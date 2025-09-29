VIDEO ¬ Balacera durante manifestación en Toluca deja 2 heridos; atacante es detenido

La manifestación en la que se desató una balacera fue convocada por habitantes de Toluca tras la muerte de un ciclista atropellado en una carretera.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Una balacera provocada por un hombre durante una manifestación realizada este domingo sobre una carretera en el municipio de Toluca, Estado de México, dejó un saldo de dos personas heridas de bala.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, dicha protesta fue convocada por habitantes de la localidad de Ojo de Agua, esto luego de que un joven ciclista falleció tras ser atropellado sobre la carretera Toluca-Atlacomulco, poco antes de las 15:00 horas de hoy.

Ante el deceso de la víctima, quien aparentemente era habitante de la comunidad, varias personas se unieron para protestar cerrando todos los carriles de dicha vialidad, lo que provocó caos vial en la zona.

Durante la manifestación, el conductor de un auto color azul intentó atropellar a la multitud con el objetivo de evadir el bloqueo; sin embargo, esto no le fue posible debido a que los manifestantes lanzaron piedras a su vehículo.

Al ver que no pudo pasar, el sujeto que conducía el vehículo descendió de la unidad, sacó un arma y abrió fuego en contra de las personas que realizaban la protesta, quienes intentaron escapar corriendo para no ser alcanzados por las balas.

Durante la balacera dos personas resultaron con lesionadas por impacto de arma de fuego, quienes fueron atendidas en el lugar por los servicios de emergencia; por su parte, el tirador logró escapar del lugar.

Posteriormente, autoridades del municipio de Toluca informaron que fue detenido el presunto responsable de iniciar la balacera durante una manifestación en una carretera, la cual era realizada por habitantes de la comunidad de Ojo de Agua.