai, señaló en un comunicado que la ciudad de Gaza "se está vaciando porque los residentes se están dando cuenta de que la operación militar se está recrudeciendo y de que moverse hacia el sur es más seguro".

Así, explicó que las operaciones se han intensificado a medida que el Ejército trata de "acabar" con todos los "objetivos" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la zona.

"Pedimos a todo el mundo en la zona de Al Mauasi trasladarse lo antes posible y sumarse a los más de 750 mil residentes que ya abandonaron la zona en los últimos días por motivos de seguridad", dijo.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, suma hasta la fecha más de 65 mil 900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Cifra de muertos es de casi 66 mil

Por otra parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), denunciaron este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65 mil 900.

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado que durante las últimas 24 horas se confirmaron 77 fallecidos --incluidos tres cuerpos recuperados que murieron con anterioridad-- y 256 heridos, por lo que subrayó que "el balance de víctimas de la agresión israelí aumentó a 65 mil 926 mártires y 167 mil 783 heridos desde el 7 de octubre".

Así, detalló que entre los muertos durante el último día hay 17 personas tiroteadas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, antes de agregar que al menos dos mil 560 palestinos murieron y 18 mil 703 resultaron heridos en este tipo de incidentes, condenados por la comunidad internacional.

Por otra parte, indicó que 13 mil 060 palestinos fallecieron y 55 mil 742 resultaron heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra el territorio costero, si bien apuntó que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".

El balance de este sábado incluye 300 nuevos fallecidos cuyos datos fueron confirmados por el Comité Judicial a partir de denuncias de desapariciones de personas, con lo que se confirma que han muerto como consecuencia de la ofensiva israelí.

Estas cifras de muertos no incluyen los 66 fallecidos que, según fuentes médicas gazatíes, llegaron a los hospitales del enclave palestino desde el amanecer de este sábado.