Trancazo al narco en el Edomex: capturan a 8 presuntos integrantes de célula del CJNG

Tras un operativo implementado en el municipio de Santiago Tianguistenco, Edomex, autoridades lograron la detención de ocho presuntos integrantes del CJNG. Se les aseguraron drogas y un vehículo.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad de esta entidad (SSEM) detuvieron esta tarde en la colonia Gualupita Yancuictlalpan, en Santiago Tianguistenco, Estado de México (Edomex), a ocho personas señaladas de pertenecer al narco, es específico, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante un comunicado conjunto, las dependencias de seguridad notificaron que elementos de ambas "realizaron la detención de ocho sujetos por delitos contra la salud, quebrantamiento de sellos y encubrimiento por receptación, además aseguraron narcóticos, numerario y una motocicleta con reporte de robo".

Las autoridades detuvieron a estos individuos al ser denunciados por ingresar a un inmueble asegurado y sellado desde el pasado 11 de julio. Las personas fueron identificadas como Roger Alain ‘N’, Juan José ‘N’, Jaime ‘N’, Julio César ‘N’, Simón ‘N’, Jhonatan Marvin ‘N’, Dulce Ivonne ‘N’ y Mariana ‘N’.

En el lugar, los agentes de seguridad también decomisaron diversas bolsas de plástico con narcótico, una motocicleta color blanco y azul y una tabla de madera con las iniciales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, se presume, era utilizada para agredir a víctimas.

De acuerdo con la información oficial, uno de los detenidos cuenta con una orden de aprehensión por el delito de homicidio ocurrido en el municipio de Tianguistenco en el año 2024.

Las autoridades relacionan a los detenidos con la venta de drogas en la región y otros delitos de alto impacto. Tras ser detenidos, el inmueble en el que se resguardaban volvió a ser asegurado por la Fiscalía para proceder con las investigaciones correspondientes

Los ocho detenidos fueron ingresados a diferentes centros penitenciarios del Estado de México; los hombres al Centro Penitenciario de Tenango del Valle y las mujeres al de Almoloya de Juárez. Permanecerán a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación legal.